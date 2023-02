Monza – Sampdoria 1-2: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Monza – Sampdoria di Lunedì 6 febbraio 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino del match valevole per la 21° giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle 20.45

MONZA – Lunedì 6 febbraio 2023 all’U-Power Stadium, il Monza di Raffaele Palladino affronterà la Sampdoria di Dejan Stamkovic nel Monday Night della ventunesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2022-2023; calcio di inizio alle ore 20.45.

I brianzoli sono reduci da sei risultati utili consecutivi e domenica scorsa hanno espugnato il campo della Juventus grazie alle reti di Curria e Dany Mota; sono undicesimi con 25 punti, frutto di sette vittorie, quattro pareggi e nove sconfitte, venticinque gol fatti e ventotto subiti. Diametralmente opposto l’ stato d’animo dei blucerchiati, reduci da quattro k.o. consecutivi: contro il Napoli, Empoli, Udinese e sabato scorso contro l’Atalanta; sono penultimi, a otto lunghezza dalla quartultima, con un cammino di due partite vinte, tre pareggiate e quattordici perse, otto reti realizzate e ben trentadue incassate. Nell’unico precedente tra le due compagini, la gara di andata dello scorso 2 ottobre, finì 0-3 in favore del Monza: andarono a segno Pessina, Caprari e Sensi e quel risultato decretò l’esonero di Marco Giampaolo..

Cronaca della partita con commento e tabellino

RISULTATO IN DIRETTA: MONZA - SAMPDORIA 1-2 40' calcio d'angolo in favore del Monza provocato da Gabbiadini 39' nella Sampdoria: fuori Leris e dentro Zanoli 37' calcio d'angolo per il Monza provocato da Winks 33' ammonito Caprari per intervento falloso 33' doppio cambio nel Monza: dentro Valoti e Colpani al posto di Caldirola e Dany Mota 31' calcio d'angolo in favore del Monza per una deviazione di Colley su tiro di Dany Mota 28' cambio nella Sampdoria: sarà proprio Lammers a lasciare il campo per fare spazio a Fabio Quagliarella 27' doppio cambio nel Monza: dentro Birindelli e Rovelli al posto di Ciurria e Machin 26' intervento falloso ai danni di Lammers 24' intervento falloso di Rincon 23' cambio nella Samp: dentro Paoletti al posto di Djuricic 19' conclusione di Ciurria! Palla alta sopra la traversa! 18' ammonito Amione per un intervento di Caprari 15' Petagna fermato in calcio d'angolo da Murru. Sugli sviluppi del corner battuto da Caprari, palla allontanata 12' RADDOPPIO SAMP!!! inserimento perfetto di Murru, che mette la palla in mezzo e consente a Gabbiadini di realizzare la sua doppietta! 11' nel Monza fuori Izzo e dentro Marlon 9' OCCASIONE MONZA! Carlos Augusto mette la palla in mezzo per Dany Mota ma é bravo Audero e intervenire e a mettere la palla in calcio d'angolo 5' Augell si coordina al volo e tenta di esterno sinistro la conclusione sul secondo palo! palla fuori di un soffio! 3' intervento falloso di Winks 3' ancora una volta Rincon anticipa Caprari e appoggia su Audero 2' anticipo di Rincon su Caprari 1' nella Sampdoria ci sono Rincon e Murru al posto di Cuisance e Nuytink 1'si riprende a giocare PRIMO TEMPO 46' finisce il primo tempo: 1-1 all'U-Power Stadium 44' calcio d'angolo in favore del Monza per una deviazione di Leris del tiro di Caprari 43' un minuto di recupero 41' diagonale col sinistro di Djuricic! Parata facile per Di Gregorio che blocca la palla a terra 40' colpo di testa di Amione! Palla larga e rimessa dal fondo! 40' fallo di Pessina su Cuisance 39' Petagna mette la palla in mezzo, Audero riesce all'ultimo a togliere la palla dai piedi di Caldirola! 38' intervento falloso di Djuricic su Ciurria 36' OCCASIONE MONZA! conclusione di Petagna ma Nuitink gli impedisce la doppietta mettendo la palla in calcio d'angolo! Sugli sviluppi del corner Djuricic mette la palla in fallo laterale 34' calcio d'angolo in favore della Samdporia. Lo batte Cuisance ma Ciurria porta via il pallone. 33' ammonito Leris per un intervento falloso su Petagna 32' PAREGGIO MONZA!! cross di Caprari per Petagna, che si ferma, controlla la pallam, si gira e con il sinistro in diagonale trafigge Audero! 29' ancora un calcio d'angolo per la Samp questa volta causato da Izzo. Lo batte Winks ma il pallone viene allontanato da Dany Mota 28' calcio d'angolo in favore della Sampdoria causato da un intervento in extremis di Pablo Marì su Lammers 27' diagonale di Gabbiadini! palla a lato 26' verticalizzzazione di Pessina per Caprari, che, disturbato da leris, non arriva in tempo sulla palla, la quale si spegne sul fondo 24' Caprari cerca di scartare Amione ma finisce per mettere la palla in fallo laterale 22' fallo di Pablo Marì su Lammers 20' intervento falloso ai danni di Winks 19' contrasto tra Lammers e Caldirola: é il blucerchiato a metterla in fallo laterale. Rimessa per il Monza 17' Gabbiadini a terra dopo una gomitata di Caldirola 16' sugli sviluppi del corner Carlos ASugusto mette la palla sul fondo. Il giocatore biancorosso lamenta un tocco di palla degli avversari e chiede il calcio d'anolo ma per Chiffi si può ripartire dal fondo 15' tiro forte ma centrale di Carlos Augusto! Audero si salva in calcio d'angolo 13' GOL CONVALIDATO: blucerchiati avanti di un gol 12' CHECK VAR per un sospetto tocco di mano 11' VANTAGGIO SAMPDORIA!!! Svista difensiva di Caldirola, Gabbiadini controlla la palla e col sinistro la mette alle spalle di Di Gregorio! 10' controllo sbagliato di Djuricic, non ne approfitta Dany Mota 9' cross di Augello, tocco di Lammers per Gabbiadini che porva la conclusione sottoporta! Vola Di Gregorio e salva il risultato! 8' chiusura di Omar Colley su Petagna. Rimessa laterale in favore del Monza 5' Caprari, servito da Izzo, prova la conclusione in diagonale col destro ma non inquadra di pochissimo lo specchio della porta! 4' non riesce il triangolo tra Caprari e Caldirola perché c'é l'intervento di Nuytink 2' Cuisance sbaglia la misura. Si ripartirà con una rimessa laterale in favore della Samp 2' possesso palla Monza 1' partiti! primo pallone battuto dal Monza Le squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco Defezione dell'ultimo minuto: out Gunter per un risentimento muscolare in fase di riscaldamento: al suo posto giocherà Colley Dirige il match Daniele Chiffi della sezione di Padova, coadiuvato dagli assistenti Tegoni di Milano e Berti di Prato; quarto ufficiale: Zufferli di Udine. Al VAR Fabbri di Ravenna, AVAR Paterna di Teramo. Nell’unico precedente tra le due compagini, la gara di andata dello scorso 2 ottobre, finì 0-3 in favore del Monza: andarono a segno Pessina, Caprari e Sensi Un cordiale buonasera a tutti i lettori collegati per vivere insieme alla redazione di calciomagazine.net ogni emozione di Monda-Sampdoria, posticipo della ventunesima giornata del campionato di Serie A Tabellino MONZA (3-4-1-2): Di Gregorio; Izzo (dall'11 st Marlon), Pablo Marì, Caldirola (dal 33' st Valoti); Ciurria (dal 27' st Rovella), Machin (dal 27' st Birindelli), Pessina, Carlos Augusto; Caprari; Petagna, Mota (dal 33' st Colpani). A disposizione: Cragno, Sorrentino, Donati, Gytkjaer,Carboni, Ranocchia, Antov, D'Alessandro Allenatore: Palladino SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Colley Nuytinck (dal 1' st Murru), Amione; Leris, Winks, Cuisance (dal 1' st Rincon), Augello; Djuricic; Gabbiadini, Lammers (dal 28' st Quagliarella)A disposizione: Turk, Ravaglia, Murillo, Ilkhan, Yepes, Malagrida, Zanoli. Allenatore: Stankovic Reti: all'11 e al 12' st Gabbiadini, al 32' Petagna Ammonizioni: Leris, Caprari Recupero: un minuto nel primo tempo

Convocati Sampdoria

Portieri: Audero, Ravaglia, Turk.

Difensori: Amione, Augello, Colley, Günter, Murillo, Murru, Nuytinck, Zanoli.

Centrocampisti: Cuisance, Djuricic, Ilkhan, Léris, Malagrida, Paoletti, Rincón, Winks, Yepes.

Attaccanti: Gabbiadini, Lammers, Quagliarella.

Le parole di Stankovic alla vigilia

“É stata una settimana positiva per tutta la squadra: siamo pronti per un’altra sfida che non sarà facile, serviranno forza, compattezza e determinazione. Con la continuità di prestazione dobbiamo sfruttare il momento positivo che arriverà, sono sicuro che arriverà. Sono convinto che un episodio positivo sbloccherà tutta la squadra. Sbloccherà tutti, ambiente compreso: siamo un blocco unico, i tifosi sono sempre al nostro fianco e questo li fa grandi. Nei momenti difficili si sono dimostrati leali e noi dobbiamo ripagare questa fiducia perché vogliamo cambiare la storia di questo campionato. Il Monza è in un buon momento – dice -, hanno una società forte e sana, un allenatore bravo e giovane che si fa valere e volere bene. Hanno ottenuto ottimi risultati, potendo giocare senza guardare la classifica e concentrarsi sul gioco. Questo è quello che mi dispiace per noi perché sono sicuro i nostri ragazzi hanno ancora tanto margine di dimostrare quanto valgono. Avere un approccio alla gara uguale a prescindere dall’avversario. Questo è il messaggio che trasmetto ai miei ragazzi. Devono essere concentrati, giocare ogni pallone e ogni contrasto come se fossero gli ultimi. Voglio vedere più cattiveria davanti alla porta, più voglia di andare in vantaggio e gestire la partita con un risultato positivo. Poi staremo a vedere”.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Daniele Chiffi della sezione di Padova, coadiuvato dagli assistenti Tegoni di Milano e Berti di Prato; quarto ufficiale: Zufferli di Udine. Al VAR Fabbri di Ravenna, AVAR Paterna di Teramo.

Presentazione del match

QUI MONZA – Out Donati e lo squalificato Sensi. Palladino dovrebbe confermare il modulo 3-4-1-2 con Di Gregorio tra i pali e con una linea difensiva a tre formata da Izzo, Pablo Marì e Caldirola. In mezzo Pessina e Rovella mentre Birindelli e Carlos Augusto dovrebbero completare la linea di centrocampo. Unica punta Mota, supportato da Caprari e Ciurria.

QUI SAMPDORIA – Out Conti, De Luca, Colley, Sabiri e Trimboli. Stankovic dovrebbe rispondere con un modulo speculare con Audero in porta e con una difesa a tre formata da Gunter, Nuytink e Amione. In mezzo al campo Winks e Rincon mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Leris, in vantaggio su Zanoli e Augello. Davanti Gabbiadini e Lammers, supportati da Djuricic.

Le probabili formazioni di Monza – Sampdoria

MONZA (3-4-1-2): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Marlon; Birindelli, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Pessina, Caprari; Dany Mota. Allenatore: Raffaele Palladino.

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Amione, Nuytinck, Gunter; Leris, Rincon, Winks, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Lammers. Allenatore: Dejan Stankovic.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta da DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. La sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale. La gara sarà visibile anche su Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 satellite); in streaming, per i soli abbonati Sky, anche su SkyGo, app scaricabile gratuitamente.