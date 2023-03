I convocati della 27° giornata di Serie A 2022/2023

Kean squalificato per Inter-Juventus, Vecino e Kumbulla nel derby tra Lazio e Roma dove Immobile prova a recuperare

Venerdì 17 marzo alle 18.30 si apre la 27esima giornata di Serie A con l’anticipo tra Sassuolo e Spezia. Squalificato Ruan mentre tra gli assenti troviamo Holm, Reca e Bastoni. Altro anticipo delle 20.45 tra Atalanta ed Empoli. In casa nerazzurra out Djimsiti, Hateboer e Koopmeiners tra gli ospiti Vicario e Cambiaghi. Sabato si parte alle 15 con Monza-Cremonese dove mancheranno Rovella, Marlon e Chiriches mentre Mota è in forse. Il pomeriggio proseguirà con Salernitana-Bologna dove non ci saranno i vari Fazio, Troost-Ekong, Crnigoj, Dominguez e Bagnolini. La sera invece in Udinese-Milan è squalificato Giroud mentre out Masina, Deulofeu, Ebosse e Messias. Lunch match della domenica è Sampdoria-Verona dove è squalificato Rincon mentre nella lunga lista di assenti troviamo Audero, Conti, Pussetto, Lammers, Herny, Verdi, Hien e Hrustic, spera Ngonge. Fiorentina-Lecce delle 15 vede l’assenza di Terzic, Dermaku e Pongracic mentre in Torino-Napoli dello stesso orario out Zima, Lazaro, Vierira e Raspadori con Vlasic e Demme in dubbio. Primo big match delle ore 18 il derby Lazio-Roma. Uno squalificato per parte ovvero Vecino e Kumbulla mentre sulla via del possibile recupero Immobile e Llorente. La giornata di chiuderà con Inter-Juventus dove non ci sarà Kean per squalifica mentre indisponibili sono Bastoni, Alex Sandro e Pogba mentre in forse Gosens, Bonucci e Milik.

CONVOCATI DI SERIE A

ATALANTA

Portieri: Musso, Rossi, Sportiello

Difensori: Demiral, Okoli, Palomino, Ruggeri, Scalvini, Soppy, Toloi, Zappacosta

Centrocampisti: Chiwisa, Colombo, de Roon, Ederson, Maehle, Pasalic

Attaccanti: Boga, Højlund, Lookman, Muriel, Zapata

BOLOGNA

Portieri: Bardi, Ravaglia, Skorupski

Difensori: Bonifazi, Cambiaso, De Silvestri, Kyriakopoulos, Lucumi, Lykogiannis, Posch, Sosa, Soumaro

Centrocampisti: Aebischer, Ferguson, Medel, Moro, Pyythia, Schouten, Soriano

Attaccanti: Arnautovic, Barrow, Orsolini, Sansone, Zirkzee

CREMONESE

Portieri: Carnesecchi (12), Saro (13), Sarr (45)

Difensori: Aiwu (4), Bianchetti (15), Ferrari (24), Ghiglione (18), Lochoshvili (44), Quagliata (33), Sernicola (17), Valeri (3), Vasquez (5)

Centrocampisti: Acella (23), Benassi (26), Castagnetti (19), Galdames (27), Meité (28), Pickel (6)

Attaccanti: Buonaiuto (10), Ciofani (9), Dessers (90), Felix (20), Okereke (77), Tsadjout (74)

SPEZIA

Portieri: 1.Zoet, 40.Zovko, 69.Dragowski

Difensori: 4.Ampadu, 21.Ferrer, 27.Amian, 29.Caldara, 43.Nikolaou, 55.Wisniewski

Centrocampisti: 6.Bourabia, 7.Sala, 8.Ekdal, 16.Beck, 24.Kovalenko, 25.Esposito, 33.Agudelo, 72.Cipot, 77.Zurkowski

Attaccanti: 10.Verde, 11.Gyasi, 14. Shomurodov, 18.Nzola, 19.Krollis, 30.Maldini