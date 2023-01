Juventus – Monza 0-1: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Juventus – Monza di Domenica 29 gennaio 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino del match valevole per la 20° giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle 15

TORINO – Domenica 29 gennaio, all’Allianz Stadium di Torino, secondo impegno casalingo di fila per la Juventus che affronterà il Monza per la ventesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2022-2023; calcio di inizio alle ore 15.

Le due squadre si incontrano nuovamente a distanza di due settimane dopo che negli ottavi di finale di Coppa Italia quella di Allegri si era imposta col risultato di 2-1. I bianconeri, dopo la penalizzazione di dieci punti, il roboante 5-1 rimediato a Napoli e il pirotecnico pareggio interno per 3-3 contro l’Atalanta, occupano l’undicesima posizione, a pari merito con la Fiorentina e a quota 37, con un cammino di undici partite vinte, cinque pareggiate e tre perse, trenta reti realizzate e sedici incassate. I brianzoli sono reduci da cinque risultati utili consecutivi e domenica scorsa hanno pareggiato per 1-1 in casa contro il Sassuolo; sono tredicesimi con 22 punti, frutto di sei vittorie, quattro pareggi e nove sconfitte, ventitré gol fatti e ventotto subiti. All’andata finì 1-0 in favore del Monza.

Cronaca della partita con commento e tabellino

RISULTATO IN DIRETTA: JUVENTUS-MONZA 0-1 PRIMO TEMPO 25' La Juventus non riesce a reagire e, di conseguenza, il Monza sta prendendo sempre più fiducia. 20' Giunti al ventesimo minuto, il risultato è cambiato: 0-1 in favore del Monza. 18' Machin trova Ciurria in area, sul lato destro: conclusione dell'attaccante dal basso verso l'alto, stavolta il goal è regolare! Monza in vantaggio! 14' Tiro rasoterra di Kean al volo dal limite dell'area, ma la sfera è out. 11' Il Var annulla la rete per fuorigioco di Caprari! 10' L'ex attaccante del Pescara ha riceveuto palla da Pessina per poi accentrarsi in area bianconera e trafiggere Szczesny con un preciso rasoterra. 9' Goal del Monza! Segna Caprari che, al termine di un'azione dai ritmi vorticosi, la butta alle spalle di Szczesny! 5' Dopo i primi cinque minuti siamo ancora a reti inviolate. 3' Insidioso piazzato battuto dalla tre quarti da Paredes, con palla che attraversa tutta l'area e non viene deviata in porta da nessun bianconero. 1' Dopo un minuto di raccoglimento per Carlo Tavecchio, si parte con il calcio d'inizio battuto dal Monza. Buon pomeriggio dall'Allianz Stadium, dove sta per avere inizio la gata tra Juventus e Monza. Domenica 29 gennaio dalle ore 14 le formazioni ufficiali, dalle ore 15 la cronaca con commento in diretta della partita. TABELLINO JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; De Sciglio, Fagioli, Paredes, Rabiot, Kostic; Di Maria, Kean. All. Allegri



MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Caldirola, Marí, Izzo; Rovella, Pessina, Machin, Carlos Augusto; Ciurria, Caprari; Mota. All. Palladino Reti: 18' pt Ciurria

Convocati Monza

2 Donati, 3 Pablo Marí, 4 Marlon, 5 Caldirola, 6 Rovella, 7 Machin, 8 Barberis, 9 Gytkjaer, 10 Valoti, 12 Sensi, 16 Di Gregorio, 17 Caprari, 19 Birindelli, 22 Ranocchia, 26 Antov, 28 Colpani, 30 Carlos Augusto, 32 Pessina, 37 Petagna, 44 Carboni, 47 Mota Carvalho, 55 Izzo, 77 D’Alessandro, 84 Ciurria, 89 Cragno, 91 Sorrentino.

Le parole di Allegri alla vigilia

«Arriviamo a questa partita dopo aver fatto solo un punto nelle ultime due gare, subendo otto gol, su questo dobbiamo migliorare. Avevamo preso sette reti in diciassette partite, dobbiamo tornare alle vecchie abitudini difensive. Il Monza è una squadra che gioca bene, già in Coppa Italia aveva fatto una bella partita, sarà per noi una gara importante per tornare alla vittoria. Vlahovic e Pogba saranno a disposizione, hanno fatto un buon test l’altro giorno. Dusan sta un po’ meglio di Paul, sono disponibili per giocare, hanno al massimo 30’ nelle gambe. Chiesa non ci sarà perché ha un affaticamento al flessore della gamba operata, sono contrattempi che possono capitare, tornerà giovedì contro la Lazio. Non ci saranno neanche Cuadrado – ha un problema al nervo sciatico, è infiammato – e Bonucci, ancora in ritardo di condizione. Anche McKennie non sarà presente, ci sono voci di mercato, credo che la società abbia già trovato l’accordo con il nuovo club.Il gruppo deve rimanere isolato da tutto, concentrato e voglioso di tornare a fare punti. Le problematiche esterne non ci devono riguardare perché c’è una società forte. Abbiamo un girone di ritorno da giocare con 19 partite».

L’arbitro

A dirigere il match sarà Gianluca Aureliano della sezione di Bologna, coadiuvato dagli assistenti Lo Cicero e Affatato: quarto ufficiale Abisso. Al Var ci sarà Fourneau, assistito da Longo.

Presentazione del match

QUI JUVENTUS – Allegri dovrà ancora fare a meno di Kaio Jorge e Bonucci e dovrà valutare le condizioni di Cuadrado ma ritroverà Vlahovic, Pogba e De Sciglio, che però dovrebbero partire dalla panchina. Il tecnico bianconero dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-2-1 schierando in porta Szczesny e una difesa a tre composta da Danilo, Bremer e Alex Sandro. In mezzo al cambio Paredes e Rabiot mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Soulé e Kostic. Unica punta Milik, supportata da Di Maria e Chiesa.

QUI MONZA – Out Donati e Ranocchia. Palladino dovrebbe rispondere con un modulo speculare con Di Gregorio tra i pali e con una linea difensiva a tre formata da Izzo, Pablo Marì e Caldirola. In mezzo Pessina e Rovella mentre Birindelli e Carlos Augusto dovrebbero completare la linea di centrocampo. Unica punta Mota, supportato da Caprari e Ciurria.

Le probabili formazioni di Juventus – Monza

JUVENTUS (3-4-2-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Soulé, Paredes, Rabiot, Kostic; Di Maria, Chiesa; Milik. Allenatore: Allegri

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Izzo; Birindelli, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Ciurria, Caprari; Mota Carvalho. Allenatore: Palladino

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta da DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. La sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale. La gara sarà visibile anche su Zona DAZN (canale 214 satellite), che può essere attivata dagli utenti che siano già abbonati o da coloro che si abbonino al servizio DAZN, sia “DAZN Standard” che “DAZN Plus” purché siano clienti Sky tramite un abbonamento TV attivo, al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.