Lazio – Salernitana: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Lazio – Salernitana del 30 ottobre 2022 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la dodicesima giornata di Serie A

ROMA – Domenica 30 ottobre 2022 alle ore 18 andrà in scena Lazio – Salernitana, incontro valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Da una parte del campo troveremo i biancocelesti allenati da Maurizio Sarri che arrivano alla sfida dopo le due vittorie arrivate a Bergamo con l’Atalanta e all’Olimpico, in Europa League, contro il Midtjylland. Dall’altro lato del campo troveremo, invece, la Salernitana guidata da Nicola che al momento occupa l’undicesima posizione in classifica con tredici punti. I campani hanno vinto, nello scorso turno, contro lo Spezia grazie alla rete di Mazzocchi arrivata a inizio ripresa.

La cronaca con commento minuto per minuto

RISULTATO IN DIRETTA: LAZIO - SALERNITANA

La presentazione del match

QUI Lazio – Tornano i titolari dopo le fatiche di Europa League. In porta andrà Provedel, in difesa ci saranno Lazzari, Casale, Romagnoli e Marusic. Cataldi ritrova la maglia da titolare con Vecino e Milinkovic ai suoi lati. Il tridente offensivo sarà formato, orfano di Ciro Immobile, da Felipe Anderson, Pedro e Zaccagni.

QUI SALERNITANA – Nicola schiererà i suoi con il 3-5-2. In difesa dei pali ci sarà Sepe, mentre la linea difensiva sarà formata da Gyomber, Daniliuc e Fazio. Sulle fasce agiranno Candreva e Mazzocchi con Coulibaly, Radovanovic e Vilhena a completare il reparto. Il tandem d’attacco sarà formato da Piatek e Bonazzoli.

Le probabili formazioni di Lazio – Salernitana

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Pedro, Zaccagni. Allenatore: Sarri

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Daniliuc, Fazio; Candreva, L. Coulibaly, Radovanovic, Vilhena, Mazzocchi; Piatek, Bonazzoli. Allenatore: Nicola

STADIO: Olimpico di Roma

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Lazio – Salernitana, valevole per l’undicesima giornata di Serie A 2022/2023, sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Sarà visibile per gli utenti DAZN anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati a una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli utenti DAZN che lo preferissero, potranno vedere Lazio – Salernitana in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, in questo caso semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. Dopo il fischio finale gli highlights della gara e l’evento integrale saranno a disposizione per la visione on demand.