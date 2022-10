Inter – Sampdoria: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Inter – Sampdoria di Sabato 29 ottobre 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie A 2022-2023

MILANO – Sabato 29 ottobre, allo Stadio “Giuseppe Meazza” di Milano, l’Inter di Simone Inzaghi affronterà la Sampdoria dell’ex Dejan Stankovic nell’anticipo serale della dodicesima giornata del campionato di Serie A 2022-2023; calcio di inizio alle ore 20.45.

In settimana nerazzurri, battendo 4-0 il Viktoria Plzen, hanno scritto la storia conquistando matematicamente l’accesso agli ottavi di finale della Champions League, sovvertendo ogni più rosea previsione della vigilia. Ora l’obiettivo é quello di scalare posizioni in classifica, dove, dopo il rocambolesco 3-4 ottenuto sul campo della Fiorentina, sono soltanto settimi con 21 punti, frutto di sette vittorie e quattro sconfitte, ventidue gol fatti e diciassette subiti. “In campionato dobbiamo recuperare, -ha dichiarato Inzaghi al termine del match col Plzen- davanti stanno tenendo ritmi altissimi. Abbiamo recuperato giocatori importanti, cercheremo di ridurre il gap”. Di fronte ci sarà la Sampdoria, reduce da due vittorie di fila, l’Ascoli in Coppa Italia e la Cremonese in campionato, che hanno risollevato il morale e dato nuovi stimoli ai blucerchiati, anche se se la strada per la salvezza é ancora lunga e impervia: attualmente sono terzultimi a quota 6, con un cammino di una partita vinta, tre pareggiate e sette perse, reti realizzate e diciotto incassate. Sono centoquarantaquattro i precedenti tra le due compagini, con il bilancio di settantasei successi per l’Inter, quarantatré pareggi e ventiquattro affermazioni della Sampdoria. L’ultimo confronto risale allo scorso 22 maggio quando la squadra di Inzaghi si impose per 3-0.

Cronaca della partita con commento in tempo reale

Sabato 29 ottobre dalle ore 19:45 le formazioni ufficiali, dalle 20:45 la cronaca con commento in diretta della partita.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Luca Massimi della sezione di Termoli, coadiuvato dagli assistenti Galetto di Rovigo e Massara di Reggio Calabria; quarto ufficiale: Cosso di Reggio Calabria. Al VAR Nasca di Bari, assistito da Paganessi di Bergamo.

Presentazione del match

QUI INTER – Ancora assente l’infortunato Brozovic ma Simone Inzaghi ha ritrovato pienamente Romero Lukaku, anche se é probabile che parta dalla panchina. Il tecnico nerazzurro dovrebbe affidarsi al consueto modulo 3-5-2 con Onana tra i pali e difesa a tre composta da Skriniar, deVrij e Acerbi. In cabina di regia Calhanoglu, affiancato da Barella e Mkhytarian, mentre sulle corsie esterne agiranno Darmian e Dimarco. Coppia di attacco formata da Lautaro Martinez e Dzeko.

QUI SAMPDORIA – Stankovic, che dovrà ancora rinunciare a De Luca e Winks, dovrebbe confermare il modulo 4-2-3-1 con Audero in porta, difesa a quattro classica con Bereszynski,Amione, Colley e Augello. In mediana Villar e Rincon. Unica punta Caputo con il supporto di Gabbiadini, Djuricic e Sabiri.

Le probabili formazioni di Inter – Sampdoria

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, deVrij, Acerbi; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhytarian, Dimarco, Lautaro, Correa. Allenatore: Simone Inzaghi.

SAMPDORIA (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Amione, Colley, Augello; Rincon, Villar; Gabbiadini, Sabiri, Djuricic; Caputo. Allenatore: Dejan Stankovic.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta da DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale. La gara sarà visibile anche su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251); in streaming, per i soli abbonati Sky, anche su Sky Go e in alternativa su NOW.