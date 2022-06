Calendario Serie A, stagione 2022/2023

Il calendario di Serie A per la stagione 2022/2023 completo con le date e gli orari delle partite in programma

MILANO – Venerdì 24 giugno, orario ancora da definire, sarà sorteggiato il nuovo calendario di Serie A stagione 2022 – 2023. Con il Milan Campione d’Italia, le venti protagoniste sono pronte a darsi battaglia con le neo promosse Lecce, Cremonese e Monza in luogo delle retrocesse Cagliari, Genoa e Venezia. Inizio della nuova stagione fissato per il weekend del 14 agosto, in anticipo rispetto al consueto ruolino di marcia perché poi, tra il 13 novembre e il 4 gennaio 2023 ci sarà una pausa lunghissima in occasione dello svolgimento dei Mondiali del Qatar. Andiamo a vedere tutti gli accoppiamenti ricordando che durante in campionato sono previsti cinque turni infrasettimanali nei giorni 31 agosto, 9 novembre, 4 gennaio 2023 e 3 maggio 2023. Le soste per le Nazionali saranno invece tre: la prima é prevista per il weekend del 23-24 settembre per consentine gli impegni della Nazionale in UEFA Nations League.

Di seguito il link delle 20 squadre di A per poter consultare il calendario di ognuna. Gli stessi saranno disponibili dopo il completamento dell’estrazione dei calendari.

CALENDARIO DELLE SQUADRE DI SERIE A:

Calendario della stagione 2021/2022 di Serie A

