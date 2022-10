Milan – Chelsea: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Milan – Chelsea di Martedì 11 ottobre 2022 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la fase a gironi della Champions League 2022-2023

MILANO – Martedì 11 ottobre, allo Stadio “Giuseppe Meazza” di Milano, andrà in scena Milan – Chelsea, gara valida per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League 2022-2023. Entrambe le squadre hanno quattro punti e sono appaiate al secondo posto nel raggruppamento, a una lunghezza dalla capolista Salisburgo. La squadra di Pioli ha pareggiato nella prima giornata per 1-1 col Salisburgo, battuto 3-1 la Dinamo Zagabria nella seconda e perso all’andata per 3-0 col Chelsea. In campionato é reduce dal successo casalingo per 2-0 contro la Juventus ed é terzo, a pari merito con l’Udinese e a tre lunghezze dalla capolista Napoli, con 20 punti, con un cammino di sei partite vinte, due pareggiate e una persa, diciotto reti realizzate e nove incassate. Il Chelsea haperso contro la Dinamo Zagabria, pareggiato per 1-1 con il Salisburgo e vinto 3-0 all’andata. In Premier League viene dal successo casalingo per 3-0 contro il Wolverhampton ed é quinto con 16 punti, frutto di cinque vittorie, un pareggio e due sconfitte, tredici gol fatti e dieci subiti.

Cronaca della partita con commento in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: MILAN - CHELSEA Martedì 11 ottobre dalle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle ore 21 la cronaca con commento in diretta della partita.

L’arbitro

A dirigere il match sarà il tedesco Daniel Siebert, coadiuvato dagli assistenti connazionali Jan Seidel e Rafael Foltyn. Al Var l’olandese Pol Van Boekel, assistito dal connazionale Dennis Higler.

La lista UEFA del Milan

Portieri: Maignan, Mirante.

Difensori: Kalulu, Florenzi, Tomori, Kjaer, Gabbia, Calabria, Dest, Hernandez, Ballo-Touré.

Centrocampisti: Pobega, Tonali, Bennacer, Krunic, Saelemaekers, Messias, Diaz, De Ketelaere.

Attaccanti: Leao, Rebic, Giroud, Origi.

Presentazione del match

QUI MILAN – Pioli, oltre a Adli che é fuori lista UEFA, dovrà rinunciare anche agli infortunati Ibrahimovic, Florenzie Maignan. Dovrebbe affidarsi al consolidato modulo 4-2-3-1 con Tatarusanu in porta e con la difesa a quattro composta al centro da Tomori e Gabbiae sulle fasce da Kalulu e Theo Hernandez. In mediana spazio a Tonali e a Bennacer. Sulla trequarti Krunic, Brahim Diaz e Leao, di supporto all’unica punta Giroud.

QUI CHELSEA – Potter dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-2-1 con Mendy tra i pali e con Koulibaly, Thiago Silva, e Cucurella pronti a formare il blocco difensivo. In mezzo al campo Jorginho e Kovavic mentre sulle corsie esterne agirannoJames e Chilwell. Unica punta Aubameyang, davanti ai trequartisti Mount e Sterling.

Le probabili formazioni di Milan – Chelsea

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Krunic, Brahim Diaz, Leão; Giroud. Allenatore: Pioli

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Koulibaly, Thiago Silva, Cucurella; James, Kovacic, Jorginho, Chilwell; Mount, Sterling; Aubameyang. Allenatore: Potter

Dove vedere la partita in tv e streaming

Il match sarà visibile in chiaro su Canale 5 e Sky Sport. In streaming sul sto di Sportmediaset e Mediaset Infinity; per i solo abbonati Sky anche su SkyGo, app scaricabile gratuitamente. Un’altra alternativa é rappresentata da Now Tv.