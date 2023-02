Milan – Tottenham: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Milan – Tottenham di Martedì 14 febbraio 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino del match valevole per gli ottavi di finale di Champions League 2022-2023, calcio d’inizio alle 21

MILANO – Martedì 14 febbraio, alle Stadio “Giuseppe Meazza” di Milano, andrà in scena Milan – Tottenham, gara di andata degli ottavi di finale della Champions League 2022-2023

La squadra di Pioli si é classificata seconda nel Girone E alle spalle del Chelsea. Dopo un periodo a dir poco disastroso che li ha visti perdere la Supercoppa italiana, essere eliminati dalla Coppa Italia dal Torino e aver raccolto un solo punto in cinque sfide di campionato i rossoneri hanno ritrovato vittoria e sorriso venerdì scorso contro il Torino. Ora sono quinti a quota 41, con un percorso di dodici partite vinte, cinque pareggiate e cinque perse, trentotto reti realizzate e trenta incassate. Il Tottenham ha vinto il Girone D davanti al Francoforte. In Premier League gli uomini di Conte sono reduci dalla sconfitta esterna per 4-1 contro il Leicester e sono quinti con 39 punti, frutto di dodici vittorie, tre pareggi e cinque partite perse, quarantadue gol fatti e trentacinque subiti. Sono quattro i precedenti tra le due compagini con il bilancio di due pareggi e due affermazioni degli Spurs. L’ultimo confronto risale al 1 agosto 2028 quando nell’International Champions Cup gli inglesi si imposero di misura.

Cronaca con tabellino in tempo reale

RISULTATO IN DIRETTA: MILAN - TOTTENHAM Martedì 14 febbraio alle 20.00 le formazioni ufficiali, dalle 21.00 la cronaca con commento in diretta della partita.

L’arbitro

A dirigere il match sarà lo svizzero Sandro Schaer, coadiuvato dagli assistenti connazionali Stephane De Almeida e Bekim Zogaj SUI. Quarto uomo: il tedesco Marco Fritz. VAR e AVAR, rispettivamente, gli elvetici Fedayi San e Lukas Fähndrich.

La lista UEFA del Milan

Portieri: Tatarusanu, Mirante

Difensori: Ballo-Touré, Calabria, Thiaw, Florenzi, Gabbia, Theo Hernandez, Kalulu, Kjaer, Tomori.

Centrocampisti: Bennacer, De Ketelaere, Brahim Diaz, Krunic, Messias, Pobega, Saelemaekers, Tonali.

Attaccanti: Giroud, Rafael Leao, Origi, Rebic.

Presentazione del match

QUI MILAN – Pioli dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-1-2 con Tatarusanu in porta e con la difesa a tre formata da Kalulu, Kjaer e Thiaw. In mezzo al campo Tonali e Krunic mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Saelemaekers e Theo Hernandez. Sulla trequarti Brahim Diaz, di supporto alla coppia di attacco composta da Leao e Giroud.

QUI TOTTENHAM – Conte, che dovreà rinunciare a Bentancur dovrebbe rispondere col modulo 3-4-3 con Forster tra i pali e con Romero, Dier e Davies pronti a formare il blocco difensivo. In mezzo al campo Hojbjerg e Sarr mentre Porro e Perisic dovrebbero ultimare la linea di centrocampo. Attacco affidato a Kulusevski, Kane e Son,

Le probabili formazioni di Milan – Salisburgo

MILAN (3-4-1-2): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Thiaw; Saelemaekers, Tonali, Krunic, Theo Hernandez; Brahim Diaz; Giroud, Leao. Allenatore: Pioli.

TOTTENHAM (3-4-3): Forster; Romero, Dier, Davies; Porro, Hojbjerg, Sarr, Perisic; Kulusevski, Kane, Son. Allenatore: Conte.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta in chiaro su Canale 5 e su Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport (252 del satellite) e Sky Sport 4K (213 del satellite). In streaming su Mediaset Infinity e sul sito di Sportmediaset; per i soli abbonati Sky su SkyGo, app scaricabile gratuitamente.