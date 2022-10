Torino – Milan: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Torino – Milan di Domenica 30 ottobre 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2022-2023

TORINO – Domenica 30 ottobre 2022, allo Stadio Comunale Grande Torino, il Torino di Ivan Juric affronterà il Milan di Stefano Pioli nel posticipo serale della dodicesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2022-2023; calcio di inizio alle ore 20.45. I granata, dopo un periodo negativo in cui avevano raccolto un solo punto all’attivo in cinque partite, hanno espugnato il campo della sorprendente Udinese grazie alle reti di Aina e Pellegri. Ora sono decimi con 14 punti, frutto di quattro vittorie, due pareggi e cinque partite perse, dieci reti realizzate e tredici incassate. I rossoneri, che in settimana hanno battuto 4-0 la Dinamo Zagabria in Champions League riaprendo la possibilità di qualificarsi al turno successivo, sono reduci dal successo agile per 4-1 contro il Monza e in classifica sono secondi, a tre lunghezze dalla capolista Napoli, con 26 punti, frutto di otto vittorie, due pareggi, una sconfitte, ventiquattro gol subiti e undici realizzati. Sono settantasei precedenti tra le due compagini, in terra piemontese, con un bilancio di ventidue successi per il Torino, trentasei pareggi e sdciotto affermazioni del Milan. L’ultima volta risale allo scorso 10 aprile quando finì a reti inviolate.

Cronaca con tabellino in tempo reale

RISULTATO IN DIRETTA: TORINO - MILAN Domenica 30 ottobre 2022 dalle ore 19:45 le formazioni ufficiali, dalle 20:45 la cronaca con commento in tempo reale della partita.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Rosario Abisso della sezione di Palermo, coadiuvato dagli assistenti Di Vuolo e Yoshikawa, Maresca quarto uomo. Al Var Aureliano, assistito da Muto. Il fischietto siciliano ha arbitrato otto volte il Milan per un bilancio di sei vittorie rossonere, un pareggio e una sconfitta; tredici i precedenti con il Torino per un bilancio di cinque successi granata, quattro pareggi e quattro sconfitte.

Presentazione del match

QUI TORINO – Juric, che dovrà fare a meno di Sanabria Aina, dovrebbe affidarsi al modulo tradizionale 3-4-2-1 con Milinkovic in porta e con Dijdij, Schuurs e Rodriguez pronti a formare il blocco difensivo. In mezzo al campo ci saranno Lukic e Ricci mentre sulle corsie esterne dovrebbero esserci Lazaro e Vojvoda. Unica punta Pellegri, supportato dai trequartisti Vlasic e Miranchuk.

QUI MILAN – Pioli dovrà rinunciare anche agli infortunati Ibrahimovic, Florenzi, Maignan, Calabria e Saelemaekers. Il tecnico emiliano dovrebbe affidarsi al consolidato modulo 4-2-3-1 con Tatarusanu in porta e con la difesa a quattro composta al centro da Tomori e Gabbia e sulle fasce da Kalulu e Theo Hernandez. In mediana spazio a Tonali e a Pobeda. Sulla trequarti Messias, Diaz e Leao, di supporto all’unica punta Origi, preferito a Giroud.

Le probabili formazioni di Torino – Milan

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Lazaro, Lukic, Ricci, Vojvoda; Vlasic, Miranchuk; Pellegri. Allenatore: Juric.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Pobega, Messias Diaz, Leão; Origi. Allenatore: Pioli

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta da DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.