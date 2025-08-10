Barcellona-Como: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta di Barcellona-Como di Domenica 10 agosto 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming l’amichevole

BARCELLONA – Quella che fino a pochi anni fa sembrava una fantasia da bar sport, oggi è realtà: il Como affronta il Barcellona per il prestigioso Trofeo Gamper, in una serata che resterà scolpita nella storia del club lariano. Si gioca questa sera, domenica 10 agosto, alle ore 21:00 all’Estadi Johan Cruyff.

Per Cesc Fabregas, oggi allenatore del Como, è una sfida dal sapore speciale: proprio con i blaugrana ha vissuto alcune delle pagine più gloriose della sua carriera da calciatore. Ora, guida una squadra che ha compiuto una scalata impressionante: dalla Serie D alla ribalta internazionale, con un progetto tecnico ed economico ambizioso e una campagna acquisti sontuosa.

Il Como arriva al completo dopo il ritiro di Marbella e una serie di amichevoli vinte con autorità, Il Como non si ferma nemmeno sul mercato. Dopo il sold out degli abbonamenti stagionali al Sinigaglia (tutti esauriti in mezz’ora), il club sta per accogliere Alvaro Morata. In arrivo anche il secondo portiere del Barcellona, Inaki Peña, che potrebbe vestire la maglia lariana in prestito per un anno, come vice di Butez.

Quella contro il Barcellona è l’ultima amichevole estiva per il Como, che esordirà ufficialmente sabato 16 agosto contro il Sudtirol in Coppa Italia, e poi ospiterà la Lazio il 24 agosto per la prima giornata di campionato.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI BARCELLONA-COMO]

BARCELLONA (ESP):. A disposizione:



COMO (ITA):. A disposizione:



Reti:



Presentazione della partita

COME ARRIVA IL BARCELLONA – Fick dovrebbe affidarsi al modulo 4-2-3-1 con Garcia tra i pali e con una difesa a quattro formata al centro da Araujo e Cybarsi e sulle fasce da Koundé e Balde. In mediana De Jong e pedri. tra le linee Dani Olmo,a sostegno dell’unica punta lewandowski; ai lati Lamine Yamal e Raphinha.

COME ARRIVA IL COMO – Per la sfida al Barcellona, Fabregas schiererà la formazione migliore, con tutti gli ex blaugrana in campo e Nico Paz titolare dopo il riposo contro il Betis. Davanti al portiere Butez, la coppia centrale sarà formata da Van der Brempt e Kempf con Vojvoda a destra e Valle a sinistra. In mediana, Baturinasarà affiancato da Perron. Sulla trequarti agiranno Addai, Paz e Diao, alle spalle di Douvikas.

Probabili formazioni

BARCELLONA (4-2-3-1): García, Koundé, Araujo, Cubarsí, Balde; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha; Lewandowski. Allenatore: Flick

COMO (4-3-3): Butez; Vojvoda, Van der Brempt, Kempf, Valle; Baturina, Perrone, Nico Paz; Addai, Douvikas, Diao. Allenatore: Fabregas.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La partita sarà visibile in diretta streaming gratuita su Como TV, accessibile registrandosi alla piattaforma da PC, smartphone o tablet.Su questo sito rimarrete aggiornati su tutto ciò che riguarda il match: dalle formazioni ufficiali fino al racconto minuto per minuto dalle ore 20:00, con la consueta diretta testuale.