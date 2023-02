La partita Milan – Torino di Venerdì 10 febbraio 2023 in diretta: la squadra di Pioli soffre nel primo tempo ma nella ripresa rialza la testa e grazie alla rete di Giroud torna a vincere

Indice

I rossoneri andranno in cerca di un successo che manca dal 4 gennaio quando rifilarono un 1-2 alla Salernitana. Da quel momento é iniziato per loro un periodo a dir poco disastroso: persa la Supercoppa italiana, eliminati dalla Coppa Italia dal Torino, sono stati battuti dalla Lazio all’Olimpico, letteralmente travolti un casa dal Sassuolo, sconfitti nel Derby e non sono andati oltre il pareggio contro Roma e Lecce. Ora sono soltanto sesti a quota 38, con un percorso di undici partite vinte, quattro pareggiate e cinque perse, trentanove reti realizzate e quarantacinque incassate. Per la squadra di Pioli serve porre fine al periodo negativo proprio contro la squadra che lo scorso 11 gennaio vi aveva dato ufficialmente inizio oltreché riscattare la gara dell’andata dello scorso 30 ottobre quando gli uomini di Juric si erano imposti per 2-1. I granata si presentano all’appuntamento in buona forma: dopo il successo di misura contro l’Udinese, firmato Karamoh, sono settimi con 30 punti, frutto di sette vittorie, otto pareggi e sei confitte, venti gol fatti e venticinque subiti. Sono centoquattro i precedenti tra le due compagini e anche questi non sono a vantaggio del Milan, che ha ottenuto soltanto venti vittorie contro quarantacinque pareggi e trentanove affermazioni del Torino; nella passata stagione, però, a San Siro la spuntarono grazie a una rete di Olivier Giroud.

Cronaca della partita e tabellino

RISULTATO FINALE: MILAN - TORINO 1-0 La redazione di calciomagazine.net ringrazia per l'attenzione e dà appuntamento ai prossimi live! Buonanotte a tutti! SECONDO TEMPO 50' FINITA!! A San Siro il Milan torna a vincere grazie al gol di Giroud! 48' chiusura di Kalulu in angolo su Karamoh 45' cinque minuti di recupero 44' intervento falloso di De Keteleare 43' triplo cambio nel Milan: dentro Origi per Giroud, Pobega per Tonali e Calabria per Saelemaekers 39' calcio d'angolo in favore del Torino causato da Saelemaekers 38' intervento falloso di Gabbia ancora su Sanabria 37' ammonito il nuovo entrato Radonjic per un fallo su Sanabria 35' doppio cambio nel Torino: dentro Gravillon e Radonjic al posto di Djidji e Vlasic 34' nel Milan dentro De Keteleare al posto di Brahim Diaz 32' ripartenza del Milan, assist di Kalulu, conclusione di Theo Hernandez che non inquadra lo specchio della porta! 31' destro di Linetty respinto! 29' calcio d'angolo in favore del Torino causato da una devizìazione di Kalulu. Sugli sciluppi del corner ancora un calcio d'angolo, questa volta causato da Gabbia 27' intervento falloso di Vojvoda su Saelemaekers 26' cambio anche nel Milan dove Gabbia prendde il posto di Simon Kjaer 24' cambio nel Torino: dentro Karamoh al posto di Adopo 22' fallo di Vlasic su Brahim Diaz 20' intervento falloso di Thiaw su Singo 17' VANTAGGIO MILAN!!!!! Assist di Theo Hernandez, colpo di testa di Olivier Giroud e palla nell'angolino in basso a destra della porta difesa da Milinkovic-Savic 16' fallo di Linetty su Krunic 15' assist di Miranchuk, conclusione di sinistrop di Vojvoda! Palla abbondantemente a lato 14' intervento falloso di Singo su Tonali 13' nel Torino dentro Vojvoda al posto dell'infortunato Buongiorno 11' assist di Brahim Diaz, tiro di sinistro da centro area di Giroud! Milinkovic Savic si oppone! 8' conclusione di leao! ottima risposta di Milinkovic-Savic! Si resta sullo 0-0 7' Theo Hernandez mette in mezzo una palla che viene allontanata da Dijdji 5' intervento falloso di Brahim Diaz su Adopo 3' ammonito Buongiorno per gioco falloso su brahim Diaz 1' Adopo cerca la conclusione di destro ma la palla viene allontanata da Saelemaekers 1' si riparte! cambio nel torino: dentro Linetty al posto di Gineitis PRIMO TEMPO 45' a San Siro finisce il primo tempo: 0-0 tra Milan e Torino 43' non ci sarà recupero 42' Vlasic cerca spazio per la conclusione ma viene ostacolato da Saelemaekers 41' conclusione di sinistro dalla distanza di Saelemaekers! Palla altissima sopra la traversa! 40' ancora un fallo di Singo ai danni di Leao 39' intervento falloso di Singo ai danni di Theo hernandez 38' Giroud viene anticipato da Gineitis 37' conclusione di destro da centro aerea di Sanabria, che sfrutta un errore difesnsivo di Kjaer! Ottimo intervento di tatarusanu 34' intervento falloso di Buongiorno su Brahim Diaz 31' Singo prova a scappare ma viene trattenuto da Kjaer che rimedia un cartellino giallo 30' Theo hernandez prova la conclusione ma non inquadra lo specchio della porta! 29' Batte il corner Tonali, Milinkovic Savic interviene per sbrogliare la situazione in area e Singo allontana definitivamente la palla 39' verticalizzazione di Theo Hernandez per leao che viene anticipato da Rodriguez il quale mette la palla in calcio d'angolo 28' palla pericolosa di Saelemaekers che Rodriguez cerrca di mandare il più lontano possibile 28' intervento falloso di Buongiorno su Brahim Diaz 26' fallo di mano di Vlasic 25' ammonizione per Gineitis per un intervento in scivolata su Brahim Diaz 23' ancora una punizione in favore dei granata per un fallo di Saelemaekers su Rodriguez 22' intervento falloso di Kjar ai danni di Singo. Punizione per il Toro 21' girata di destra di Sanabria! Ottima risposta di Tatarusanu! Ayroldi però aveva fermato il gioco per un fallo in attacco 20' lancio lungo di Tatatrusanu per Giroud che viene colto in fuorigioco 18' intervento falloso di Djidji su Laeo. la palla però va al torno perché Ayeoldi fischia un fuorigioco 17' conclusione di sinistro di Sanabria sul primo palo! palla a lato di un soffio! 16' anticipo di Brahim Diaz su Buongiorno 15' nuovo calcio d'angolo sull cui sviluppi l'assist di Schuurs si spegne sul fondo 14' calcio d'angolo per il Torino causato da Saelemaekers 14' non riesce l'uno-due tra Miranchuk e Gineitis, impedito dall'intervento di Theo Hernandez 13' intervento falloso di Schuurs su Brahim Diaz 12' conclusione di Rodriguez di prima intensione! Palla sul fondo! 11' fallo di Thiaw su Miranchuk, che non riesce a ripartire 10' intervento falloso ai danni di Giroud 9' Miranchuk prova la conclusione ma il suo tiro non impensierisce Tatarusanu 8' intervento falloso di Buongiorno su Brahim Diaz 6' accelerazione di Leao che però viene fermato da Dijdij 5' Gineitis perde palla per l'intervento di Giroud ma il Milan non riesce a ripartire 4' possesso palla del Torino poi Kjaer mette la palla in fallo laterale 3' calcio d'angolo in favore del Toro causato da Saaelemaekers. Sugli sviluppi del corner Leao mette la palla in fallo laterale 2' Rodriguez per Gineitis al quale non riesce il tocco di tacco 1' sponda di Brahim Diaz per Theo Hernandez che preferisce calciare piuttosto che mettere la palla in mezzo! Palla largamente a lato! 1' partiti! primo pallone battuto dal Milan si osserva un minuto si silenzio per ricordare le oltre 20mila vittime del terremoto in Siria e Turchia le squadre fanno il loro ingresso in campo Dirige Ayroldi di Molfetta Nel Torino indisponibili Pellegri, Djidji, Lazaro, Radonjic, Zima ai quali si é aggiunto Ricci, tra i migliori in campo contro l'Udinese, che ha riportato una lesione di primo grado al soleo. Juric risponde con un modulo speculare con Milinkovic-Savic in porta e con Schuurs, Buongiorno e Dijdij pronti a formare il blocco difensivo. In mezzo al campo Adopo e Gineitis con Singo e Rodriguez a ultimare la linea di centrocampo. Unica punta Sanabria, supportata dai trequartisti Miranchuk e Vlasic. Nel Milan assenti gli infortunati Maignan, Florenzi, Tomori e Bennacer mentre torna a disposizione Zlatan Ibrahimovic. Pioli dovrebbe optare per il modulo 3-4-3 con Tatarusanu in porta e con la difesa a tre composta da Kalulu, Kjaer e Thiaw. In mezzo al campo Krunic e Tonali mentre sulle corsie esterne agiranno Saelemaekers e Theo Hernandez. Sulla trequarti Brahim Diaz, a supporto della coppia di attacco composta da Giroud e Leao. Un cordiale buonasera a tutti i lettori collegati per vivere insieme alla redazione di calciomagazine.net ogni azione ed emozione di Milan - Torino Tabellino MILAN (3-4-3): Tătărușanu; Thiaw, Kjær (dal 26' st Gabbia), Kalulu; Saelemaekers (dal 43' st Calabria), Tonali (dal 43' st Pobega), Krunić, Hernández; Díaz, Giroud (dal 43' st origi), Leão. A disposizione: Mirante, Vásquez; Ballo-Touré; Adli, Bakayoko, Vranckx; De Ketelaere, Ibrahimović, Messias, Rebić. Allenatore: Pioli. TORINO (3-4-2-1): Milinković-Savić; Djidji (dal 35' st Gravillon), Schuurs, Buongiorno (dal 13' st Vojvoda); Singo, Gineitis (dal 1' st Linetty), Adopo (dal 24' st Karamoh), Rodríguez; Miranchuk, Vlašić (dal 35' st Radonjic); Sanabria. A disposizione: Fiorenza, Gemello; Aina, Bayeye, Ilić,Vieira; Seck. Allenatore: Jurić. Reti: al 17' st Giroud Ammonizioni: Geneitis, Kjaer, Schuurs, Buongiorno, Radonjic Recupero: nessun minuto nel primo tempo e 5' nella ripresa

Le dichiarazioni di Pioli alla vigilia

“Ibrahimovic sta meglio, l’autonomia non è molta perché ha fatto pochi allenamenti. Il suo ruolo è di grande giocatore e grande motivatore, io spero continui a essere entrambe le cose. Contro il Torino sarà con noi perché ha voglia di stare con il gruppo. Non abbiamo rimpianti riguardo all’esclusione dalla lista Champions, la sua garanzia al momento è troppo limitata. Leão è molto importante per me e per la squadra, è tornato dal Mondiale e ha dovuto giocare subito. Ha perso brillantezza e per questo ho provato a utilizzarlo a partita in corso, è sempre a disposizione molto motivato e concentrato. Per Theo vale un discorso simile, ha avuto un calo fisiologico e penso che perdere una finale mondiale abbia influito. Fisicamente sta bene e ha voglia di incidere. Non ci sono sistemi di gioco vincenti e perdenti, conta l’interpretazione. Ho fatto le mie valutazioni sul percorso e sulle ultime prestazioni, ci mancano costruzione dal basso e una fase difensiva più solida. Non cambiamo atteggiamento e non ci stiamo rinnegando, le critiche sono inevitabili, non posso aspettarmi dei complimenti in questo momento. Con loro (il Torino, ndr) sono sempre partite fastidiose perché mettono in difficoltà la costruzione avversaria pressando a tutto campo, e sarà così anche questa volta. Dobbiamo muoverci bene ed essere coraggiosi con la palla, cercando di fare qualcosa di diverso rispetto alle ultime due partite. Loro provano a sporcare il palleggio fin dall’inizio, noi abbiamo provato delle situazioni che speriamo possano garantirci un vantaggio. Sarà una gara sporca, con tanti duelli, dovremo avere voglia di vincerli con determinazione. […] È un momento che fa parte del calcio e del nostro lavoro, è più delicato di altri ma bisogna credere nei propri giocatori e in quel che si fa. Siamo consapevoli di poter fare di più, l’ambizione era quella di rivincere il campionato ma da domani comincia un altro campionato per entrare nelle prime quattro, con entusiasmo e spirito. Mancano 17 partite e la stagione può ancora essere positiva“

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta, coadiuvato dagli assistento Lo Cicero e Scarpa, quarto ufficiale Volpi. Al VAR ci sarà Chiffi, AVAR Prontera.

Presentazione del match

QUI MILAN – Assenti gli infortunati Maignan, Florenzi,Tomori e Bennacer ma dovpo nove mesi torna a disposizione Zlatan Ibrahimovic. Pioli dovrebbe optare per il modulo 3-4-1-2 a vantaggio del 4-3-3, con Tatarusanu in porta e con la difesa a tre composta da Kalulu, Kjaer e Gabbia. In mezzo al campo Krunic e Tonali mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Calabria e Theo Hernandez. Sulla trequarti Brahim Diaz, a supporto della coppia di attacco composta da Giroud e Leao.

QUI TORINO – Indisponibili Pellegri, Djidji, Lazaro, Radonjic ai quali si é aggiunto Ricci, tra i migliori in campo contro l’Udinese, che ha riportato una lesione di primo grado al soleo. Juric dovrebbe rispondere con un modulo speculare con Milinkovic-Savic in porta e con Schuurs, Buongiorno e Rodriguez pronti a formare il blocco difensivo. In mezzo al campo Linetty e Vieira con Ainae Vojvoda pronti a ultimare la linea di centrocampo. Unica punta Sanabria, supportata dai trequartisti Miranchuk e Vlasic.

Le probabili formazioni di Milan – Torino

MILAN (3-4-1-2): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Gabbia; Calabria, Krunic, Tonali, Theo Hernandez; Brahim Diaz, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Ola Aina, Vieira, Linetty, Vojvoda; Vlasic; Miranchuk, Sanabria. Allenatore: Juric.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta da DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale. La gara sarà visibile anche su Zona DAZN (canale 214 satellite), che può essere attivata dagli utenti che siano già abbonati o da coloro che si abbonino al servizio DAZN, sia “DAZN Standard” che “DAZN Plus” purché siano clienti Sky tramite un abbonamento TV attivo, al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.