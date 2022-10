Dinamo Zagabria – Milan: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Dinamo Zagabria – Milan di Martedì 25 ottobre 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la quinta giornata della fase a gironi della Champions League 2022-2023

ZAGABRIA – Martedì 25 ottobre, allo Stadio “Maksimir” di Zagabria, andrà in scena Dinamo Zagabria – Milan, gara valida per la quinta giornata della fase a giorni della Champions League 2022-2023; calcio di inizio alle ore 21. La classifica del Girone E vede il Chelsea in testa con 7 punti, seguito dall’RB Salisburgo a 6 e da Milan e Dinamo Zagabria a quota 4. La squadra di Pioli, dopo aver pareggiato 1-1 con l’RB Saliburgo e battuto i croati per 3-1 nella gara di andata grazie alle reti gi Giroud, Saeemaekers e Pobega, é incappata in una doppia sconfitta contro il Chelsea. L’obiettivo dei rossoneri é quello di vincere per poter ambire ancora al secondo posto nel raggruppamento, sperando che gli inglesi facciano lo stesso contro gli austriaci. Stesso discorso vale per i croati, che potrebbero essere soltanto penalizzati dal fattore campo. In campionato, il Milan viene dal successo agile per 4-1 contro il Monza e in classifica ha punti, frutto di vittorie, pareggi, sconfitte, gol subiti e realizzati. La Dinamo Zagabria viene dal pari esterno per 1-1 contro l’Hajdik Spalato ed é largamente in testa al massimo campionato croato con 35 punti dopo quattordici giornate.

Cronaca della partita con commento in tempo reale

Martedì 25 ottobre dalle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 21 la cronaca con commento in diretta della partita.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Szymon Marciniak, coadiuvato dagli assistenti Paweł Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz; quarto arbitro Tomasz Musiał. Al VARTomasz Kwiatkowski, assistito da Bartosz Frankowski.

La lista UEFA del Milan

Portieri: Maignan, Mirante.

Difensori: Kalulu, Florenzi, Tomori, Kjaer, Gabbia, Calabria, Dest, Hernandez, Ballo-Touré.

Centrocampisti: Pobega, Tonali, Bennacer, Krunic, Saelemaekers, Messias, Diaz, De Ketelaere.

Attaccanti: Leao, Rebic, Giroud, Origi.

Presentazione del match

QUI DINAMO ZAGABRIA – Cacic dovrebbe affidarsi al modulo 3-5-2 con Livakovic tra i pali e difesa a tre composta da Ristovski, Sutalo e Peric. Regista Misic, affiancato da Ademi e Ivanusec mentre sulle corsie esterne agiranno Moharrami e Ljubicic. Davanti Petkovic e Orsic.

QUI MILAN – Pioli, oltre a Adli che é fuori lista UEFA, dovrà rinunciare anche agli infortunati Ibrahimovic, Florenzi, Maignan, Calabria e Saelemaekers; a rischio anche Dest e Brahim Diaz, usciti malconci dalla gara contro il Monza. Il tecnico emiliano dovrebbe affidarsi al consolidato modulo 4-2-3-1 con Tatarusanu in porta e con la difesa a quattro composta al centro da Tomori e Gabbia e sulle fasce da Kalulu e Theo Hernandez. In mediana spazio a Tonali e a Bennacer. Sulla trequarti Jrunic, De Keteleare e Leao, di supporto all’unica punta Giroud.

Le probabili formazioni di Dinamo Zagabria – Milan

DINAMO ZAGABRIA (3-5-2): Livakovic; Ristovski, Sutalo, Peric; Moharrami, Ademi, Misic, Ivanusec, Ljubicic; Orsic, Petkovic. Allenatore: Cacic

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Krunic, De Ketelaere, Leão; Giroud. Allenatore: Pioli

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport (Canale 253); sarà, inoltre, visibile in streaming, per i soli abbonati SKy su SkyGo, app scaricabile gratuitamente oppure su Infinity +, previo abbonamento, anche sulle moderne smart tv dei brand Samsung, Hisense ed LG e sulle Android TV.