Monza – Sassuolo: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Monza – Sassuolo di Domenica 22 gennaio 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino del match valevole per la 19a giornata di Serie A, calcio d'inizio alle 15

MONZA – Domenica 22 gennaio, all’U-Power Stadium, il Monza di Raffaele Palladino affronterà il Sassuolo di Alessio Dionisi per la diciannovesima giornata, ultima del girone di andata, del campionato di calcio di Serie A 2022-2023; calcio di inizio alle ore 15.

I brianzoli, che in settimana hanno dato del filo da torcere alla Juventus in Coppa Italia, domenica scorsa hanno espugnato il campo della Cremonese con il risultato 2-3 contribuendo a porre fine all’esperienza grigiorossa di Massimiliano Alvini; sono tredicesimi con 21 punti, frutto di sei vittorie, tre pareggi e nove sconfitte, ventidue gol fatti e ventisette subiti. I neroverdi, nelle ultime cinque sfide, hanno collezionato un solo punto e sono reduci da quattro k.o. consecutivi, ultimo dei quali quello per 0-2 rimediato all’Olimpico contro la Lazio. Ora sono sedicesimi a +7 dalla zona retrocessione e a quota 17, con un cammino di quattro partite vinte, quattro pareggiate e dieci perse, diciassette reti realizzate e ventotto incassate. Non ci sono precedenti in Serie A; l’ultimo confronto risale al 15 agosto 2010 quando in Coppa Italia a spuntarla fu il Sassuolo col risultato di 3-1.

Cronaca della partita con commento e tabellino

[AGGIORNA LA DIRETTA DI MONZA – SASSUOLO]

RISULTATO IN DIRETTA: MONZA - SASSUOLO Domenica 22 gennaio dalle ore 14.00 le formazioni ufficiali, dalle 15.00 la cronaca con il commento della partita.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Alessandro Prontera della sezione di Bologna; a coadiuvarlo, saranno gli assistenti Sergio Ranghetti di Chiari e Francesco Fiore di Barletta; quarto ufficiale Matteo Gualtieri di Asti. Al VAR Aleandro Di Paolo di Avezzano; AVAR Eugenio Abbattista di Molfetta.

Presentazione del match

QUI MONZA – Out Rovella, Donati e Mota. Palladino dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-2-1 con Di Gregorio tra i pali e con una linea difensiva a tre formata da Izzo, Pablo Marì e Caldirola. In mezzo Ranocchia e Pessina mentre Birindelli e Carlos Augusto agiranno sulle corsie esterne. Unica punta petagna, supportato da Colpani e Ciurria.

QUI SASSUOLO – Dionisi dovrà rinunciare a Consigli e Muldur; da valutare le condizioni di Pinamonti. Il tecnico neroverde dovrebbe rispondere col consueto modulo 4-3-3 con Pegolo in porta e con Erlic e Ferrari al centro della difesa, mentre sulle fasce agiranno Toljan e Rogerio. A centrocampo Frattesi, Maxime Lopez e Traoré. Tridente offensivo composto da Berardi, Alvarez e Laurentié.

Le probabili formazioni di Monza – Sassuolo

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Pessina, Ranocchia, Carlos Augusto; Ciurria, Colpani; Petagna. Allenatore: Raffaele Palladino.

SASSUOLO (4-3-3): Pegolo; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Traoré; Berardi, Alvarez, Laurienté. Allenatore: Alessio Dionisi.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta da DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. La gara sarà visibile anche su Zona DAZN (canale 214 satellite), che può essere attivata dagli utenti che siano già abbonati o da coloro che si abbonino al servizio DAZN, sia “DAZN Standard” che “DAZN Plus” purché siano clienti Sky tramite un abbonamento TV attivo, al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.