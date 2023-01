In serata gioca Milan – Roma, nel campionato spagnolo Atletico – Barça, in quello inglese City – Chelsea. Successo del Macarthur in A-League e del Guadalajara in Liga MX

Il programma di domenica 8 gennaio ha aperto i battenti nella notte con la Liga MX. Dopo lo 0-0 tra Club America e Quretaro si è giocato Monterrey – Guadalajara. Successo degli ospiti per 1-0 grazie a una rete di Vega al 2′ della ripresa. I padroni di casa prima dell’intervallo si sono visti annullare una rete a Funes Mori per fuorigioco e a tre minuti dal 90esimo hanno fallito un calcio di rigore con Berterame con gli avversari da qualche minuto in 10 per il doppio giallo combinato a Sepulveda. In Argentina al via il Torneos De Verano dove hanno chiuso sullo 0-0 Boca Juniors e Indipendiente dove gli ospiti sono rimasti in dieci dal 23′ della ripresa a causa del doppio giallo a Barreto. In A-League, per l’undicesima giornata, successo per 2-0 del Macarthur sul Newcastle Jets: nel primo tempo la rete al 43′ di Touré quindi prima dell’intervallo gli ospiti falliscono il gol del pari dal dischetto con Mikeltadze. Nella ripresa al 33′ arriva il raddoppio di Davila che chiude i giochi. In Messico si è giocata anche la Liga Premier Serie A con le vittoria tra le mura amiche dei Mineros de Fresnillo, 1-0 sui Leones Negros 2, di UA Zacatecas 3-0 sui Mexicali e del Tampico – Madero 1-0 su Lobos ULMX. Tra le amichevoli tra squadre di club ricordiamo già disputato U. De Chile – Rosario terminata 1-1 con reti di Palacios e Oviedo entrambe nella ripresa. Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi andiamo a vedere gli appuntamenti da non perdere. Sono sostanzialmente tre gli incontri principali. In Italia per la Serie A troviamo in serata Milan – Roma, big match della 17esima mentre il lunch match è Salernitana – Torino. Turno casalingo per la Lazio con l’Empoli e trasferta a Genova per il Napoli. Nella Liga spicca la sfida delle 21 tra Atletico Madrid e Barcellona mentre in FA Cup ritroviamo a distanza di pochi giorni nuovamente a fronteggiarsi il Manchester City e il Chelsea. Prosegue il ricco cartellone della Coppa di Francia mentre tra i vari campionati ricordiamo la Jupiler League, l’Eredivisie e la Liga Portugal.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DELL’8 GENNAIO 2023

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

*: partita in corso di svolgimento



ARGENTINA TORNEOS DE VERANO

Boca Juniors - Independiente 0-0 (Finale)



AUSTRALIA A-LEAGUE

Macarthur FC - Newcastle Jets 2-0 (Finale)



BELGIO JUPILER LEAGUE

Genk - Club Brugge 13:30

Waregem - KV Mechelen 16:00

Anderlecht - Royale Union SG 18:30

Leuven - Kortrijk 21:00



CIPRO FIRST DIVISION

Paphos - Apollon 16:00

AEL Limassol - APOEL 18:00



EGITTO PREMIER LEAGUE

Haras El Hodood - Ismaily 13:45

National Bank Egypt - Aswan SC 13:45

El Gaish - Arab Contractors 18:00



FRANCIA COPPA DI FRANCE

ASM Belfort - St Quentin 15:30

Chamalieres - Bourges 18 15:30

Chataigneraie - Lorient 15:30

Jura Sud - AC Ajaccio 15:30

Loon Plage - Reims 15:30

Reims Ste Anne - Pays de Cassel Rinviata

Aubagne - Chambery 18:00

Avoine - Vierzon 18:00

Dunkerque - Auxerre 18:00

Lannion - Tolosa 18:00

Pontivyen - Les Herbiers 18:00

Lilla - Troyes 20:45



GIAMAICA PREMIER LEAGUE

Faulkland - Molynes 19:00

Tivoli - Portmore 21:00

Vere United - Chapelton 21:00

Montego Bay - Dunbeholden 21:15

Harbour View - Waterhouse 23:30



GRECIA SUPER LEAGUE

Volos - Olympiakos 15:00

Atromitos - Ionikos 16:00

Aris - Asteras T. 18:00

AEK - Panathinaikos 18:30



INGHILTERRA FA CUP

Bristol City - Swansea 13:30

Derby - Barnsley 13:30

Cardiff - Leeds 15:00

Hartlepool - Stoke 15:00

Norwich - Blackburn 15:00

Stockport - Walsall 15:00

Aston Villa - Stevenage 17:30

Manchester City - Chelsea 17:30



ISRAELE LIGAT HA'AL

Maccabi Bnei Raina - Kiryat Shmona 18:00

Nes Tziona - M. Haifa 19:15



ITALIA COPPA ITALIA FEMMINILE

Brescia D - Juventus D 14:30

Lazio D - Milan D 14:30

Parma D - Inter D 14:30

Verona D - Fiorentina D 14:30

Napoli D - Pomigliano D 16:00



ITALIA SERIE A

Salernitana - Torino 12:30

Lazio - Empoli 15:00

Spezia - Lecce 15:00

Sampdoria - Napoli 18:00

Milan - Roma 20:45



ITALIA SERIE C - GIRONE A

AlbinoLeffe - Pro Sesto 14:30

Juventus U23 - Pordenone 14:30

L.R. Vicenza - Padova 14:30

Novara - Mantova 14:30

Pergolettese - Lecco 14:30

Pro Patria - FeralpiSalò 14:30

Pro Vercelli - Trento 14:30

Sangiuliano City - Renate 14:30

Triestina - Arzignano 14:30

Virtus Verona - Piacenza 14:30



ITALIA SERIE C - GIRONE B

Cesena - Rimini 14:30

Entella - Alessandria 14:30

Fiorenzuola - Vis Pesaro 14:30

Olbia - Montevarchi 14:30

San Donato - Torres 14:30

Gubbio - Fermana 17:30

Imolese - Lucchese 17:30

Recanatese - Carrarese 17:30

Reggiana - Siena 17:30



ITALIA SERIE D - GIRONE A

Asti - Stresa Vergante 14:30

Castanese - Fezzanese 14:30

Castellanzese - Casale 14:30

Chisola - Ligorna 14:30

Derthona FbC - Vado 14:30

Legnano - Bra 14:30

Pinerolo - Gozzano 14:30

Sanremese - Sestri Levante 14:30



ITALIA SERIE D - GIRONE B

Alcione Milano - Citta di Varese 14:30

Ciserano-Bergamo - Caronnese 14:30

Franciacorta - Ponte San Pietro 14:30

Lumezzane - Folgore Caratese 14:30

Real Calepina - Breno 14:30

Sona - Desenzano 14:30

USD Casatese - Brusaporto 14:30

Varesina - Villa Valle 14:30



ITALIA SERIE D - GIRONE C

Cartigliano - Campodarsego 14:30

Luparense - Levico Terme 14:30

Montebelluna - Legnago Salus 14:30

Montecchio Maggiore - Bolzano 14:30

Portogruaro - Caldiero Terme 14:30

Torviscosa - Mestre 14:30

Union Clodiense - Cjarlins Muzane 14:30

Villafranca - Dolomiti Bellunesi 14:30



ITALIA SERIE D - GIRONE D

Aglianese Calcio - Real Forte Querceta 14:30

Correggese - Giana Erminio 14:30

Mezzolara - AC Carpi 14:30

Prato - Ravenna 14:30

Salsomaggiore - Forlì 14:30

Sammaurese - Corticella 14:30

Sant'Angelo - G.S. Bagnolese 14:30

Scandicci - Lentigione 14:30

United Riccione - Pistoiese 14:30

Crema - Fanfulla 14:30



ITALIA SERIE D - GIRONE E

Citta di Castello - Seravezza Pozzi 14:30

Grosseto - Poggibonsi 14:30

Livorno - Flaminia 14:30

Montespaccato - Terranuova Traiana 14:30

Ostia Mare - Sangiovannese 14:30

Pianese - Trestina 14:30

Tau - Follonica Gavorrano 14:30



ITALIA SERIE D - GIRONE F

AJ Fano - Nuova Florida 14:30

Avezzano - Porto D'Ascoli 14:30

Matese - S. N. Notaresco 14:30

Roma City - Trastevere Calcio 14:30

Sambenedettese - Montegiorgio 14:30

Termoli - ASD Pineto Calcio 14:30

Vastogirardi - Chieti 14:30

Vigor Senigallia - Cynthialbalonga 15:00



ITALIA SERIE D - GIRONE G

Cassino - Pomezia 14:30

Lupa Frascati - Tivoli Calcio 14:30

Paganese - Vis Artena 14:30

Palmese 1914 - Portici 1906 14:30

Sarrabus Ogliastra - Arzachena 14:30

Sorrento - Real Monterotondo 14:30

SS Nola 1925 - Casertana 14:30

Ilvamaddalena - Atletico Uri 15:00



ITALIA SERIE D - GIRONE H

Afragolese - Bitonto 14:30

Casarano - Martina Calcio 14:30

Lavello - Citta di Fasano 14:30

Matera - Molfetta Calcio 14:30

Nocerina - Gravina 14:30

Puteolana - A.C Nardò 14:30

Altamura - Cavese 15:00

Brindisi - Francavilla 15:00

Barletta - Gladiator 15:30



ITALIA SERIE D - GIRONE I

Canicatti - Lamezia Terme 14:30

Castrovillari - Licata 14:30

Catania - USD Ragusa 14:30

Cittanovese - AS Acireale 14:30

Locri 1909 - Santa Maria Cilento 14:30

Mariglianese - Trapani 14:30

Paternò - Real Aversa 14:30

Vibonese - San Luca 14:30

S. Agata - Sancataldese 15:00



MAROCCO BOTOLA PRO

Chabab Mohammedia - Jeunesse Sportive Soualem 16:00

FAR Rabat - FUS Rabat 16:00

Moghreb Tetouan - Wydad 16:00



MESSICO LIGA MX - CLAUSURA

Club America - Queretaro 0-0 (Finale)

Monterrey - Guadalajara 0-1 (Finale)

U.N.A.M. - Juarez 19:00



MESSICO LIGA PREMIER SERIE A - CLAUSURA

Mineros de Fresnillo - Leones Negros 2 1-0 (Finale)

UA Zacatecas - Mexicali 3-0 (Finale)

Tampico Madero - Lobos ULMX 1-0 (Finale)

Catedraticos Elite - Gavilanes de Matamoros 19:00

Tulancingo - Uruapan 19:00

Real de Arteaga - Escorpiones 23:00



MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Mali - Uganda 16:00

Islanda - Estonia 18:00



MONDO AMICHEVOLI PER CLUB

U. De Chile (Chi) - Rosario (Arg) 1-1 (Finale)

Slavia Praga (Cze) - Hradec Kralove (Cze) 13:30

Legia (Pol) - Sabail (Aze) 15:00

Stoccarda (Ger) - Sion (Sui) 15:00

Brema (Ger) - St. Gallen (Sui) 15:30



OLANDA EREDIVISIE

Utrecht - Feyenoord 12:15

Cambuur - FC Volendam 14:30

Nijmegen - Ajax 14:30

Excelsior - Groningen 16:45



PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Ferreira - Chaves 16:30

Maritimo - Sporting 19:00

Boavista - Gil Vicente 21:30



SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE

Faetano - Domagnano 15:00

Murata - Libertas 15:00

Pennarossa - Tre Penne 15:00



SCOZIA PREMIERSHIP

Motherwell - Hibernian 14:30

Dundee Utd - Rangers 17:00



SPAGNA LALIGA

Almeria - Real Sociedad 14:00

Vallecano - Betis 16:15

Siviglia - Getafe 18:30

Atl. Madrid - Barcellona 21:00



SPAGNA LALIGA2

Granada - Cartagena 14:00

Saragozza - Mirandes 16:15

Las Palmas - Racing Santander 18:30

Eibar - UD Ibiza 21:00



SUDAFRICA PREMIER LEAGUE

Royal AM - AmaZulu 14:30

TS Galaxy - Stellenbosch 16:30



TURCHIA SUPER LIG

Karagumruk - Konyaspor 2-0 (*)

Ankaragucu - Kayserispor 14:00

Giresunspor - Umraniyespor 14:00

Fenerbahce - Galatasaray 17:00