La partita Monza – Torino di Sabato 13 agosto 2022 in diretta: una rete per tempo mette ko la squadra di Stroppa che accorcia con Mota solo in pieno recupero

MONZA – Sabato 13 agosto, all’U-Power Stadium di Monza, il Monza affronterà il Torino nell’anticipo serale della prima giornata di Serie A 2022-2023; calcio di inizio alle ore 20.45. La squadra di Stroppa si affaccia per la prima volta alla massima serie con l’ambizione di puntare subito a qualcosa in più di una tranquilla salvezza e, come ha dichiarato l’Amministratore Delegato Galliani, puntare negli anni alle Coppe Europee. A tale scopo, dal mercato sono arrivati giocatori di esperienza come Cragno, Carboni, Ranocchia, Sensi, Caprari e probabilmente non é ancora finita. Ai trentaduesimi di finale di Coppa Italia i brianzoli hanno eliminato il Frosinone battendolo per 3-2. Prima di allora, nelle amichevoli precampionato, i brianzoli avevano pareggiato 0-0 contro il Bellinzona e vinto contro il Lugano II (5-0), Piacenza (4-1), Renate (4-0), Novara (5-0) e Sangiuliano City (3-2). Dal canto suo la squadra di Juric ha superato il turno di Coppa Italia rifilando un deciso 4-0 al Palermo mentre a luglio aveva perso 2-1 contro l’Eintracht Francoforte e 1-0 contro il Nizza e vinto per 2-0 contro il Mlada Boleslav, per 3-0 contro il Trabzonspor e per 1-0 contro i ciprioti dell’Apollon Limassol. Ancora aperto il mercato del club granata che a luglio ha visto partire, tra gli altri, Belotti e Bremer.

Cronaca della partita con commento in tempo reale

RISULTATO finale: MONZA 1-2 TORINO Grazie ai lettori di Calciomagazine per aver seguito il match con noi, al prossimo live! SECONDO TEMPO 49': GOL DEL MONZA E FISCHIO FINALE! All'ultimo secondo utile, segna il Monza con la rete di Dany Mota. Il guizzo del giocatore del Monza non basta: è il Torino a conquistare i primi tre punti di questa nuova Serie A 45': quattro minuti di recupero nel secondo tempo 44': ultimo cambio per il Toro: entra il talento turco Ilkhan, esce Ricci 42': occasione Torino! Dopo aver saltato i suoi diretti marcatori, il destro a giro di Radonjic sfiora il secondo palo 41': una chiusura difensiva perfetta di D'Alessandro, mentre Sanabria era lanciato da solo verso la porta del Monza 40': calcio d'angolo a favore del Monza, che ci crede ancora 37': occasione Monza! Di nuovo Birindelli protagonista con un cross perfetto per Gytkjaer, che mette il pallone fuori 33': cambio anche per il Toro: esce Singo, entra Lazaro 31': ultimi due cambi per il Monza: entrano Sensi e Gytkjaer, escono Petagna e Valoti 30': occasione Monza! Riparte Ciurria in campo aperto, poi tacco perfetto per Birindelli che calcia in porta, ma Milinkovic è reattivo e manda in calcio d'angolo 28': spinge il Toro ancora sulle fasce, con Singo che prova a sfidare il suo marcatore, ma guadagna la rimessa laterale 25': cambio per il Torino: esce Adopo, entra Segre 21': GOL DEL TORINO! Che azione del Toro con un tiro dalla traiettoria strana di Ricci e Sanabria fa il tap-in vincente su portiere spiazzato con una bellissima sforbiciata. Raddoppio granata a Monza 17': triplo cambio per il Monza: escono Augusto, Caprari e Ranocchia, entrano Mota, Carboni e Ciurria 16': ammonito anche il primo giocatore del Monza, Mari 12': prova a rubare il pallone Sanabria su lancio lungo di Milinkovic, ma l'intervento viene considerato irregolare 11': fallo di Vlasic, che protesta per il fischio dell'arbitro 7': ci prova Ranocchia da fuori area, ma il tiro va sopra la traversa di molto 5': nessun cambio, invece, per Stroppa, che attende l'inizio del secondo tempo 2': calcio d'angolo per il Toro, batte Linetty 1': cambio all'intervallo per il Torino: dentro Vlasic, fuori il marcatore del match Miranchuk PRIMO TEMPO 46': finisce il primo tempo a Monza! Dopo una prima fase di equilibrio, il Torino, abituato al palcoscenico della Serie A, rompe gli indugi e si porta avanti con il neo acquisto Miranchuk. Inizio difficile in Serie A per il Monza di Berlusconi 45': un minuto di recupero concesso nel primo tempo! 43': GOL DEL TORINO! Al suo primo match con la maglia granata, Miranchuk non si fa sfuggire l'occasione per segnare la prima rete del campionato per il Toro. E' 0-1 a Monza 41': è calcio di punizione in favore del Monza da mattonella pericolosa 36': fallo commesso da Adopo, che prende il secondo cartellino giallo del match dopo Singo 32': questa volta il Toro ci prova con gli esterni con il pallone messo in mezzo, ma Sanabria non arriva in tempo sulla palla 30': sogna Caprari da poco più avanti del cerchio di centrocampo con un tiro ad effetto, ma il pallone esce 28': Ranocchia interviene con il braccio alto su Ricci, è punizione per la squadra ospite 26': occasione Torino! Radonjic calcia perfettamente a giro sul secondo palo, ma Rodrigo ci mette le dita per deviare in calcio d'angolo 22': non si ferma il Toro e guadagna un altro giro dalla bandierina 20': la squadra di Stroppa cerca di rispondere con Birindelli dalla lunga distanza, ma Milinkovic respinge in qualche modo 16': il Monza è cresciuto dal punto di vista del possesso palla, ma non ha ancora prodotto azioni pericolose 12': si spinge il Torino in ripartenza con Aina, ma il tocco sbagliato regala il pallone al portiere avversario 10': si riparte dalla rimessa dal fondo di Milinkovic-Savic a cercare gli attaccanti granata 6': gioco fermo per fallo su giocatore del Monza, è punizione 3': il Toro si affaccia nell'area di rigore avversaria con un'ottima imbucata per Sanabria, ma Ranocchia chiude tutto 1': si parte con un calcio di punizione a favore del Monza Fischio d'inizio! L'arbitro dà il via al match tra Monza a Torino Benvenuti nel live di Monza-Torino, match valido per la prima giornata di Serie A 2022/23! TABELLINO MONZA: Di Gregorio; Marlon, Marí, Carlos Augusto (dal 17' st Carboni); Birindelli, Ranocchia F. (dal 17' st Mota), Barberis, Valoti (dal 31' st Gytkjaer), D'Alessandro; Caprari (dal 17' st Ciurria), Petagna (dal 31' st Sensi). A disposizione: Cragno, Sorrentino, Caldirola, Gytkjaer, Sensi, Ranocchia A., Antov, Colpani, Marrone, Bondo, Carboni, Mota, Molina, Vignato, Ciurria. All.: Stroppa TORINO: Milinkovic-Savic; Djidji, Adopo (dal 25' st Segre), Rodriguez; Singo (dal 33' st Lazaro), Ricci (dal 45' st Ilkhan), Linetty, Aina; Miranchuk (dal 1' st Vlasic), Radonjic; Sanabria. A disposizione: Berisha, Gemello, Bayeye, Segre, Pellegri, Ilkhan, Vlasic, Lazaro, Wade, Garbett. All.: Juric Reti: 43' pt Miranchuk (T); 21' st Sanabria (T); 49' st Mota (M)

Ammonizioni: 19' pt Singo (T); 36' pt Adopo (T); 16' st Mari (M)

Recupero: un minuto nel primo tempo; quattro minuti nel secondo tempo LE FORMAZIONI UFFICIALI MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Marlon, Marí, Carlos Augusto; Birindelli, Ranocchia, Barberis, Valoti, D’Alessandro; Caprari, Petagna. All: Stroppa TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Adopo, Rodriguez; Singo, Linetty, Ricci, Aina; Miranchuk, Radonjic; Sanabria. All: Juric

I convocati del Monza

Portieri: Cragno, Di Gregorio, Sorrentino

Difensori: Antov, Birindelli, Caldirola, Carboni, Carlos Augusto, Marì, Marlon, Marrone, Ranocchia

Centrocampisti: Barberis, Bondo, Ciurria, Colpani, D’Alessandro, Molina, Pessina, Ranocchia, F., Sensi, Valoti

Attaccanti: Caprari, Gytkjaer, Mota, Petagna

L’arbitro

Sarà Maurizio Mariani di Aprilia ad arbitrare la gara, Assistenti Stefano Liberti di Pisa e Christian Rossi di La Spezia. Quarto ufficiale Giacomo Camplone di Pescara. VAR Lorenzo Maggioni di Lecco; AVAR Giovanni Baccini di Conegliano.

Presentazione del match

Sono venti i precedenti tra le due compagini con il bilancio di una vittoria del Monza ( per 2-0 nella gara disputata al Brianteo nel torneo cadetto, il 3 giugno 1990, grazie alla doppietta di Edi Bivi) sette pareggi e dodici affermazioni del Torino. L’ultimo incrocio risale al 4 gennaio 2017 quando in amichevole il Torino si impose di misura. Il taglio del nastro della stagione numero cinquanta in Serie A dell’Udinese, avverrà a San Siro laddove, il 10 settembre 1950, i bianconeri, allora guidati da mister Testolina, affrontarono il Milan. Per questo motivo, nella gara di sabato alle ore 18 contro i Campioni d’Italia, la squadra scenderà in campo con il nuovo home kit per la stagione 2022/2023 firmato Macron, impreziosito da una patch celebrativa con il numero 50 collocata sopra il logo dell’Udinese.

QUI MONZA – Stroppa dovrà rinunciare agli squalificati Machin e Lamanna e valutare le condizioni di Pessina. Dovrebbe affidarsi al modulo 3-5-2 con Cragno tra i pali e difesa a tre composta da Marlon, Ranocchia e Carboni. In cabina di regia ci sarà Barberis, affiancato da Sensi e Pessina mentre sulle corsie esterne agiranno Birindelli e Carlos Augusto. Davanti Caprari e Mota.

QUI TORINO – Mancheranno sicuramente lo squalificato Buongiorno e gli infortunati Vojvoda e Zima. Juric dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-2-1 con Berisha tra i pali e difesa a tre composta da Izzo, Dijdij e Rodriguez. In mezzo al campo ci saranno Ricci e Linetty mentre sulle corsie esterne agiranno Rodriguez e Ricci. Unica punta Sanabria, in vantaggio su Pellegri, davanti ai trequartisti Lukic e Radonijc.

Le probabili formazioni di Monza – Torino

MONZA (3-5-2): Cragno; Marlon, A. Ranocchia, Carboni; Birindelli, Sensi, Barberis, Pessina, Carlos Augusto; Caprari, Mota. Allenatore: Stroppa.

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Djidji, Rodriguez; Singo, Linetty, Ricci, Aina; Lukic, Radonjic; Sanabria Allenatore: Juric.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta da DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale