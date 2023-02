Sampdoria – Inter: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Sampdoria – Inter di Lunedì 6 febbraio 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino del match valevole per la 22° giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle 20.45

GENOVA – Lunedì 13 febbraio 2023 allo Stadio “Luigi Ferraris” di Genova, la Sampdoria dell’ex Dejan Stankovic affronterà l’Inter di Simone Inzaghi nel Monday Night della ventiduesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2022-2023; calcio di inizio alle ore 20.45.

Annata pesantissima per i blucerchiati, reduci dal pareggio beffa contro il Monza arrivato dopo cinque o k.o. consecutivi; sono penultimi, a nove lunghezze dalla quartultima (che però ha già giocato), con un cammino di due partite vinte, quattro pareggiate e quattordici perse, dieci reti realizzate e ben trentaquattro incassate. La lotta per non retrocedere sembra essersi fatta complicata però ci sono ancora tantissime partite e la storia recente della Salernitana insegna che tutto fino all’ultimo può succedere; di certo, però, un gol annullato contro l’Empoli al 100′, una rete decisiva nei minuti finali contro l’Udinese e un rigore che ha negato contro il Monza la gioia della vittoria al 98′ hanno una certa valenza psicologica. A Marassi arriva l’Inter, la più diretta inseguitrice del Napoli capolista, galvanizzata dalla vittoria nel Derby e in piena lotta per un posto in Champions. I nerazzurri occupano la seconda posizione, a -13 dalla capolista Napoli a a+2 dal terzetto formato da Lazio, Milan e Atalanta (che hanno tutte una partita in più), con 43 punti, frutto di quattordici vittorie, un pareggio e sei sconfitte, quarantuno gol fatti e ventisei subiti. Sono centoquarantacinque i precedenti tra le due compagini, con il bilancio di settantasette successi per l’Inter, quarantatré pareggi e ventiquattro affermazioni della Sampdoria. All’andata la squadra di Simone Inzaghi si impose per 0-3. Grande ex della partita Mister Stankovic che con l’Inter ha giocato dal 2004 al 2013, indossando la casacca nerazzurra 231 volte e realizzando 29 reti

Cronaca della partita con commento e tabellino

RISULTATO IN DIRETTA: SAMPDORIA - INTER Lunedì 13 febbraio alle 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la cronaca con commento in diretta della partita.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Fabio Maresca della sezione di Napoli, coadiuvato dagli assistenti arbitrali: Marcello Rossi e Christian Rossi: quarto ufficiale Ermanno Feliciani. Al VAR Daniele Doveri, AVAR Giacomo Paganessi.

Presentazione del match

QUI SAMPDORIA – Out Conti, De Luca, Murru, Gunter, Sabiri e Trimboli. Stankovic dovrebbe affidarsi al modilo 3-4-1-2 con Audero in porta e con una difesa a tre formata da Murillo, Nuytink e Amione. In mezzo al campo Winks e Cuisance mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Zanoli e Augello. Davanti Gabbiadini e Lammers, supportati da Djuricic.

QUI INTER – Inzaghi dovrebbe rispondere col consueto modulo 3-5-2 con Onana tra i pali e difesa a tre composta da Skriniar, Acerbi e Bastoni. In cabina di regia Brozovic affiancato da Barella e Calhanoglu, mentre sulle corsie esterne agiranno Darmian e Dimarco. Coppia di attacco formata da Lautaro Martinez e Lukaku.

Le probabili formazioni di Sampdoria – Inter

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Murillo, Nuytinck, Amione; Zanoli, Cuisance, Winks, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Lammers. Allenatore: Stankovic.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Lukaku. Allenatore: Inzaghi.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta da DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. La sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale. La gara sarà visibile anche su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251); in streaming, per i soli abbonati Sky, anche su SkyGo, app scaricabile gratuitamente.