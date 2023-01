La partita Juventus – Monza di Giovedì 19 gennaio 2023 in diretta: nel primo tempo botta e risposta tra Kean e Valoti quindi nel finale la perla del suo top player

TORINO – Giovedì 19 gennaio, all’Allianz Stadium di Torino, la Juventus di Gianpiero Gasperini affronterà il Monza di Raffaele Palladino nella gara valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2022-2023; calcio di inizio alle ore 21.

Gara secca, quindi in caso di parità al novantesimo si procederà con i supplementari ed eventualmente con i calci di rigore: chi passa il turno affronterà ai quarti di finale la vincente tra Bologna e Lazio. I bianconeri debuttano ora nella competizione. In campionato, dopo otto successi consecutivi, sono letteralmente naufragati nel big match contro il Napoli, perdendo 5-1 e ridimensionando le ambizioni di Scudetto; occupano la terza posizione, a pari merito con l’Inter e a dieci lunghezze, a quota 37, con un cammino di undici partite vinte, quattro pareggiate e tre perse, ventisette reti realizzate e tredici incassate. Una delle sconfitte era maturata a settembre proprio contro i brianzoli, che domenica scorsa hanno espugnato il campo della Cremonese con il risultato 2-3 contribuendo a porre fine all’esperienza grigiorossa di Massimiliano Alvini; sono tredicesimi con 21 punti, frutto di sei vittorie, tre pareggi e nove sconfitte, ventidue gol fatti e ventisette subiti. Nei turni precedenti di Coppa Italia lo Spezia ha eliminato Como (5-1) e Brescia (3-1).

Cronaca della partita con commento e tabellino

RISULTATO IN DIRETTA: JUVENTUS-MONZA 2-1 SECONDO TEMPO 45' 5' La partita finisce qui! Juventus vittoriosa e qualificata al prossimo turno! Grazie per averci seguito, alla prossima! 45' Ci saranno cinque minuti di recupero. 44' Rabona di Di Maria, che si fa ipnotizzare da Cragno e gli consegna la palla tra le braccia. 43' Entrato da pochi minuti, Milik va vicinissimo al goal: girata mancina sul cross di Locatelli e conclusione murata dalla difesa lombarda. 41' La Juventus vede la qualificazione ai quarti. 40' Ultimi cinque minuti, recupero escluso, prima della fine del match. 36' Esce Antov, entra Sensi. Esce Kean, entra Milik. 32' Stavolta è valido! E segna Chiesa! Enrico è tornato! Destro pennellato a giro, da favola, sul secondo palo: delirio allo Stadium! 30' Gooooooooooal! Kean sigla la sua personale doppietta, ma... è fuorigioco! Niente da fare. 29' Entrano Alex Sandro per Iling-Junior e Di Maria per Fagioli. 26' Conclusione molto potente di Colpani dai trenta metri. Palla alta. 21' Entrano Izzo e Vignato per D'Alessandro e Valoti. 18' Carlos Augusto provvidenziale con il suo colpo di testa ad anticipare Rugani sul pallone messo in mezzo da Paredes su calcio di punizione. 17' Ammonito anche il neo entrato Rovella. 14' Entrano Locatelli per Miretti e Chiesa per Soulé. 13' Ammonito Antov per fallo su Iling-Junior. 10' Primi cambi della partita: nel Monza esce Pessina, entra Rovella; esce Carboni, entra Carlos Augusto. 8' Sesto calcio d'angolo della partita per gli ospiti, neanche stavolta pericolosi. 3' Kean, ben imbeccato da Danilo, spara direttamente addosso a Cragno, mangiandosi un'occasione clamorosa! 2' La prima conclusione in porta del secondo tempo è di Ranocchia. 1' Si ricomincia! PRIMO TEMPO 45 1' Il primo tempo si chiude in parità: 1-1. A più tardi per la cronaca della ripresa. 45' Ci sarà un minuto di recupero. 43' Intervento duro su Paredes che rimane giù per qualche minuto, assistito dallo staff medico, prima di rientrare sul terreno di gioco. 41' In questo finale di prima frazione, l'intensità del match si è abbassata. 40' Ultimi cinque minuti, recupero escluso, prima che l'arbitro mandi tutti negli spogliatoi per l'intervallo. 37' Nessun esito dalla bandierina. 36' Un'altra opportunità per i bianconeri, questa volta con Soulé che calcia forte dal limite dell'area e costringe l'estremo difensore dei brianzoli ad allungarsi e deviare in corner. 34' Sgroppata di Miretti che, arrivato a trenta metri dalla porta difesa da Cragno, allarga a sinistra verso Iling-Junior che si accentra e prova a sorprendere Cragno sul primo palo. Palla larga di poco. 30' McKennie prova a mettersi in proprio e a sfondare sulla destra, ma una volta arrivato sulla trequarti dei biancorossi viene raddoppiato e perde la sfera. 29' Stasera il Monza è in palla, e quindi Madama non deve assolutamente abbassare la guardia. 24' Grande colpo di testa di Valoti sul primo palo! Pareggia il Monza con una rete che scaturisce dagli sviluppi di un corner. 23' L'Allianz Stadium approva la discesa di Gatti: una corsa di oltre cinquanta metri che lo vede arrivare a crossare. Attento anche in questo caso Cragno. 20' Ancora da sinistra la formazione bianconera sviluppa un'azione offensiva con Iling-Junior che arriva al cross agevolmente. Libera con affanno la difesa brianzola. 15' Punizione insidiosa di Paredes da posizione defilata, ma Cragno risponde presente e allontana. 10' Dopo dieci minuti è cambiato il risultato: ora conduce la Vecchia Signora per 1-0. 9' Quando è partito dall'inizio, Moise Kean ha realizzato sei reti nelle sue ultime quattro gare da titolare, considerate tutte le competizioni. 7' Goooooooooooooool! Segna Keane! Cross perfetto di McKennie e incornata del compagno che lascia immobile Cragno! Juve in vantaggio! 6' Primo calcio d'angolo conquistato dal Monza: nulla di fatto dai successivi sviluppi. 5' Primi cinque minuti ancora a reti inviolate. 4' Destro largo di Fagioli! Galoppata mostruosa sulla sinistra di Iling-Junior che semina gli avversari e mette in mezzo un pallone interessante. La sfera arriva al giovane giocatore bianconero che al volo sfiora il palo alla sinistra di Cragno. 3' In questo avvio si gioca tanto a centrocampo. Per il momento non si registrano conclusioni verso lo specchio della porta, nè da una parte nè dall'altra. 1' Partiti! Benvenuti alla gara di coppa Italia tra Juventus e Monza: dalle ore 21 seguiremo l'ultimo ottavo di finale di Coppa Italia. TABELLINO JUVENTUS (3-5-1-1): Perin; Gatti, Rugani, Danilo; McKennie, Fagioli (29' st Di Maria), Paredes, Miretti (14' st Locatelli), Iling-Junior (29' st Alex Sandro); Soulé (14' st Chiesa); Kean (36' st Milik). A disp.: Szczęsny, Pinsoglio, Bremer, Alex Sandro, Barbieri, Locatelli, Kostić, Chiesa, Milik, Di Maria. All. Allegri. MONZA (3-4-2-1): Cragno; Marlon, Antov (36' st Sensi), Carboni (10' st Carlos Augusto); Ferrarini, Ranocchia, Valoti (21' st Vignato), Pessina (10' st Rovella); Ciurria, D’Alessandro (21' st Izzo); Gytkjaer. A disp.: Lamanna, Sorrentino, Caldirola, Rovella, Machin, Barberis, Sensi, Carlos Augusto, Petagna, Bondo, Izzo, Colombo, Ferraris, Vignato, Ciurria. All. Palladino Reti: 7' pt Kean, 24' pt Valoti, 32' st Chiesa Ammonizioni: Antov Recupero: 1' pt, 5' st

Formazioni ufficiali

JUVENTUS (3-5-1-1): Perin; Gatti, Rugani, Danilo; McKennie, Fagioli, Paredes, Miretti, Iling-Junior; Soulé; Kean. A disposizione: Szczęsny, Pinsoglio, Bremer, Alex Sandro, Barbieri, Locatelli, Kostić, Chiesa, Milik, Di Maria. Allenatore: Allegri.

MONZA (3-4-2-1): Cragno; Marlon, Caldirola, Carboni; Ferrarini, Ranocchia, Valoti, Carlos Augusto; Ciurria, D’Alessandro; Gytkjaer. A disposizione: Lamanna, Sorrentino, Caldirola, Rovella, Machin, Barberis, Sensi, Carlos Augusto, Petagna, Bondo, Izzo, Colombo, Ferraris, Vignato, Ciurria. Allenatore: Palladino

Convocati Monza

Portieri: Lamanna, Cragno, Sorrentino.

Difensori: Pablo Marí, Marlon, Caldirola, Antov, Carlos Augusto, Carboni, Izzo.

Centrocampisti: Rovella, Machin, Barberis, Valoti, Sensi, Ranocchia, Colpani, Pessina, Bondo, Colombo, Ferraris, D’Alessandro, Ciurria.

Attaccanti: Gytkjaer, Petagna, Vignato.

L’arbitro

Sarà Ivano Pezzuto della sezione arbitrale di Leccea dirigere il match. I suoi assistenti saranno Rossi e Scarpa, IV ufficiale Maggioni. Al Var ci sarà Nasca, assistito da Paganessi.

Presentazione del match

QUI JUVENTUS – Allegri, che non sarà in panchina in quanto squalificato, dovrà ancora fare a meno di Kaio Jorge, Pogba, Bonucci, Cuadrado, Vlahovic e De Sciglio. Il tecnico bianconero dovrebbe affidarsi a un massiccio turnover e al modulo 3-5-2 schierando in porta Perin e una difesa a tre composta da Gatti, Rugani e Alex Sandro. In cabina di regia Paredes con Fagioli e Miretti mentre sulle corsie esterne agiranno Mckennie e Iling-Junior. Davanti Soulé e Kean.

QUI MONZA – Out Sensi, Rovella e Donati ai quali si é aggiunto Caprari, non convocato per un affaticamento muscolare.. Palladino dovrebbe rispondere col modulo 3-4-2-1 con Cragno tra i pali e con una linea difensiva a tre formata da Caldirola, Marlon e Carboni. In mezzo Ranocchia e Barberis mentre Ferrarini e Valoti agiranno sulle corsie esterne. Unica punta Gytkjaer, supportato da D’Alessandro e Ciurria.

Le probabili formazioni di Juventus – Monza

JUVENTUS (3-5-1-1): Perin; Gatti, Rugani, Alex Sandro; McKennie, Fagioli, Paredes, Miretti, Iling-Junior; Soulé; Kean. Allenatore: Landucci (Allegri squalificato)

MONZA (3-4-2-1): Cragno; Caldirola, Marlon, Carboni; Ferrarini, Ranocchia, Barberis, Valoti, Carlos Augusto; Ciurria, D’Alessandro; Gytkjaer. Allenatore: Palladino

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta e in esclusiva da Mediaset su Canale 5 e in streaming attraverso la app o il sito di Mediaset Infinity.