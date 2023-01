Manchester City – Tottenham 0-0: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Manchester City – Tottenham di giovedì 19 gennaio 2023 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 7° giornata di Premier League 2022-2023

MANCHESTER – Giovedì 19 gennaio all’Etihad Stadium andrà in scena Manchester City–Tottenham, gara valida per il recupero della settima giornata della Premier League 2022-2023: calcio di inizio alle ore 21:00. Da una parte, la formazione di Pep Guardiola che ha ritrovato la sconfitta in campionato nel derby contro il Manchester United (2-1) dopo due vittorie e un pareggio. Dall’altro lato, invece, gli uomini di Antonio Conte che vengono dalla sconfitta nel derby del nord di Londra contro l’Arsenal (0-2) dopo il successo ottenuto sul campo del Crystal Palace (0-4). Si è allontanata ulteriormente la vetta della classifica per i cityzens attualmente secondi a -8 con 39 punti frutto di dodici vittorie, tre pareggi e tre sconfitte. Per gli spurs si complica dopo l’ultimo ko la possibilità di accedere invece tra le prime quattro, Tottenham per adesso quinto a -5 dal Manchester United quarto con 33 punti frutto di dieci vittorie, tre pareggi e sei ko. Sfida tra il terzo attacco più prolifico di questa Premier League, quello del Tottenham con 37 gol realizzate in diciannove gare contro il migliore del Manchester City con 36 reti realizzate in diciotto partite. In nove incontri casalinghi sono arrivate ben sette vittorie, una sola sconfitta e un pareggio per gli uomini di Guardiola. Di fronte il Tottenham che lontano da casa ha conquistato 15 punti frutto di quattro vittorie, tre pareggi e due ko. In totale equilibrio i precedenti a Manchester tra le due compagini con undici successi per parte e cinque pareggi. Per quanto riguarda i gol realizzati negli scontri diretti sono di 48-38 in favore del Manchester City.

RISULTATO IN DIRETTA: MANCHESTER CITY - TOTTENHAM 33' Partita molto intensa, ma il risultato è ancora inchiodato sul risultato di 0-0. 28' Manchester City- Destro di Rodi da fuori area, respinto. 27' Tottenham- Sugli sviluppi di un corner battuto da Kulusevski, prova una conclusione Emerson Royal che termina alto. 21' Manchester City- Tiro di sinistro da parte di Alvarez, respinto. 19' Manchester City- Destro di Gundogan da fuori area che termina fuori. 16' Tottenham- Kane colto in fuorigico sul lancio di Bentancur. 14' Tottenham- Hojbjerg conquista un calcio di punizione nella propria metà campo. 12' Manchester City- Ancora Julian Alvarez conquista una punizione a metà campo. 10' Manchester City- 2 a 0 il conto dei corner a favore dei Citizens, che continuano ad attaccare l'area degli Spurs 7' Manchester City- Julian Alvarez conquista un calcio di punizione nella propria metà campo CALCIO D'INIZIO SQUADRE IN CAMPO Buonasera, tutto pronto per il calcio d'inizio di Manchester City- Tottenha, sfida valevole per la diciannovesima giornata di Premier League. Guardiola contro Conte, vedremo chi avrà la meglio. IL TABELLINO MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Lewis, Akanji, Stones, Ake; Gundogan, Rodri, Grealish; Mahrez, Haaland, Alverez. A disposizione: Ortega, Cancelo, De Bruyne, Dias, Foden, Laporte, Philips, Silva, Walker. Allenatore. Pep Guardiola TOTTENHAM (3-4-3): Lloris; Romero, Dier, Davies; Emerson, Bentancur, Hojbjerg, Perisic; Kulusevski, Son; Kane. A disposizione:Forster, Bissouma, Doherty, Lenglet, Richarlison, Sanchez, Sarr, Sessegnon, Tanganga. Allenatore. Antonio Conte Marcatori: Ammonizioni: Mahrez (M); Romero(T); Hojbjerg (T) Calci d'angolo: Manchester City - Tottenham 7-1

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Lewis, Akanji, Stones, Ake; Gundogan, Rodri, Grealish; Mahrez, Haaland, Alverez. A disposizione: Ortega, Cancelo, De Bruyne, Dias, Foden, Laporte, Philips, Silva, Walker. Allenatore. Pep Guardiola

TOTTENHAM (3-4-3): Lloris; Romero, Dier, Davies; Emerson, Bentancur, Hojbjerg, Perisic; Kulusevski, Son; Kane. A disposizione:Forster, Bissouma, Doherty, Lenglet, Richarlison, Sanchez, Sarr, Sessegnon, Tanganga. Allenatore. Antonio Conte

QUI MANCHESTER CITY – Tra i pali Ederson con Walker, Akanji, Laporte e Cancelo a comporre la linea difensiva. In mezzo al campo Gundogan, Rodri e De Bruyne mentre in avanti il tridente offensivo spazio a Mahrez, Haaland e Foden.

QUI TOTTENHAM – A difesa di Lloris prenderanno posto Romero, Dier e Davies. Sulle corsie laterali a destra Doherty e a sinistra Perisic mentre in mezzo al campo Hojbjerg e Bentancur. In avanti il tridente offensivo composto da Kulusevski, Kane e Son.

L’incontro verrà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno canale 201 e Sky Sport Football canale 203 dell’emittente televisiva oltre che su Sky Go, la piattaforma disponibile su PC, cellulari e tablet per gli abbonati.