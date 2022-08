Milan – Udinese: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Milan – Udinese di Sabato 13 agosto 2022 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming l’anticipo della prima giornata di Serie A 2022-2023

MILANO – Sabato 13 agosto, allo Stadio “Giuseppe Meazza” di Milano, andrà in scena Milan – Udinese, gara di apertura della prima giornata della Serie A 2022-2023; calcio di inizio previsto per le ore 18.30.

I Campioni di Italia vogliono partire con il piede giusto, con l’obiettivo di ricominciare come si era finito. Le amichevoli precampionato hanno fornito a Pioli indicazioni piuttosto convincenti perché i rossoneri vinto contro Lemine Almenno, Colonia, Wolfsberger (5-0), Marsiglia (2-0), Vicenza (1-6)e Pergolettese (7-1), cedendo il passo soltanto ali ungheresi dello ZTE. Dal canto loro i friulani iniziano un nuovo percorso con Andrea Sottil in panchina al posto di Cioffi, passato al Verona. A luglio hanno vinto 11-0 contro il Rapid Lienz e per 2-1 contro i ciprioti del Pafos, pareggiato 3-3 contro l’Union Berlino; hanno, invece, perso per 2-1 sia contro il Bayer Leverkusen sia contro la Nazionale del Qatar e per 2-0 contro il Chelsea. I bianconeri hannp esordito in un impegno ufficiale domenica scorsa battendo per 2-1 la FeralpiSalò ai trentaduesimi di finale di Coppa Italia grazie alle reti di Deulofeu e Success. Sono novantaquattro i precedenti tra le due compagini con il bilancio di quarantuno successi del Milan, trentasei pareggi e diciassette affermazioni dell’Udinese. L’ultimo incrocio risale allo scorso 25 febbraio quando finì 1-1: al gol di Udogie rispose Rafael Leao.

Le parole di Bijol e Masina a Udinese Tonight

Jaka Bijol: “Sono i campioni in carica, sarà un match difficile come ogni gara di Serie A. Dobbiamo mostrare la nostra forza ed essere bravi a nascondere le debolezze per fare risultato. Mi aspetto una stagione di livello, possiamo fare ottime cose”.

Adam Masina: “Contro il Milan vogliamo fare la nostra partita da protagonisti dall’inizio alla fine, poi vedremo come sarà andata. Non partiamo prevenuti, anzi, abbiamo grande entusiasmo per la prima di campionato, per me sarebbe la centesima partita. Sono carico”.

QUI MILAN – Pioli non potrà far scendere in campo il nuovo acquisto Origi e sarà chiamato a valutare giorno dopo giorno le condizioni di Tonali e Giroud. Dovrebbe affidarsi al consolidato modulo 4-2-3-1 con Maignan in porta e con la difesa a quattro composta al centro da Tomori e Kalulu e sulle fasce da Calabria e Theo Hernandez. In mediana spazio a Krunic, preferito a Pobega, e a Bennacer. Unica punta Rebic, qualora Giroud non dovesse recuperare davanti ai trequartisti Messias, Brahim Diaz e Leao. Possibile esordio con la maglia rossonera, ma soltanto a gara in corsa, di Charles De Ketelaere, l’attaccante arrivato dal Bruges per 35 milioni di euro.

QUI UDINESE – Sottil non potrà disporre di Buta, Arslan e Becao- dovrebbe rispondere col tradizionale modulo 3-5-2 con Silvestri tra i pali e difesa a tre composta da Perez, Bijol e Masina. In cabina di regia ci saranno Lovric con Pereyra e Makengo mentre sulle corsie esterne agiranno Soppy e Udogie. Davanti Success e Deulofeu.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Theo Hernandez; Krunic, Bennacer; Messias, Brahim Diaz, Leao; Rebic. Allenatore: Pioli

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Masina; Soppy, Makengo, Lovric, Pereyra, Udogie; Deulofeu, Success. Allenatore: Cioffi.

L’incontro sarà trasmesso in diretta da DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale