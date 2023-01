Atalanta – Sampdoria: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Atalanta – Sampdoria di Sabato 28 gennaio 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino del match valevole per la 20° giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle 20.45

BERGAMO – Sabato 28 gennaio, nella cornice del Gewiss Stadium di Bergamo, che si preannuncia tutto esaurito, l’Atalanta di Gianpiero Gasperini affronterà la Sampdoria di Dejan Stankovic nell’anticipo serale della diciannovesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2022-2023; calcio di inizio alle ore 20.45.

Indice

Gli orobici hanno superato la crisi di risultati attraversata a cavallo tra 2022 e 2023: dopo il roboante 8-2 rifilato alla Salernitana, hanno avuto la meglio dello Spezia vincendo per 5-2 e domenica scorsa hanno pareggiato per 3-3 contro la Juventus. Attualmente sono sesti con 35 punti, frutto di dieci vittorie, cinque pareggi e quattro sconfitte, trentasette gol fatti e ventitré subiti. I blucerchiati sono reduci da tre k.o.consecutivi: contro il Napoli, a Empoli e a Marassi contro l’Udinese; sono penultimi, a otto lunghezza dalla quartultima, con un cammino di due partite vinte, tre pareggiate e quattordici perse, otto reti realizzate e ben trentadue incassate. Sono centodieci i precedenti, in tutte le competizioni, tra le due compagini: il bilancio racconta di trentuno successi per l’Atalanta, trentacinque pareggi e trentuno affermazioni per la Sampdoria. Nella passata stagione, a Bergamo, finì con un sonoro 4-0 in favore dei padroni di casa. All’andata, lo scorso 13 agosto, la squadra di Gasperini si é imposta col risultato di 0-2 grazie alle reti di Toloi e Lookman.

Cronaca della partita con commento e tabellino

[AGGIORNA LA DIRETTA DI ATALANTA – SAMPDORIA]

RISULTATO IN DIRETTA: ATALANTA - SAMPDORIA Sabato 28 gennaio 2023 dalle 19.45 le formazioni ufficiali, dalle ore 20.45 la cronaca con commento in diretta della partita.

L’arbitro

A dirigere sarà Daniele Doveri della sezione di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Niccolò Pagliardini di Arezzo e Gaetano Massara di Reggio Calabria, quarto ufficiale Matteo Gariglio di Pinerolo. Al V.A.R. Federico La Penna di Roma 1, A.V.A.R. Gianluca Manganiello di Pinerolo.

Presentazione del match

QUI ATALANTA – Gasperini dovrà fare a meno di Zappacosta e Palomino ma ritrova Koopmeiners che ha scontato il turno di squalifica. Il tecnico di Grugliasco dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-1-2. In porta andrà Musso mentre la difesa a tre dovrebbe essere formata da Toloi, Scalvini In mezzo al campo de Roon e koopmeiners mentre le ali dovrebbero essere Hateboer e Maehle. Sulla trequarti Pasalic, di supporto alla coppia di attacco composta da Lookman e Højlund.

QUI SAMPDORIA – Da valutare le condizioni di Conti, De Luca, Pussetto e Colley. Stankovic dovrebbe rispondere con un modulo speculare con Audero in porta e con una difesa a tre formata da Murillo, Nuytink e Amione. In mezzo al campo Vieira e Rincon mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Leris e Augello. Davanti Gabbiadini e Lammers, supportati da Djuricic.

Le probabili formazioni di Atalanta – Sampdoria

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Scalvini, Demiral; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle, Pasalic; Lookman, Højlund. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Murillo, Nuytinck, Amione; Leris, Rincon, Vieira, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Lammers. Allenatore: Dejan Stankovic.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta da DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. La sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale. La gara sarà trasmessa anche su Sky ai canali Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite), Sky Sport (251 del satellite); in streaming, per i soli abbonati Sky, su SkyGo, app scaricabile gratuitamente.