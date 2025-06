Salernitana-Sampdoria 0-2: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Salernitana-Sampdoria di Domenica 22 giugno 2025: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita il ritorno dei playout di Serie B

GENOVA – Domenica 22 giugno, alle ore 20.30, allo Stadio “Arechi” di Salerno, avrà inizio Salernitana-Sampdoria, playout di ritorno di Serie B 2024-2025. Si riparte dal 2-0 dell’andata in favore dei blucerchiati, grazie ai gol di Meulensteen e Curto. La Salernitana, per salvarsi, dovrà vincere con almeno due reti di scarto: in caso di parità nel punteggio complessivo, retrocederebbe la Sampdoria per peggior piazzamento in classifica nella regular season.

I campani, che avevano chiuso al diciassettesimo posto, erano fin dall’inizio destinati ai playout. I blucerchiati, invece, in virtù del diciottesimo posto, erano già retrocessi ma sono stati ripescati a seguito del fallimento del Brescia. Nei due incroci di campionato la Salernitana ha vinto all’andata per 3-2 e la Sampdoria al ritorno con il risultato di 1-0. A dirigere la gara sarà Daniele Doveri della sezione di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Peretti di Verona e Colarossi della sezione di Roma 2. Quarto ufficiale Mariani di Aprilia. Al VAR ci sarà Marini della sezione di Roma 1; AVAR Meraviglia di Pistoia.

Cronaca con tabellino in tempo reale

RISULTATO IN DIRETTA: SALERNITANA-SAMPDORIA 0-2 20' partita sospesa per lancio di fumogeni e per lancio di seggiolini in campo 16' fallo di Tongya su Meukensteen 15' gara momentaneamente interrotta per infortunio a Ferrari 13' calcio d'angolo in favore della Salernotana causato da Depaoli 12' fallo di Depaoli su Soriano 8' il colpo di testa di Lochosvili manda la palla abbondantemente a lato! 7' fallo di Riccio su Cerri 3' RADDOPPIO!!!! sugli sviluppi di un calcio d'angolo il destro di Sibilli non grazia Christensen! Per la Samp la salvezza é sempre più vicina! 1' si riparte! PRIMO TEMPO 50' finisce il primo tempo con la Sampdoria in vantaggio. Per conquistare la salvezza ora la Salernitana dovrà fare tre gol 47' fallo di Yepes su Soriano 45' cinque minuti di recupero 41' fallo di Veroli su Cerri 37' GOL SAMPDORIA!!!! assist di Sibilli, destro da centro area di Coda e palla in rete! 35' GOL ANNULLATO per tocco di mano di Ferrari 33' VANTAGGIO SALERNITANA! Sugli sviluppid i un calcio d'angolo causato da Veroli, il sinistro di Ferrari mette la palla in rete 30' calcio d'angolo in favore della Salernitana causato da Ferrari 28' cooling break 27' fallo di Amatucci ai danni di Meulensteen 24' intervento falloso di Coda ai danni di Lochosvili 21' Corner battuto senza conseguenze 20' tentativo di Soriano dalla distranza! Grandissima parata di Ghidotti! 16' destro da fuoria rea di Meulensteen! Parato! 15' fallo di Ruggeri su Sibilli 13' tocco di mano di Vieira 12' destro di Corazza da fuori area! Tiro respinto! 11' si riprende a giocare 9' Vieira a terra contuso alla testa. Il gioco si ferma 8' Sibilli cerca la conclusione da lontano e impegna Christensen! Barvo il portiere della Salernitana che mette la palla in calcio d'angolo 3' intervento falloso ai danni di Soriano 1'partiti! primo pallone mosso dai padroni di casa squadre in campo Un cordiale buonasera a tutti i lettori collegati con la redazione di calciomagazine.net ogni azione ed emozione di Salernitana-Sampdoria Tabellino Salernitana (3-4-1-2): Christensen; Ruggeri, Ferrari, Lochoshvili; Ghiglione, Amatucci, Hrustic, Corazza; Soriano; Raimondo, Cerri. A disposizione: Sepe, Gentile, Tongya, Simy, Bronn, Njoh, Reine-Adelaide, Guasone, Verde, Jaroszynski, Tello, Girelli. Allenatore: Pasquale Marino. Sampdoria (3-5-2): Ghidotti; Riccio, Ferrari, Veroli; Venuti, Meulensteen, Yepes, Vieira, Depaoli; Coda, Sibilli. A disposizione: Chiorra, Curto, Bellemo, Ricci, Akinsanmiro, Oudin, Bereszynski, Malanca, Ioannou, Benedetti, Sekulov, Abiuso. Allenatore: Alberico Evani. Reti: al 37' pt Coda , al 3' st Sibilli Ammonizioni: Recupero: 5' nel primo tempo

Convocati

Salernitana

Portieri: 53 Christensen, 12 Corriere, 55 Sepe;

Difensori: 15 Bronn, 16 Corazza, 33 GM. Ferrari, 2 Gentile, 29 Ghiglione, 27 Guasone, 44 Jaroszynski, 47 Lochoshvili, 17 Njoh, 13 Ruggeri, 30 Stojanović;

Centrocampisti: 73 Amatucci, 18 Caligara, 72 Girelli, 8 Hrustic, 19 Reine-Adélaïde, 21 Soriano, 70 Tello, 7 Tongya, 98 Zuccon;

Attaccanti: 90 Cerri, 9 S. Nwankwo, 99 Raimondo, 31 Verde.

Sampdoria

Portieri: Chiorra, Ghidotti, Scardigno.

Difensori: Bereszynski, Cavallaro, Curto, Depaoli, Ferrari, Ioannou, Malanca, Ovalle Santos, Riccio, Venuti, Veroli.

Centrocampisti: Akinsanmiro, Bellemo, Benedetti, Meulensteen, Oudin, Ricci, Sibilli, Vieira, Yepes.

Attaccanti: Abiuso, Coda, Paratici, Sekulov.

Marino alla vigilia

“Sappiamo l’importanza della partita, dobbiamo riscattare la prestazione di Genova. I ragazzi hanno lavorato bene, siamo consapevoli che la posta in palio è altissima. Dobbiamo far valere il fattore casa ripetendo le prestazioni che abbiamo disputato nel finale di stagione tra le mura amiche. Questa squadra con me ha sempre dimostrato di saper reagire. Cadiamo ma sappiamo rialzarci. Possiamo ribaltare il risultato se mettiamo dentro intensità e voglia di portarla a casa. Cercheremo di mettere in campo chi sta meglio dal punto di vista fisico e mentale, giocare con due o tre punte conta relativamente se non c’è l’atteggiamento giusto. Non è importante chi segna, ma conta riuscire a farlo. Probabilmente ci saranno delle staffette, si stanno allenando tutti bene e abbiamo ancora un giorno per decidere chi partirà dall’inizio e chi potrà dare il suo contributo a gara in corso”.

Evani alla vigilia

Alla vigilia del ritorno del playout contro la Salernitana, Chicco Evani ha parlato da Trigoria con grande determinazione. L’allenatore della Sampdoria ha ricordato la retrocessione di Castellammare come una ferita ancora aperta, sottolineando quanto questa sfida rappresenti un’occasione preziosa: “Abbiamo fatto solo una parte del lavoro, ora serve l’ultimo sforzo”, ha detto ai suoi.

Ha poi analizzato alcuni elementi della rosa: ha evidenziato come Coda non sia un contropiedista e l’importanza, quindi, di mantenere le giuste distanze tra i reparti. Su Niang ha glissato, dichiarando che non è il momento di parlarne, mentre ha speso parole positive per il portiere Ghidotti, considerato un elemento valido in grado di dare un contributo importante.

Quanto allo stato della squadra, Evani ha rassicurato che il gruppo ha recuperato energie e che l’ambiente è consapevole delle difficoltà che li attendono allo Stadio Arechi. Ha riconosciuto che ripetersi è sempre più difficile, ma ha lodato il lavoro svolto dai suoi nell’ultimo mese, chiedendo loro di compiere un ultimo, fondamentale pass.

La presentazione del match

COME ARRIVA LA SALERNITANA – Marino dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-2- 1con Christensen tra ii pali e con Bronn, Ferrari e Lochoosvili pronti a formare il blocco difensivo. In mezzo Amatucci e Hrustic mentre Ghiglione e Corazza dovrebbero ultimare la linea di centrocampo. Unica punta Simy, supportata da Verde e Tongya.

COME ARRIVA LA SAMPDORIA – Evani dovrebbe rispondere con il modulo 3-5-2 con Ghidotti in porta e con una difesa a tre formata da Veroli, Ferrari e Riccio. In mezzo al campo Meulenstees con Yepes e Benedetti mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Ioannou e Depaoli. Davanti Sibilli e Coda.

Probabili formazioni di Salernitana-Sampdoria

SALERNITANA (3-4-2-1): Christensen; Bronn, Ferrari, Lochoshvili; Ghiglione, Amatucci, Hrustic, Corazza; Verde, Tongya; Simy. Allenatore: Marino.

SAMPDORIA (3-5-2): Ghidotti; Riccio, Ferrari, Veroli; Depaoli, Yepes, Meulensteen, Benedetti, Ioannou; Sibilli, Coda. Allenatore: Evani.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su: