Elenco dei giocatori dell’Udinese convocati per la partita di oggi: informazioni sulla lista scelta da Cioffi per il campionato

UDINE – Per la partita casalinga contro la Lazio, valida per la 26esima giornata del Campionato di Serie A 2021/2022, Cioffi ha dovuto fare a meno in difesa di Nuytinck (fastidio ginocchio) mentre ha potuto recuperare sia Udogie che Zeegelaar. Pertanto anche se l’Udinese non ha diffuso la lista dei convocati, di seguito andiamo a ricostruire l’elenco suddiviso per ruolo per tenere gli ultimi aggiornamenti sulle scelte del tecnico alla luce del più recente turno di campionato.

CONVOCATI SERIE A

CONVOCATI PER LA GIORNATA

Portieri: Silvestri, Padelli, Gasparini

Difensori: Perez, Zeegelaar, Molina, Pablo Marì, Benkovic, Rodrigo Becao, Soppy

Centrocampisti: Makengo, Jajalo, Walace, Udogie, Samardzic, Pereyra, Arslan

Attaccanti: Success, Beto, Deulofeu, Pussetto, Nestorovski

[dalla formazione 26° giornata]

CONVOCAZIONI PER SQUADRA