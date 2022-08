Sampdoria – Atalanta: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Sampdoria – Atalanta di Sabato 13 agosto 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming l’anticipo della prima giornata di Serie A 20220/2023

GENOVA – Sabato 13 agosto, allo Stadio “Luigi Ferraris” di Genova, la Sampdoria affronterà l’Atalanta nell’anticipo della prima giornata del campionato di Serie A 2022-2023; calcio di inizio alle ore 18.30. La squadra di Giampaolo si presenta all’appuntamento da imbattuta: finora ha, infatti, vinto 9-1 contro il Castiglione, 7-0 contro il Bienno e 2-0 contro il Brescia mentre ha pareggiato per 1-1 sia contro il Parma sia sul campo del Besiktas. Nel turno preliminare di Coppa Italia, venerdì scorso, i blucerchiati hanno eliminato la Reggina grazie a una rete messa a segno da Sabiri al 22′ della ripresa. L’Atalanta deve riscattare una annata che non l’ha vista qualificarsi alle Coppe europee dopo cinque anni di fila. La squadra di Gasperini ha vinto contro Gambarogno (12-1), Rappresentativa Valli Bergamasche (10-0) e Como, (4-0) ma nelle ultime due amichevoli sono arrivate altrettante battute di arresto contro Newcastle (1-0) e Valencia (2-1). Sono cinquanta i precedenti a Marassi tra le due compagini con il bilancio di ventotto vittorie dei blucerchiati, quattordici pareggi e otto affermazioni degli orobici. Nella scorsa stagione l’Atalanta si impose per 1-3 grazie ai gol di Zapata e Ilicic e all’autorete di Askildsen.

Cronaca della partita con commento in tempo reale

RISULTATO IN DIRETTA: SAMPDORIA - ATALANTA

Presentazione del match

QUI SAMPDORIA – Giampaolo dovrà rinunciare al lungodegente Gabbiadini, per il quale però si avvicina il rientro. Dovrebbe affidarsi al modulo 4-1-4-1 con Audero in porta e con una retroguardia composta al centro da Ferrari e Colley e sulle fasce da Bereszynski e Augello. Davanti alla difesa si muoverà Vieira. Unica punta Caputo; alle sue spalle Rincon e Sabiri saranno al centro del campo mentre Candreva e Djurici agiranno sulle corsie esterne.

QUI ATALANTA- Gasperini dovrà fare a meno dello squalificato Freuler e dell’infortunato Zappacosta; Palomino, trovato positivo al controllo antidoping, attende invece l’esito delle controanalisi previste per l’11 agosto. In forse anche Demiral, che continua ad allenarsi a parte per un problema al ginocchio. L’Atalanta dovrebbe scendere in campo ccon il modulo 3-4-1-2 con Musso tra i pali e difesa a tre composta da Toloi, Demiral e Djimsiti. In mezzo al campo de Roon e il nuovo arrivato Ederson mentre sulle corsie esterne agiranno Hateboer e Maehle. Davanti Malinovskij e Zapata, supportati da Koopmeiners.

Le probabili formazioni di Sampdoria – Atalanta

SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Vieira; Candreva, Rincon, Sabiri, Djuricic; Caputo. Allenatore: Giampaolo.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Ederson, Maehle; Koopmeiners; Malinovskyi, Zapata. Allenatore: Gasperini.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta da DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale. La gara sarà visibile anche su Sky Sport Calcio (canale 202) oppure in streaming su SkyGo, applcazione scaricabile gratuitamente.