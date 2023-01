Milan – Sassuolo: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Milan – Sassuolo di Domenica 29 gennaio 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino del match valevole per la 20° giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle 12.30

MILANO – Domenica 29 gennaio, nella cornice dello Stadio “Giuseppe Meazza” di Milano, il Milan di Stefano Pioli affronterà il Sassuolo di Alessio Dionisi nel lunch match della prima giornata di ritorno del campionato di calcio di Serie A 2022-2023; calcio di inizio alle ore 20.45.

Di fronte due squadre che non stanno assolutamente attraversando un buon momento: in palio ci sono punti importantissimi da una parte perché la corsa per un posto in Champions (al momento la capolista Napoli parrebbe ormai irragiungibile) sta diventando acerrima e dall’altra per evitare di essere risucchiati nella lotta per la salvezza. Persa la Supercoppa italiana per opera dell’Inter, eliminati dalla Coppa Italia dal Torino, i rossoneri nell’ultimo turno sono stati letteralmente travolti dalla Lazio all’Olimpico e in quello precedente avevano rischiato la sconfitta in quel di Lecce. Ora gli uomini di Pioli sono secondi a quota 37, a tredici lunghezze dai partenopei, con un percorso di undici partite vinte, quattro pareggiate e tre perse, trentasette reti realizzate e ventidue incassate. I neroverdi, nelle ultime cinque sfide, hanno collezionato un solo punto e, dopo quattro k.o. consecutivi, hanno pareggiato sul campo del Monza. Ora sono diciassettesimi a +5 dalla zona rossa della classifica e a quota 17, con un cammino di quattro partite vinte, cinque pareggiate e dieci perse, diciotto reti realizzate e ventinove incassate. Sono soltanto undici i precedenti tra le due compagini: il bilancio racconta di sei successi per il Milan, un pareggio e quattro affermazioni del Sassuolo. Nella passata stagione, a San Siro, il Sassuolo si impose con il risultato di 1-3: fu anche una delle poche sconfitte stagionali della squadra di Pioli, che poi si laureò Campione d’Italia. All’andata di questo campionato, invece, lo scorso 30 agosto, finì a reti bianche.

Le dichiarazioni di Pioli alla vigilia

“È un’opportunità importante. Più giochi bene più hai possibilità di vincere, ma soprattutto adesso ci servono dei risultati positivi per ritrovare entusiasmo, parlare serve poco. Ci siamo preparati bene, daremo il massimo per tornare alla vittoria. Anche una vittoria sporca ma di carattere ci farebbe bene, dobbiamo essere una squadra consapevole e concreta. Siamo felici di tornare a giocare in casa. Il Sassuolo è veloce e tecnico, a tratti aggressivo. Dovremo fare attenzione soprattutto alle loro ripartenze, perché hanno giocatori pericolosi in avanti. Ci vuole grande unione per voltare pagina. Dobbiamo essere compatti come lo sono stati i nostri fantastici tifosi all’Olimpico dopo la sconfitta, dimostrando con la nostra qualità di meritare il loro sostegno. Dobbiamo pensare poco a quello che poteva essere, ovviamente potevamo fare meglio. Sta a noi uscirne, credendo in ciò che facciamo e affrontando le difficoltà come una sfida. La squadra ci ha sempre messo applicazione e attenzione, ma la realtà dimostra che tutti dobbiamo lavorare di più. Ora ci sono meno sorrisi, ci rendiamo conto che il momento è delicato e abbiamo grande senso del dovere. Dobbiamo fare bene le cose semplici. Possiamo fare meglio sia in attacco che in difesa, in particolare a livello difensivo perché stiamo concedendo troppo e sbagliando troppo. Davanti fino a Lecce segnavamo in media due gol a partita, poi siamo stati lenti e abbiamo fatto fatica a superare la prima pressione avversaria. Le ultime tre gare sono state negative nel complesso, io sono il primo responsabile perché probabilmente non ho trasmesso quello che volevo: in questi giorni ho cercato di essere più chiaro e diretto. È il collettivo che deve dare una mano ai singoli, non viceversa. […] Hernández ieri si è allenato in gruppo e non ha avuto problemi, è a disposizione. Calabria ha preso una brutta botta a Roma, ma ora sta bene. Vásquez sta lavorando però non lo vedo ancora pronto per giocare. De Ketelaere sta meglio a livello fisico, è più forte e strappa di più; il suo ruolo rimane quello di trequartista offensivo. Bakayoko si sta allenando bene ed è a disposizione. Krunić è un giocatore intelligente, ad oggi non può ancora avere un’autonomia ottimale”.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Antonio Giua della sezione di Olbia, coadiuvato dagli assistenti Luigi Rossi di Badia Polesine e da Giuseppe Perrotti di Campobasso. Quarto uomo Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido (Roma). Al V.A.R. ci sarà Luca Banti di Livorno, assistito da Federico Dionisi dell’Aquila.

Presentazione del match

QUI MILAN – Assenti gli infortunati Maignan (problemi al polpaccio), Florenzi (problema al flessore), Ibrahimovic (convalescente dopo l’operazione al legamento anteriore del ginocchio sinistro) e Tomori (problema muscolare); squalificato Bennacer. Pioli dovrebbe affidarsi al consolidato modulo 4-2-3-1, con Tatarusanu in porta e con la difesa a quattro composta dalla coppia centrale Kalulu-Kjaer e sulle fasce da Calabria e Theo Hernandez. In mediana spazio a Krunic e Tonali. Sulla trequarti Saelemaekers, De Keteleare, che potrebbe partire da titolare, e Leao, di supporto all’unica punta Giroud .

QUI SASSUOLO – Dionisi, che dovrà rinunciare ancora a Consigli e Pinamonti dovrebbe rispondere col consueto modulo 4-3-3 con Pegolo in porta e con Erlic e Ferrari al centro della difesa, mentre sulle fasce agiranno Toljan e Rogerio. A centrocampo Frattesi, Maxime Lopez e Traoré. Tridente offensivo composto da Berardi, Defrel e Laurentié.

Le probabili formazioni di Milan – Sassuolo

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Kalulu, Hernandez; Krunic, Tonali; Saelemaekers, De Ketelaere, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli

SASSUOLO (4-3-3): Pegolo; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Traorè; Berardi, Defrel, Laurientè. Allenatore: Dionisi

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta da DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale. La gara sarà visibile anche su Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite) e, in streaming, per i soli abbonati Sky, su SkyGo, app scaricabile gratuitamente.