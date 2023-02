Lazio – Atalanta: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Lazio – Atalanta dell’11 febbraio 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la ventiduesima giornata di Serie A

ROMA – Sabato 11 febbraio alle ore 20.45 andrà in scena Lazio – Atalanta, incontro valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. La Lazio non sta passando un buon momento, infatti, dopo la robante vittoria con il Milan sono arrivati due pareggi in campionato, entrambi per uno a uno contro Fiorentina e Verona, intervallati dell’eliminazione in Coppa Italia contro la Juventus. La squadra di Sarri è la compagine che ha perso più punti da situazione di vantaggio, ben 17. All’Olimpico arriverà l’Atalanta di Gasperini in leggera emergenza senza gli squalificati Muriel e Maehle e l’infortunato Pasalic. Gli orobici arrivano alla sfida dopo due sconfitte di misura consecutive, una in coppa con L’Inter e una in campionato contro il Sassuolo. La gara sarà affidata al sig. Daniele Orsato della sezione di Schio coadiuvato da Palermo e Mokhtar, il quarto uomo sarà Rapuano , mentre al VAR andranno Pairetto e Marini. Nella gara di andata la Lazio si impose al Gewiss Stadium per due reti a zero grazie alle marcature di Zaccagni e Felipe Anderson.

La cronaca della partita con tabellino

RISULTATO IN DIRETTA: LAZIO - ATALANTA Sabato 11 febbraio alle 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la cronaca con commento in diretta della partita.

La presentazione del match

QUI LAZIO – Sarri si affiderà al suo solito 4-3-3. Tra i pali andrà Provedel, in difesa con ci saranno Lazzari, Casale, Romagnoli e Marusic. Cataldi avrà le chiavi del centrocampo con Luis Alberto e Milinkovic che si posizioneranno ai suoi lati. Il tridente offensivo sarà formato da uno tra Felipe Anderson e Pedro, Immobile e Zaccagni.

QUI ATALANTA – Gasperini schiererà i suoi con il 3-4-1-2. In porta ci sarà come di consueto Musso, davanti all’estremo difensore scenderanno in campo Toloi, Djimsiti e Scalvini. Giocheranno a tutta fascia Hateboer e Ruggeri con De Roon e Koopmeiners al centro del centrocampo. Dietro alle punte Lookman e Højlund agirà Ederson

Le probabili formazioni di Lazio – Atalanta

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Ruggeri; Ederson; Lookman, Højlund Allenatore: Giampiero Gasperini

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni Allenatore: Maurizio Sarri

STADIO: Olimpico di Roma

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Lazio – Atalanta, valevole per la ventunesima giornata di Serie A 2022/2023, sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Sarà visibile per gli utenti DAZN anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati a una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli utenti DAZN che lo preferissero, potranno vedere Lazio – Atalanta in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, in questo caso semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. Dopo il fischio finale gli highlights della gara e l’evento integrale saranno a disposizione per la visione on demand.La partita sarà inoltre visibile anche su verrà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite), per gli abbonati Sky, sarà visibile anche in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente.