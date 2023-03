La partita Udinese – Milan di Sabato 18 marzo 2023 in diretta: la squadra friulana batte i rossoneri, autori di una brutta prestazione. Il rigore di Ibra pareggia il gol iniziale di Pereyra ma dopo pochi minuti riporta i bianconeri avanti. Poi a segno Ehizibue

UDINE– Sabato 18 marzo 2023, alla Dacia Arena di Udine, andrà in scena Udinese – Milan, anticipo serale della ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2022-2023; calcio di inizio alle ore 20.45.

In palio punti pesanti: da un lato la squadra di Sottil non vuole perdere di vista la zona UEFA, che al momento dista sette lunghezze, dall’altra quella di Pioli vuole ottenere un posto in Champions a prescindere da come andrà il suo cammino nella competizione di quest’anno. Ecco come le due formazioni si presentano all’appuntamento. I friulani, dopo aver pareggiato contro lo Spezia e contro l’Atalanta, hanno espugnato il campo dell’Empoli grazie alla rete decisiva di Becao; attualmente sono decimi con 32 punti, frutto di otto vittorie, undici pareggi e sette sconfitte, trentaquattro reti realizzate e trenta incassate. I rossoneri, dopo la sconfitta rimediata sul campo della Fiorentina non sono andati oltre l’1-1 in casa contro la Salernitana, sprecando l’occasione di raggiungere l’Inter al secondo posto. Ora sono quarti a quota 48 grazie a un percorso di quattordici partite vinte, sei pareggiate e sei perse, quarantatré reti realizzate e trentatré incassate. Sono novantacinque i precedenti tra le due compagini con il bilancio di quarantadue successi del Milan, trentasei pareggi e diciassette affermazioni dell’Udinese. All’andata, lo scorso 13 agosto, finì 4-2 in favore della squadra di Pioli al termine di una gara avvincente.

RISULTATO FINALE: UDINESE - MILAN 3-1 La redazione di calciomagazine.net ringrazia per l'attenzione e dà appuntamento ai prossimi live. Buona notte a tutti! SECONDO TEMPO 52' finisce qui. L'Udinese torna a vincere i n casa: non succedeva da settembre. Il Milan esce sconfitto dopo una brutta prestazione 47' Leao mette la palla in mezzo ma sottoporta Origi non riesce a deviarla in rete 44' saranno sette i minuti di recupero 44' ammonito Festy per un fallo su leao 42' nell'Udinese dentro Ebosele e Zeegelar e fuori Ehizibue e Udogie 44' tentativo di Origi! Si allunga Silvestri e manda la palla fuori 41' cross di Ballo Touré per Origi. Il pallone é alto e lo prende Silvestri 38' problemi fisici per Silvestri 37' Rebic prova la concluisone ma non arriva sulla palla co la coordinazione ideale e la spedisce a lato! 35' nell'Udinese dentro Arslan per Pereyra 34' palla tesa di Rebic in area dove non c'é nessun compagno di squadra 32' cross di leao deviato in calcio d'angolo. Sugli sviluppi del corner Udogie chiude in fallo laterale 30' nel Milan Origi al posto di Ibrahimovic, De Keteleare al posto di Brahim Diaz e Calabria per Tomori 29' conclusione di pereyra! Palla fuori di un soffio! 27' doppio campio dell'Udinese. dentro Thauvin e Lovric al posto di Success e Samardzic 24' TRIS UDINESE!!!! Tiro cross di Udogie e Ehizibue non deve far altro che deviare la palla in rete! 22' fallo di Brahim Diaz su Pereyra. Gioco sezzettato in questa fase della partita 21' ammonito Walace per gioco falloso 18' doppio cambio nel Milan: dentro Rebic e Krunic, fuori Saelemaekers e Bennacer 17' fischiato un fuorigioco di Saelemaekers 16' punizione battuta malissimo da Samardzic. La palla finisce direttamente sul fondo 15' gioco falloso di Kalulu su Udogie. Cartellino giallo per il giocatore del Milan 13' cross di leao a cercare Ibra! Bella chiusura di Perez! 12' non filtra il pallone di Success. Ballo Touré lo respinge adal limite dell'area 10' intervento falloso ai danni di Saelemaekers 9' cross in area di Brahim Diaz sul secondo palo dove Ballo Touré viene anticipato da Silvestri. Proteste dei rossoneri per un presunto fallo 7' fallo ai danni di Pereyra 5' quarta calcio d'angolo per il Milan causato da una deviazione su passaggio di Tomori. Sugli sviluppi del corner colpo di testa di Tonali ma la palla arriva a Silvestri 3' palla profonda per Saelemaekers che riesce a mettere dal fondo la palla in mezzo. Bijol anticipa tutti 3' Success trascina la palla in fallo laterale. Rimessa per il Milan 2' intervento falloso ai danni di Kalulu 1' non ci sono stati cambi nell'intervallo 1' si riparte! PRIMO TEMPO finisce qui il primo tempo con i bianconeri in vantaggio per 2-1 50' RADDOPPIO UDINESE ALLO SCADERE! cross di Success e Beto trafigge Maignan riportando i friulani avanti di un gol! 48' di nuovo Ibrahimovic contro Silvestri. E questa volta il suo tiro é imprendibile! PAREGGIO MILAN! 46' espulso Sottil per proteste 45' si fa ripetere il cakcio di rigore perché un giocatore dell'Udinese era entrato in campo. 45' saranno due i minuti di recupero 44' si incarica di battere il rigore Zlatan Ibrahimovic, Parata di Silvestri! Il Milan spreca così l'occasione di riacciuffare il pareggio 44' CALCIO DI RIGORE PER IL MILAN!!! 43' Doveri invitato a rivedere l'azione 43' check Var per devidere se mandare Doveri a rivedere l'azione 42' Leao servito in area, controlla la palla ma non riesce a tirare. Il portoghese chiede un fallo di mano di Bijol ma per Doveri é tutto regolare 40' Success commette fallo su Saelemaekers 39' tiro cross di Leao! Silvestri metta la palla in calcio d0angolo con la punta delle dita della mano sinistra! sugli sviluppi del calcio d'angolo Beto allontana la palla 38' cross di Pereyra, colpo di testa sporco di Success! Nessun problema per Maignan 37' passaggio impreciso di Tonali per Saelemaekers 36' palla in mezzo di Bennacer. Colpo di testa all'indietro di Bijol e presa sicura di Silvestri 35' strepitoso Silvestri su tiro di Brahim Diaz! Doveri dice che c'é stato un fallo in attacco 34' Tonali attaccato in modo falloso da Ehizibue 33' fischiato un altro fuorigioco di Tomori 32' intervento falloso ai danni di Ibra 32' Saelemaekers mette la palla in mezzo ma la difesa dell'Udinese é attenta e riesce ad allontanarla 30' Saelemaekers non riesce a tenere la palla in campo. Rimessa per l'Udinese 29' fischiata una posizione di fuorigioco di Tomori 28' sugli sviluppi del corner Silvestri mette la mano sul tiro di Ibrahimovic! 27' punizione per il Milan da buona posizione. Bennacer la batte direttamente in porta ma il colpo di testa di Beto mette la palla in calcio d'angolo 26' ammonito Perez per aver trattenuto Saelemaekers durante un'azione di gioco importante 25' Tomori riprende il suo posto e si riprende a giocare 24' si é fatto male Tomori 24' verticalizzazione di Tonali. Non intervengono né Ibra né Ballo Touré 23' colpo di tacco di leao per Ibra, che non se lo aspetta e rimane fermo 23' Milan in crescendo 22' Leao prova la conclusione. Ma il tiro centrale e non forte risulta tutt'altro che difficile per Silvestri 21' primo corner per il Milan. Lo batte Tonali, in mezzo a cercare Bennacer, ma la palla viene messa in fallo laterale 20' traversone sul secondo palo di Ballo Touré, deviato in calcio d'angolo 19' lancio lungo di Bijol con l'intento di far scattare Ehizibue. Però colpisce male la palla e Maignan può recuperarla senza problemi 17' tiro di Beto! Palla murata! 16' altro calcio d'angolo in favore dell'Udinese provocato da Tomori. Lo batte anche questa volta Samardzic ma la palla viene allontanata 15' Lunghissima azione scaturita dal corner battuto da samarzic: alla fine girata di Success e palla tra le mani di Maignan 14' calcio d'angolo causato da Bennacer. 14' intervento falloso di Walace su Ibrahimovic 13' batte la punizione Ibrahinovic: gran botta di destro dcon palla che finisce alta sopra la traversa! 12' intervento falloso ai danni di Bennacer 11' chiusura di Samardzic su Tomori 9' VANTAGGIO UDINESE!!!! Tiro non irresistibile di Pereyra ma la palla filtra tra le gambe di Bennacer e sorprende Maignan che non può far altro che raccoglierla in fondo alla rete! 8' sullo scatto di Beto, servito da Becao, Maignan esce dai pali e recupera la palla 7' retropassaggio di becao, in anticipo su leao. Palla a Silvestri 6' ancora un calcio d'angolo in favore dell'Udinese causato da Ballo Touré. Mischia in area sugli sviluppi del corner poi Becao manda la palla sul fondo 5' sugli sviluppi del corner battuto da Samardzic Tonali allontana la palla 4' Saelemaekers mette la palla in calcio d'angolo 3' conclusione di Success! palla sul fondo! 3' lamcio lungo per Leao, leggermente fuori misura perché il portoghese non arriva in tempo sulla palla 3' buona copertura di Udogie su Saelemaekers 2' sugli sviluppi del corner la palla arriva a direttamente a Maignan, che, accecato dalle luci, la blocca in due tempi 2' cross basso di Ehizibue, ottimo anticipo di Tomori che mette la palla in calcio d'angolo 1' pressing dell'Udinese in queste prime battute di gioco 1' partiti! primo pallone giocato dall'Udinese le squadre fanno il loro ingresso in campo Dirige Daniele Doveri della sezione di Roma Sono 95 i precedenti tra le due compagini con il bilancio di 42 successi del Milan, 36 pareggi e 17 affermazioni dell'Udinese. Pioli risponde col modulo 3-4-2-1 con Maignan in porta e con la difesa a tre formata da Kalulu, Thiaw e Tomori. In mezzo al campo Tonali e Bennacer, mentre Saelemaekers e Ballo-Touré completeranno la linea di centrocampo. Sulla trequarti Brahim Diaz e Leao, di supporto all’unica punta Ibrahimovic. Sottil si affida al modulo 3-5-2, con Silvestri tra i pali e davanti a lui una difesa a tre formata da Becao, Bijol e Perez. In cabina di regia Walace con Pereyra e Lovric mentre Ehizibue e Udogie agiranno sulle corsie esterne. Davanti Beto e Success. Nel Milan assenti gli infortunati Messias e lo squalificato Giroud. Un cordiale buon sabato sera a tutti i lettori collegati per vivere insieme alla redazione di calciomagazine.net ogni azione ed emozione di Udinese - Milan, anticipo serale della 27a giornata del campionato di Serie A 2022-2023 Tabellino Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue (dal 42' st Festy), Samardzic (dal 27' st Lovric), Walace, Pereyra (dal 30' st Arslan), Udogie (dal 42' st Zeegelar); Beto, Success (dal 27' st Thauvin). A disposizione: Padelli, Piana, Abankwah, Nestorovski, Pafundi. Allenatore. Sottil Milan (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori (dal 30' st Calabria); Saelemaekers (dal 18' st Rebic), Tonali, Bennacer (dal 18' st Krunic), Tourè; Diaz (dal 30' st De Keteleare), Leao; Ibrahimovic (dal 30' st Origi). A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Adli, Bakayoko, Kjaer, Florenzi, Pobega Vranckx, Gabbia. Allenatore: Pioli Reti; al 9' Pereyra, al 45' Ibrahimovic (rigore), al 45 3 Beto, al 25' st Ehizibue Ammonizioni: Perez. Kalulu, Festy Espulsioni: Sottil Recupero: 2' nel primo tempo e 7' nella ripresa

Le dichiarazioni di Sottil alla vigilia

“La squadra sta bene, veniamo da risultati importanti su due campi molto difficili, con Atalanta ed Empoli. I ragazzi hanno tutti alzato il proprio livello personale prestazionale, la cura dei dettagli, la concentrazione per metterli al servizio della squadra, invertendo la rotta e cercando sempre la vittoria. Siamo molto determinati per questa partita, consapevoli delle nostre qualità, pur rispettando la grande forza del Milan. Però, come dico sempre, giochiamo in casa e vogliamo fortemente ripetere e migliorare la prestazione, perché solo con la prestazione si può raggiungere un grande risultato. La settimana di lavoro è stata molto intensa e serena. […] Io credo sempre che le partite abbiano una storia a sé, non lo dico per pura retorica ma lo dico perché è ciò lo penso. Il Milan è e rimane una corazzata, una squadra che fa dell’organizzazione una forza ma anche nell’individualità hanno giocatori che in qualunque momento possono tirare fuori la giocata dal cilindro, contando anche i giocatori che possono entrare a partita in corso. Ibrahimovic è uno di questi. Detto questo, noi abbiamo la determinazione e la voglia di fare la nostra gara, sono ripetitivo ma è un concetto importante. Non dobbiamo guardare gli altri giocare, ma dobbiamo affrontare la sfida con coraggio, con la giusta e sana spregiudicatezza ed essere concentrati al massimo, con e senza il possesso della palla. Anche noi abbiamo giocatori e un’idea di calcio che ci hanno dato tanto quest’anno. Per questo sono continto che l’Udinese si giocherà dall’inizio alla fine la gara.”

Le parole di Pioli alla vigilia

“Conosciamo i nostri avversari, sono una squadra fisica, tecnica, molto diretta che gioca velocemente sugli attaccanti. L’Udinese è costruita con caratteristiche predominanti ma noi cercheremo di sviluppare il nostro gioco. Partita da affrontare con attenzione e determinazione, veniamo da una sconfitta e un pareggio e ci aspetta un impegno importante. […] Zlatan è tranquillo, le vuole giocare e le vuole vincere tutte. E spero che sia così. Sta bene ma non credo possa giocare 90 minuti, può partire lui dall’inizio così come Divock e Ante. Rafa si sta allenando molto bene, è molto motivato e determinato, rimane un riferimento importante per la nostra fase offensiva perché, pur non segnando, tiene in apprensione le difese avversarie. Se posso dargli un consiglio è quello di stare vicino alle persone che gli vogliono bene e che vogliono farlo crescere. Da lui ci si aspetta sempre il gol o la giocata vincente ma, come ho detto, anche quando non segna è pericoloso”.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Daniele Doveri della sezione di Roma, coadiuvato dagli assistentiCecconi e Bercigli; quarto uomo Feliciani Al VAR ci sarà Nasca, assistito da Paganessi. Ventisei i precedenti col Milan con il bilancio, per i rossoneri di quindici vittorie, sette pareggi e quattro sconfitte; venti quelli con l’Udinese con quattro successi dei friulani, otto pareggi e altrettante sconfitte.

Presentazione del match

QUI UDINESE – Out gli infortunati Ebosse, Masina e Deulofeu. Sottil dovrebbe affidarsi al modulo 3-5-2, con Silvestri tra i pali e davanti a lui una difesa a tre formata da Becao, Bijol e Perez. In cabina di regia Walace con Pereyra e Lovric mentre Ehizibue e Udogie dovrebbero agire sulle corsie esterne. Davanti Beto e Success.

QUI MILAN – Out l’infortunato Messias e lo squalificato Giroud. Pioli dovrebbe rispondere col modulo 3-4-2-1 con Maignan in porta e con la difesa a tre formata da Kalulu, Thiaw e Tomori. In mezzo al campo Tonali e Bennacer, mentre Saelemaekerd e Theo Hernandez dovrebbero completare la linea di centrocampo. Sulla trequarti Brahim Diaz e Leao, di supporto all’unica punta Ibrahimovic, che potrebbe partire titolare.

Le probabili formazioni di Udinese – Milan

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Pereyra, Walace, Lovric, Udogie; Success, Beto. Allenatore: Sottil

Indisponibili: Deulofeu, Ebosse, Masina

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Saelemaekers, Tonali, Bennacer, Theo Hernandez; Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli

