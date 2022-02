Elenco dei giocatori convocati per le 20 squadre di Serie A, la lista scelta degli allenatori suddivisa per ruolo aggiornata

In questa sezione saranno inserite le liste dei giocatori convocati, giornata dopo giornata dagli allenatori per la partita di campionato. Fanno riferimento a campionato di Serie A 2021/2022 e pertanto al suo calendario. Per ogni squadra protagonista del massimo campionato l’elenco suddiviso per ruolo di chi prenderà parte all’incontro. Uno strumento prezioso per tutti i giocatori di fantacalcio che oltre ad avere informazioni sulle probabili formazioni possono seguire più da vicino le fasi di avvicinamento alla giornata di campionato. Il suo aggiornamento è settimanale sulla base delle informazioni ufficiali ricevute dai canali dei vari club. In caso di mancata comunicazione resterà a disposizione la convocazione più recente effettuata o saranno stimate sulla base delle ultime informazioni disponibili sui giocatori presenti, infortunati e squalificati.

24 GIORNATA

Si conclude lunedì 7 febbraio con il posticipo delle 20.45 tra Salernitana e Spezia la 24° giornata di campionato. Negli anticipi del sabato pareggio senza reti tra Roma e Genoa mentre il Milan ha superato in rimonta l’Inter grazie a una doppietta di Giroud, infine la Lazio ha avuto la meglio sulla Fiorentina 3-0 grazie alle reti di Milinkovic-Savic, Immobile e autorete di Biraghi. Nella giornata di domenica lunch match che ha visto sorridere il Cagliari a Bergamo grazie a una rete di Pereiro, in mezzo la rete di Palomino mentre nel pomeriggio senza reti tra Bologna ed Empoli, poker della Sampdoria sul Sassuolo e 2-0 del Napoli a Venezia con gli attaccanti Osimhen e Petagna. Alle 18 l’Udinese ha sconfitto nel finale il Torino con Molina e Pussetto su rigore procurato e trasformato mentre in serata la Juventus ha superato 2-0 il Verona con le reti dei neo acquisti Vlahovic e Zakaria.

GIOCATORI CONVOCATI SERIE A

ATALANTA

Portieri: Musso, Rossi, Sportiello

Difensori: Demiral, Djimsiti, Hateboer, Maehle, Palomino, Pezzella, Scalvini, Toloi, Zappacosta

Centrocampisti: De Roon, Freuler, Koopmeiners, Malinovskyi, Pasalic, Pessina

Attaccanti: Boga, Mihaila, Muriel, Zapata

BOLOGNA

Portieri: Bardi, Molla, Skorupski

Difensori: Binks, Bonifazi, De Silvestri, Dijks, Kasius, Medel, Soumaoro, Theate

Centrocampisti: Aebischer, Orsolini, Pyythia, Schouten, Soriano, Svanberg, Vignato

Attaccanti: Arnautovic, Barrow, Falcinelli, Sansone, Santander

CAGLIARI

Portieri: Aresti, Cragno, Radunovic

Difensori: Bellanova, Carboni, Ceppitelli, Dalbert, Goldaniga, Iovu, Lovato, Lykogiannis, Obert

Centrocampisti: Baselli, Deiola, Grassi, Kourfalidis, Marin, Pereiro

Attaccanti: Desogus, Gagliano, Luvumbo, Pavoletti

EMPOLI (non disponibili)

Portieri: –

Difensori: –

Centrocampisti: –

Attaccanti: –

FIORENTINA

Portieri: Dragowski, Rosati, Terracciano

Difensori: Biraghi, Igor, Milenkovic, Nastasic, Quarta, Terzic, Venuti

Centrocampisti: Amrabat, Bonaventura, Callejon, Castrovilli, Duncan, Ikone, Maleh, Saponara, Sottil, Torreira

Attaccanti: Cabral, Gonzalez, Kokorin, Piatek

GENOA

Portieri: Marchetti, Semper, Sirigu

Difensori: Bani, Calafiori, Hefti, Maksimovic, Masiello, Ostigard, Vanheusden, Vasquez

Centrocampisti: Amiri, Badelj, Fredrup, Galdames, Gudmundsson, Melegoni, Portanova, Sturaro

Attaccanti: Destro, Ekuban, Kallon, Piccoli, Yeboah

INTER (non disponibili)

Portieri: –

Difensori: –

Centrocampisti: –

Attaccanti: –

JUVENTUS

Portieri: Perin, Pinsoglio, Szczesny

Difensori: Bonucci, Chiellini, Cuadrado, Danilo, De Ligt, De Sciglio, Lu. Pellegrini, Rugani

Centrocampisti: Arthur, McKennie, Rabiot, Zakaria

Attaccanti: Aké, Dybala, K. Jorge, Jean, Morata, Vlahovic

LAZIO

Portieri: Adamonis, Reina, Strakosha

Difensori: L. Felipe, Floriani Mussolini, Hysaj, Lazzari, Marusic, Patric, S. Radu

Centrocampisti: L. Alberto, A. Anderson, F. Anderson, Basic, Cataldi, Leiva, S. Milinkovic-Savic, Romero, Zaccagni

Attaccanti: J. Cabral, Immobile, Moro, Pedro

MILAN (non disponibili)

Portieri: –

Difensori: –

Centrocampisti: –

Attaccanti: –

NAPOLI

Portieri: Marfella, Meret, Ospina

Difensori: Di Lorenzo, Ghoulam, Jesus, Malcuit, Rrahmani, Rui, Zanoli

Centrocampisti: Demme, Elmas, Lobotka, Ruiz, Zielinski

Attaccanti: Insigne, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano

ROMA (non disponibili)

Portieri: –

Difensori: –

Centrocampisti: –

Attaccanti: –

SALERNITANA (non disponibili)

Portieri: –

Difensori: –

Centrocampisti: –

Attaccanti: –

SAMPDORIA

Portieri: Audero, Falcone, Ravaglia

Difensori: Augello, Bereszynski, O. Colley, Conti, A. Ferrari, Magnani, Murru

Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Rincon, Sabiri, Sensi, Thorsby, Trimboli, Vieira

Attaccanti: Caputo, Gabbiadini, Supriaha

SASSUOLO

Portieri: Consigli, Pegolo, Satalino

Difensori: Ayhan, Chirches, G. Ferrari, Kyriakopoulos, Muldur, Peluso, Toljan, Tressoldi

Centrocampisti: Frattesi, Harroui, M. Henrique, M. Lopez, Magnanelli, Traoré

Attaccanti: Berardi, Ceide, Ciervo, Defrel, Oddei, Raspadori, Scamacca

SPEZIA

Portieri: Zoet, Zovko, Provedel

Difensori: Erlic, Nikolau, Kiwior, Hristov, Bertola, Reca, Amian, Ferrer, Sala

Centrocampisti: Bourabia, Nguiamba, Maggiore

Attaccanti: Gyasi, Agudelo, Verde, Antiste, Nzola, Strelec, Manaj, Salcedo

TORINO

Portieri: Berisha, Gemello, V. Milinkovic-Savic

Difensori: Aina, Ansaldi, Buongiorno, Djidji, Izzo, Rodriguez, Singo, Vojvoda, Zima

Centrocampisti: Linetty, Lukic, Mandragora, Pobega, Praet, Ricci

Attaccanti: Brekalo, Pellegri, Pjaca, Sanabria, Seck, Warming

UDINESE

Portieri: Gasparini, Padelli, Silvestri

Difensori: Becao, Bankovic, Marì, Molina, Nuytinck, N. Perez, Soppy, Udogie, Zeegelaar

Centrocampisti: Arslan, Ballarini, Jajalo, Makengo, Pinzi, Samardzic, Walace

Attaccanti: Beto, Nestorovski, Pussetto, Success

VENEZIA

Portieri: Lezzerini, Romero

Difensori: Ampadu, Caldara, Ceccaroni, Ebuehi, Haps, Modolo, Molinaro, Svoboda

Centrocampisti: Aramu, Busio, Cuisance, Crnigoj, Fiordilino, Peretz, Tessmann

Attaccanti: Henry, Johnsen, Nani, Nsame, Okereke, Sigurdsson

VERONA

Portieri: A. Berardi, Chiesa, Montipò

Difensori: Casale, Ceccherini, Coppola, Depaoli, Gunter, Retsos, Sutalo

Centrocampisti: Barak, Bessa, Ilic, Lazovic, Preszelik, Tameze, Veloso

Attaccanti: Cancellieri, Kalinic, Lasagna