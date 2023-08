Elenco dei giocatori dell’Atalanta convocati per la partita di oggi: informazioni sulla lista scelta da Gasperini per il campionato 2023/2024

BERGAMO – In vista dell’incontro tra Frosinone e Atalanta di sabato 26 agosto alle 18.30 il tecnico Gasperini dovrà fare a meno di alcuni giocatori. Nella lista dei 22 convocati non ci saranno gli indisponibili Hateboer (problema al legamento crociato anteriore del ginocchio destro), e Touré (rottura dell’inserzione del tendine del retto femorale destro). Di seguito la lista dei giocatori suddivisi per ruolo.

CONVOCATI SERIE A

CONVOCATI PER LA GIORNATA

Portieri: Carnesecchi, Musso, Rossi

Difensori: Bakker, Djimsiti, Kolasinac, Okoli, Ruggeri, Scalvini, Toloi, Zappacosta, Zortea

Centrocampisti: Adopo, De Ketelaere, de Roon, Ederson, Koopmeiners, Pasalic

Attaccanti: Lookman, Muriel, Scamacca, Zapata

CONVOCAZIONI PER SQUADRA