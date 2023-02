Fantacalcio, 22° giornata di Serie A campionato 2022/2023

Il fantacalcio in tempo reale sulla 22° giornata del Campionato di Serie A. Informazioni utili per i fantallenatori: consigli della giornata, pagelle e pronostici

BOLOGNA – In attesa della ripresa delle Coppe Europee, il campionato di calcio di Serie A 2022/2023 é arrivato alla terza giornata di ritorno, articolata su quattro giorni, dall’11 al 14 febbraio 2023. Con tredici lunghezze di vantaggio sulla sua più diretta inseguitrice, il Napoli si avvia alla conquista dello Scudetto in solitaria; i partenopei riceveranno la Cremonese cercando di prendersi la rivincita dopo la recente eliminazione dalla Coppa Italia.

L’Inter, vittoriosa nel derby della Madonnina, giocherà nel Monday Day a Marassi contro la Sampdoria, beffata al 98′ contro il Monza.La Roma, terza, farà visita al Lecce, tornato alla vittoria contro la Cremonese dopo due k.o. consecutivi. La Lazio, invece, se la vedrà con l’Atalanta nel big match di giornata. Il Milan, chiamato a riscattare la sconfitta nella Stracittadina e, soprattutto, a riprendersi dopo un mese a dir poco disastroso, aprirà le danze venerdì a San Siro contro il Torino. Scorrendo la classifica, l’Udinese ospiterà il Sassuolo, che con le vittorie contro Milan e Atalanta ha dato importanti segnali di ripresa dopo un periodo difficile. Bologna – Monza metterà di fronte due tra le squadre più sorprendenti del torneo. L’Empoli attenderà al “Castellani” lo Spezia, in cerca di punti per allontanarsi dalla zona calda della classifica. In programma anche lo scontro diretto per la salvezza Verona-Salernitana.

Ricordiamo che tutte le gare saranno trasmesse in esclusiva su DAZN Italia e saranno visibili per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione e su tutti i televisori collegati ad una console Playstation 4 o 5 oppure Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Lazio – Atalanta, Udinese – Sassuolo e Sampdoria – Inter saranno visibili anche su Sky e in streaming su Sky Go.

Venerdì 10 febbraio

20.45

Milan – Torino

Sabato 11 febbraio

15.00

Empoli – Spezia

18.00

Lecce – Roma

20:45

Lazio – Atalanta

Domenica 12 febbraio

12.30

Udinese – Sassuolo

15:00

Bologna – Monza

18:00

Juventus – Fiorentina

20:45

Napoli – Cremonese

Lunedì 13 febbraio

18.30

Verona – Salernitana

20:45

Sampdoria – Inter