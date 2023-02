Elenco dei giocatori della Juventus convocati per la partita di oggi: informazioni sulla lista dei nomi scelta dall’allenatore per il campionato

TORINO – Per la trasferta con la Salernitana in programma martedì 7 febbraio alle 20:045 Allegri ha scelto i giocatori della Juventus convocati. Sono complessivamente 21 i giocatori che compongono la lista. Infermeria ancora piena da Pogba (lesione menisco laterale), Bonucci (infiammazione del tendine dell’adduttore lungo), Milik (lesione di medio grado del muscolo semimembranoso) e Paredes (problema fisico). Presente nell’elenco Soulé e Iling-Junior. Di seguito l’elenco suddiviso per ruolo dei bianconeri.

CONVOCATI SERIE A

CONVOCATI PER LA GIORNATA

Portieri: Perin, Pinsoglio, Szczesny

Difensori: Alex Sandro, Bremer, Danilo, De Sciglio, Gatti, Rugani

Centrocampisti: Cuadrado, Fagioli, Kostic, Locatelli, Miretti, Rabiot

Attaccanti: Chiesa, Di Maria, Kean, Iling-Junior, Soulé, Vlahovic

