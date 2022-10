Empoli – Monza: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Empoli – Monza di Sabato 15 ottobre 2022 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la decima giornata del campionato di Serie A 2022-2023

EMPOLI – Sabato 15 ottobre, allo Stadio “Carlo Castellani” di Empoli, andrà in scena Empoli – Monza, gara di apertura della decima giornata di Serie A 2022-2023; calcio di inizio alle ore 15. La formazione di Zanetti, reduce dal pareggio esterno per 1-1 contro il Torino, e ora é quattordicesima in classifica con 8 punti, frutto di una vittoria, cinque pareggi e tre sconfitte, sette gol fatti e altrettanti subiti. Nelle ultime cinque sfide ha vinto una volta, pareggiato due e perso due. Il Monza é tra le squadre più in forma del momento. Dopo una falsa partenza, con Raffaele Palladino in panchina al posto di Giovanni Stroppa ha ottenuto tre successi di fila, ultimo dei quali quello casalingo per 2-0 contro lo Spezia, siglando sei gol senza subirne; una striscia di risultati utili che gli ha consentito di risalire in dodicesima posizione, occupata con 10 punti. Sono ventotto i precedenti ufficiali tra le due compagini, non in Serie A essendo il Monza una novità assoluta nella massima categoria: il bilancio é di dodici successi dei toscani, nove pareggi e sette affermazioni dei brianzoli. L‘ultima volta risale allo scorso 6 febbraio quando in Serie B, all’U-Power Stadium, finì 1-1 con reti di Boateng su rigore e Mancuso .

Cronaca della partita con commento in tempo reale

L’arbitro

A dirigere il match sarà Antonio Rapuano di Rimini a dirigere il match, coadiuvato dagli assistenti Matteo Bottegoni di Terni e Marco Scatragli di Arezzo; quarto ufficiale Ivano Pezzuto di Lecce. Al VAR Daniele Orsato di Schio; AVAR Valerio Marini di Roma 1.

Presentazione del match

QUI EMPOLI – Zanetti dovrà ancora rinunciare agli infortunati Tonelli, Ismailj, Grassi e Akpa Apro. Dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-1-2. Tra i pali ci sarà Vicario; davanti a lui sulle corsie laterali Ebuehi e Parisi mentre al centro della difesa troveremo De Winter e Luperto. A centrocampo Haas, Marin e Bandinelli mentre in avanti a supporto di Destro e Lammers, in vantaggio su Satriano, spazio a Bajrami, al momento preferito a Pjaca.

QUI MONZA – Palladino recupera Marrone e Petagna, che potrebbero essere convocati. In vista dell’imminente impegno di Coppa Italia é possibile che il tecnico brianzolo apporti qualche modifica di formazione. Il modulo dovrebbe essere il tradizionale 3-5-2 con Di Gregorio tra i pali e con una linea difensiva a tre formata da Izzo, Pablo Marì e Marlon. In cabina di regia Rovella, affiancato da Pessina e Sensi mentre sulle corsie esterne agiranno Ciurria e Carlos Augusto. Davanti Caprari e Mota, in vantaggio su Gytkjaer.

Le probabili formazioni di Torino – Empoli

EMPOLI (4-3-3): Vicario; Ebuehi, De Winter, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Bajrami; Destro, Lammers. Allenatore: Zanetti.

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Izzo, Marì, Marlon; Ciurria, Pessina, Rovella, Sensi, Carlos Augusto; Caprari, Mota. Allenatore: Palladino.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta da DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale. La gara sarà visibile anche su Zona DAZN (canale 214 satellite), che può essere attivata dagli utenti che siano già abbonati o da coloro che si abbonino al servizio DAZN, sia “DAZN Standard” che “DAZN Plus” purchè siano clienti Sky tramite un abbonamento TV attivo, al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.