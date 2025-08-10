Audace Cerignola-Avellino: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta di Audace Cerignola-Avellino di Domenica 10 agosto 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Coppa Italia

CERIGNOLA – Domenica 10 agosto, alle 20:30, allo stadio “Domenico Monterisi” di Cerignola, l’Audace Cerignola ospita l’Avellino per il turno preliminare della Coppa Italia Frecciarossa 2025/26, in una gara secca che vale l’accesso ai trentaduesimi di finale contro il Verona al Bentegodi. Le due squadre si ritrovano da avversarie pochi mesi dopo il duello infuocato che ha animato il Girone C della Serie C. A spuntarla fu l’Avellino, capace di chiudere al primo posto con 75 punti, otto in più dell’Audace, che per buona parte del campionato aveva guidato la classifica prima di subire il sorpasso nella fase decisiva.

Molto è cambiato da allora. L’Avellino, ora in Serie B, si presenta con una rosa rinnovata e guidata da Biancolino, che ha già mostrato segnali incoraggianti nel precampionato: quattro amichevoli, tre vittorie e una sconfitta di misura contro la Lazio (0-1, gol su rigore di Guendouzi allo scadere). I Lupi hanno impressionato con un roboante 25-0 al Castel di Sangro, un 2-0 alla Primavera del Napoli e un convincente 3-1 sul Picerno, con reti di Kumi, Russo e Favilli.

Dall’altra parte, l’Audace Cerignola inaugura una nuova era con Vincenzo Maiuri in panchina, dopo l’addio di Giuseppe Raffaele, passato alla Salernitana.

Nella scorsa stagione, i due confronti diretti si erano chiusi in parità: 0-0 al Partenio-Lombardi e 1-1 in Puglia. Ma stavolta non ci sarà spazio per i pareggi: si gioca in gara unica, e solo una squadra avanzerà verso il tabellone principale della Coppa Italia.

Per l’Audace, è la prima partecipazione assoluta alla competizione, un traguardo storico che aggiunge ulteriore significato alla sfida. Per l’Avellino, invece, è l’occasione per confermare subito le ambizioni da neopromossa e testare il gruppo in un contesto competitivo.

A dirigere la gara sarà Matteo Centi della sezione di Terni, coadiuvato dagli assistenti Lorenzo Giuggioli della sezione di Grosseto e Fabio Dell’Arciprete della sezione di Vasto. Quarto ufficiale di gara sarà Giuseppe Rispoli della sezione di Locri.

I convocati dell’Audace Cerignola

Portieri: Greco, Fares, Rizzuto

Difensori: Coccia, Cocorocchio, Ingrosso, Ligi, Martinelli, Parlato, Russo, Spaltro, Visentin

Centrocampisti: Bianchini, Cretella, D’Orazio, Giuliodori, Moreso, Ruggiero, Sainz-Maza

Attaccanti: Ballabile, Cuppone, Emmausso, Faggioli, Sabbatani

Presentazione del match

COME ARRIVA L’AUDACE CERIGNOLA – L’Audace Cerignola di mister Enzo Maiuri scende in campo con un 3-5-2, un sistema che privilegia la densità a centrocampo e la spinta sulle fasce. In porta c’è Greco, protetto da una linea difensiva a tre composta da Visentin, Martinelli e Ligi, chiamati a garantire solidità e copertura sugli esterni. Sulle corsie laterali agiscono Spaltro e Coccia, con compiti sia difensivi che offensivi: sono loro a dare ampiezza e profondità alla manovra. In mezzo al campo, il trio Bianchini, Cretella e D’Orazio forma il motore della squadra, con equilibrio tra interdizione e costruzione. In attacco, la coppia Cuppone–Emmausso è chiamata a sfruttare gli spazi e a finalizzare le azioni, con movimenti complementari e buona tecnica individuale.

COME ARRIVA L’AVELLINO – LAvellino guidato da Biancolino opta per un 4-3-1-2, modulo più compatto e verticale, pensato per sfruttare le combinazioni centrali e la qualità tra le linee. In porta c’è Iannarilli, protetto da una difesa a quattro con Todisco e Milani sugli esterni, e Simic ed Enrici al centro. A centrocampo, il trio Kumi, Palmiero e Sounas garantisce dinamismo e copertura, con Russo schierato sulla trequarti: è lui il fulcro creativo, incaricato di innescare le punte e rompere gli equilibri. In avanti, la coppia Crespi–Favilli offre fisicità e profondità, con Favilli pronto a sfruttare ogni occasione in area e Crespi a muoversi tra le linee.

Probabili formazioni

AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): Greco; Visentin, Martinelli, Ligi; Spaltro, Coccia, Bianchini, Cretella, D’Orazio; Cuppone, Emmausso. Allenatore: Maiuri.

AVELLINO (4-3-1-2): Iannarilli; Todisco, Simic, Enrici, Milani; Kumi, Palmiero, Sounas; Russo; Crespi, Favilli. Allenatore: Biancolino

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro non sarà trasmessa in diretta televisiva e nemmeno in streaming. I nostri lettori avranno a disposizione la diretta testuale di questa partita sul proprio computer e sui principali dispositivi mobili (tablet e smartphone). Un’ora prima circa invece saranno disponibili le formazioni ufficiali e vedere quali sono le scelte dei due allenatori