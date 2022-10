Le formazioni ufficiali di Dinamo Zagabria – Milan del 25 ottobre 2022, gara valida per la quinta giornata della fase a gironi della Champions League 2022/2023

MILANO – Stasera, alle ore 21, allo Stadio “Giuseppe Meazza” di Milano, va in scena il derby Milan – Monza, gara valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Cacic dovrebbe affidarsi al modulo 3-5-2 con Livakovic tra i pali e difesa a tre composta da Ristovski, Sutalo e Peric. Regista Misic, affiancato da Ademi e Ivanusec mentre sulle corsie esterne agiranno Moharrami e Ljubicic. Davanti Petkovic e Orsic. Pioli, oltre a Adli che é fuori lista UEFA, dovrà rinunciare anche agli infortunati Ibrahimovic, Florenzi, Maignan, Calabria e Saelemaekers; a rischio anche Dest e Brahim Diaz, usciti malconci dalla gara contro il Monza. Il tecnico emiliano dovrebbe affidarsi al consolidato modulo 4-2-3-1 con Tatarusanu in porta e con la difesa a quattro composta al centro da Kjaer e Gabbia e sulle fasce da Kalulu e Theo Hernandez. In mediana spazio a Tonali e a Bennacer. Sulla trequarti Rebic, De Ketelaere e Leao, di supporto all’unica punta Giroud.

DINAMO ZAGABRIA (3-5-2): Livakovic; Ristovski, Sutalo, Peric; Moharrami, Ivanusec, Misic, Ademi, Ljubicic; Petkovic, Orsic. A disposizione: Zagorac, Stefulj, Lauritsen, Baturina, Emreli, Bockaj, Drmic, Marin, Teéophile-Catherine, Bulat, Menalo, Spikic. Allenatore: Cacic

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Kjaer, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Rebic, De Ketelaere, Leão; Giroud. A disposizione: Nava, Jungdal, Ballo-Touré, Brahim Diaz, Origi, Junior Messias, Pobega, Krunic, Coubis. Allenatore: Pioli