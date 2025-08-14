Camaiore-Carrarese: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Camaiore-Carrarese di Giovedì 14 agosto 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita amichevole

CAMAIORE – La Carrarese Calcio 1908 scende oggi in campo alle ore 18 presso lo Stadio Comunale Camaiore per l’ultimo collaudo prima dell’impegno ufficiale in Coppa Italia contro l’Udinese. L’avversario è il Camaiore Calcio, squadra neopromossa in Serie D dopo aver dominato il campionato di Eccellenza Toscana. Il Camaiore torna in Serie D dopo 11 anni di assenza, forte di un gruppo giovane e motivato. Per la Carrarese, guidata da Antonio Calabro, il test rappresenta un’occasione per affinare gli automatismi tattici e valutare le condizioni fisiche dei giocatori. Dopo il ritiro estivo tra Pontremoli e l’Alto Adige, gli azzurri si preparano a una stagione ambiziosa in Serie B. Il Camaiore, invece, punta a confermare la propria crescita e testare il livello contro una squadra di categoria superiore.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI CAMAIORE-CARRARESE]

CAMAIORE (ITA):. A disposizione:



CARRARESE (ITA):. A disposizione:



Reti:



Probabile formazione Carrarese

CARRARESE: Bleve, Imperiale, Melegoni, Zanon, Bozhanaj, Cicconi, Bouah, Parlanti, Zueli, Finotto, Belloni. Allenatore: Antonio Calabro

Dove vedere la partita in TV e streaming

La partita Camaiore – Carrarese , valida per l’amichevole per Club , non sarà visibile in diretta tv o streaming . Un’ora prima dell’inizio della partita saranno disponibili le formazioni ufficiali delle due squadre mentre dalle ore 18:00 vi racconteremo in diretta l’incontro attraverso la nostra diretta testuale.