La partita Milan – Monza di Sabato 22 ottobre 2022 in diretta: doppietta di Brahim Diaz, primo gol per Origi, Leao chiude la partita. Rossoneri momentaneamente in testa alla classifica a pari merito col Napoli

Cronaca della partita con commento in tempo reale

RISULTATO FINALE: MILAN - MONZA 4-1 La redazione di calciomagazine.net ringrazia per l'attenzione e dà appuntamento ai prossimi ive. Buon proseguimento di serata a tutti SECONDO TEMPO 49' a San Siro finidce qui. Il Milan vince 4-1 e prende momentanemaente la testa della classifica alla pari del Napoli 44' quattro minuti di recupero 43' sinistro di Leao! Palla che termina sul fondo! 41' Pessina conquista un calcio di punizione nella propria notte 37' fallo di frustrazione di Theo Hernandez su Pessina 34' POKER MILAN! Leao chiude la partita sfruttando un ottimo assist di Theo Hernandez! Controllo, uno sguardo alla porta e la palla finisce dietro alle spalle di di Gregorio! 33' nel Milan Vrancx prende il posto di Origi 31' OCCASIONE MONZA! Sugli sviluppi di un calcio piazzato, Carboni calcia da posizione defilata e spedisce la palla sul fondo! 27' punizione da buona posizione per il Monza. Battuta da Ranocchia, questa volta si infrange sulla barriera 26' ammonito Bondo per un fallo su De Keteleare 26' tiro da fuori di De Ketelare! Parata di Di Gregorio! 25' IL MONZA ACCORCIA LE DISTANZE!! Capolavoro su punizione di Ranocchia cgon palla che salta la barriera, sfiora il palo e si infila in rete alle spalle di Tatarusanu! 21' nel Monza dentro Gytkjaer al posto di Caprari e Bodo al posto di Sensi 20' TRIS MILAN!! Primo gol rossonero per Origi! Gran tiro che piazza la palla sotto l'incrocio dei pali! 18' Leao vince il duello con Antov poi assume un'espressione infastifita come se lamentasse un problema muscolare 16' doppio cambio per il Milan: dentro Gabbia e Leao al posto di Kjaer e Rebic 15' ora è Pobega a provare la conclusione ma anche in questo caso non inquadra lo specchio della porta! 13' Ranocchia prova il sinistro violento ma nn inquadra lo specchio della porta! 11' si riprende a giocare 9' scontro aereo tra Messias e Carlos Augusto. Resta a terra il giocatore rossonero. Gioco fermo 7' doppio cambio anche per il Monza: dentro Petagna per Mota e Carboni per Caldirola 5' problema muscolare per Brahim Diaz, costretto a lasciare il campo. Al suo posto entra De Keteleare 3' OCCASIONE MILAN! Diaz mette la palla in mezzo Di Gregorio in uscita bassa chiude lo specchio della porta a Rebic! 1' si riparte! 1' nel Milan c'é Kalulu al posto di Dest 1' nel Monza c'é Ranocchia al posto di Barberis PRIMO TEMPO 45' Finisce il primo tempo con il Milan in vantaggio per 2-0 grazie a una doppietta di Diaz. Il Monza ha avuto le occasioni per pareggire ma si é poi fatto infiare nuovamente 44' cross rasoterra di Diaz, Antov concede un corner che perà fnisce per non avere esito 42' quarto gol consecutivo a San Siro per Brahim Diaz 41' DOPPIETTA DI BRAHIM DIAZ!!! Origi trova il momento giusto per servire Diaz che controlla la palla e per la seconda volta trafigge con freddezza Di Gregorio 37' Rebic conqista una punizione nella propria metà campo 35' interento falloso di Ciurria 34' Theo Hernadez mette la palla in mezzo per Origi che non capisce l'intenzione del compagno: l'azione sfuma! 32' cross di Dest, Origi tenta la conclusione di sinistro ma la palla finisce a lato! 30' intervento falloso di Origi su Barberis. Cartellino giallo per il giocatore rossonero 26' Tatarusanu respinge il colpo di testa in tuffo di Carlos Augusto! Seconda parata del prtiere rossonero in pochi minuti! 24' OCCASIONE MONZA! Sensi impegna Tatarusanu con un tiro di sinistro dal limite dell'area. 22' tiro di sinistro da fuori area di Ciurria parato da Tatarusanu 21' conclusione di Origi! Parata comoda di Di Gregorio! 19' Carlos Ausgusto prova a mettersi in mezzo ma cìé la scivolata di Messias che gli impedisce di tirare 17' cross di Hernandez respinto da Ciurria. 15' VANTAGGIO MILAN!!! Brahim Diaz parte da metà campo, salta Pablo Marì e all'ultimo momento anche Antov, poi di sinistro sferra un diagonale che mette la palla nell'angolino basso sinistro senza che De Gregorio possa intervenire! 12' Dest prova a mettere la palla in mezzo ma viene chiuso da Carlos Augusto 10' possesso palla prolungato del Milan 8' lancio di Hernandez per Rebic, murato da Pessina 7' cross teso di Theo Hernandez ma Origi é marcato e non può colpire la palla di testa 6' il Monza prova una ripartenza, Dest allontana la palla 5' apertura di Theo Hernandez, Brahim Diaz non capisce la sua intenzione 4' intervento falloso di Bennacer 3' pallone messo in mezzo da Kjaer, non pericoloso per De Gregorio 2' rimane in pressione il Milan con na rimessa laterale 2' primo calcio d'angolo per il Milan per una deviazione di tiro di Messias. Palla corta sul primo palo, Mota la allontana partiti! primo pallone battuto dal Monza dirige Marinelli di Tivoli squadre in campo Berlusconi e Galliani contro il loro recente e glorioso passato. Chissa come andrà a finire? Un cordiale buon pomeriggio a tutti i lettori collegati per vivere insieme alla redazione di calciomagazine.net ogni emozione di Milan-Monza MILAN (4-2-3-1): Tătăruşanu; Dest (dal 1' st Kalulu), Kjær (dal 18' st Gabbia) Tomori, Hernández; Bennacer, Pobega; Messias, Díaz (dal 5' st De Keteleare), Rebić (dal 18' st Leao); Origi (dal 33' st Vrancx). A disposizione.: Jungdal, Mirante; Ballo-Touré, Gabbia, Kalulu, Thiaw; Adli, Bakayoko, Krunić, Tonali, Vranckx; Giroud, Leão. Allenatore: Pioli. MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Antov, Marí, Caldirola (dal 7' st Carboni); Ciurria, Barberis (al 1' st Ranocchia), Sensi (dal 21' st Bondo), Carlos Augusto; Pessina, Caprari (dal 21' st Gytkjaer); Mota Carvalho (dal 7' st Petagna). A disposizione: Cragno, Sorrentino; Birindelli, Donati, Marlon, Marrone; Colpani, Machin, Valoti; D'Alessandro, Vignato. Allenatore: Palladino. Reti: al 16' e al 41' Diaz, al 20' st Origi, al 25' st Ranocchia, al 34' st Leao Ammonizioni: Origi, Bondo .

Le dichiarazioni di Pioli alla vigilia

“Chiedo solo che la squadra riesca a esprimersi ai propri livelli, contro il Monza iniziamo un ciclo di 7 partite in 22 giorni e cominciarlo bene sarebbe importante. Sarà una serata particolare con un aspetto un po’ romantico, Berlusconi e Galliani hanno fatto la storia del Milan. Per noi sarà una partita difficile, devo fare i complimenti a Palladino per il lavoro che è riuscito a fare e l’identità che ha dato alla squadra. Il Monza difende bene, in modo aggressivo, e palleggia altrettanto bene, hanno gamba e qualità davanti, hanno preso un solo gol da quando c’è il nuovo allenatore. Siamo dispiaciuti per Mike (Maignan ndr), è un giocatore importante e stava facendo di tutto per tornare, credo sarà fuori almeno fino a gennaio. Recuperiamo Kjær e De Ketelaere, sono a disposizione e vedremo quando impiegarli. Ci sono degli aspetti che sto considerando: affronteremo 7 partite in 22 giorni, e nessuno le farà tutte. Molti hanno giocato tanto ma ho un gruppo di giocatori forti, farò le mie valutazioni non pensando alla partita di martedì ma al ciclo in generale. C’è la possibilità di vedere Origi e Rebić dall’inizio, sceglierò domattina”.

L’arbitro

Sarà Livio Marinelli di Tivoli a dirigere il match, coadiuvato dagli assistenti Andrea Zingarelli di Siena e Domenico Palermo di Bari. Quarto ufficiale Alessandro Prontera di Bologna. Al VAR Marco Guida di Torre Annunziata; AVAR Luca Mondin di Treviso.

Presentazione del match

Si tratta del primo derby lombardo nella massima serie tra le due compagini ma anche di una sfida dal sapore speciale in cui Berlusconi e Galliani affronteranno il loro recente passato glorioso. I rossoneri hanno archiviato l’amarezza per la sconfitta rimediata in Champions League contro il Chelsea andando a vincere a Verona con gol decisivo di Tonali nel finale; sono terzi, a tre lunghezze dalla capolista Napoli, con 23 punti, frutto di sette vittorie, due pareggi e una sconfitta, venti reti realizzate e dieci incassate. I brianzoli, che in settimana hanno battuto l’Udinese col risultato di 2-3, nonostante abbiano perso domenica scorsa a Empoli, sono risaliti in quattordicesima posizione, che occupano con punti e grazie a un percorso di tre partite vinte, una pareggiata e cinque perse, nove reti realizzate e quindici incassate. Sono ventisette con il bilancio di venti vittorie del Milan, sei pareggi e una sola vittoria del Monza.

QUI MILAN – Pioli recupera Kjaer e De Keteleare ma dovrà ancora rinunciare a Ibrahimovic, Florenzi, Maignan, Calabria e Saelemaekers. Il tecnico emiliano dovrebbe affidarsi al consolidato modulo 4-2-3-1 con Tatarusanu in porta e con la difesa a quattro composta al centro da Tomori e Gabbia e sulle fasce da Kalulu e Theo Hernandez. In mediana spazio a Tonali e a Bennacer. Sulla trequarti Messias, Brahim Diaz e Leao, di supporto all’unica punta Rebic,

QUI MONZA – Assenti lo squalificato Rovella e l’infortunato Izzo. Palladino dovrebbe rispondere con un modulo 3-4-3 con Di Gregorio tra i pali e con una linea difensiva a tre formata da Marlon, Pablo Marì e Caldirola. In cabina di regia Sensi, affiancato da Barberis e Carlos Augusto mentre Ciurria e Pessina completeranno la linea di centrocampo. Tandem di attacco formato da Caprari e Gytkjaer.

Le probabili formazioni di Milan – Monza

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Diaz, Leao; Rebic. Allenatore: Pioli

MONZA (3-4-3): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Barberis, Sensi, Carlos Augusto; Pessina, Caprari, Gytkjaer. Allenatore: Palladino

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta da DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.