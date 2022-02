Elenco dei giocatori della Lazio convocati per la partita di oggi: informazioni sulla lista scelta dall’allenatore per il campionato

ROMA – Per l’incontro casalingo del 12 febbraio alle ore 15 con il Bologna che apre anche la 25esima giornata, Sarri ha scelto i 23 convocati. Buona notizia per i tifosi dalla Lazio visto che Immobile ha smaltito la botta al piede rimediata nell’ultima gara di Coppa Italia con il Milan e figura nella lista. Non ci sarà ancora Acerbi che è ancora alle prese con un problema muscolare al flessore della coscia sinistra ma potrebbe essere recuperato già per la 26esima. Anche Akpa Akpro è ancora indisponibile. Nell’elenco figurano per la seconda volta i neo acquisti di gennaio Cabral e Kamenovic.

CONVOCATI SERIE A

CONVOCATI PER LA GIORNATA

Portieri: Adamonis, Reina, Strakosha

Difensori: Hysaj, Kamenovic, Lazzari, Luiz Felipe, Marusic, Patric, Radu

Centrocampisti: André Anderson, Basic, Cataldi, Leiva, Luis Alberto, Milinkovic

Attaccanti: Cabral, Immobile, Felipe Anderson, Moro, Pedro, Romero, Zaccagni