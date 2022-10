Fiorentina – Inter: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Fiorentina – Inter di Sabato 22 ottobre 2022 in diretta: cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2022-2023

FIRENZE – Sabato 22 ottobre, allo Stadio “Artemio Franchi” di Firenze, andrà in scena Fiorentina – Inter, anticipo serale, e big match, dell’undicesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2022-2023; calcio di inizio alle ore 20.45. I Viola, dopo l’1-1 sul campo del Lecce, occupano la tredicesima posizione con 12 punti, frutto di due vittorie, quattro pareggi e quattro sconfitte, otto reti realizzate e dodici incassate. Distante dall’ Europa e a solo quattro di lunghezze dalla zona retrocessione; non vincono dallo scorso 18 settembre quando ebbe la meglio sul Verona. I nerazzurri, dopo una crisi di risultati che aveva messo in serie discussione la permanenza in panchina di Simone Inzaghi, nelle ultime quatto gare sono arrivate tre vittorie e un pareggio importante come quello del Nou Camp in Champions League, che hanno ridato vigore e morale alla squadra. Domenica scorsa é arrivato il successo casalingo per 2-0 contro la Salernitana: sono settimi a quota 17 punti, con un cammino di cinque partite vinte e quattro perse, sedici gol fatti e quattordici subiti. Sono centosessantotto i precedenti in Serie A tra le due compagini, con un bilancio di sessantanove successi dell’Inter, cinquantacinque pareggi e quarantaquattro affermazioni della Fiorentina, che non batte l’Inter al ‘Franchi’ dal 22 aprile 2017, quando il risultato finale fu un pirotecnico 5-4. Nella passata stagione la squadra di Inzaghi si impose per 1-3 mentre al ritorno, a San Siro, finì 1-1.

Cronaca della partita con commento in tempo reale

RISULTATO IN DIRETTA: FIORENTINA - INTER Sabato 22 ottobre dalle ore 19:45 le formazioni ufficiali, dalle 20:45 la cronaca con commento in diretta della partita.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Paolo Valeri della sezione di Roma, coadiuvato dagli assistenti Preti e Di Iorio, con Serra quarto uomo. Alla VAR Mariani, con AVAR Costanzo.

Presentazione del match

QUI FIORENTINA – Vincenzo Italiano ritrova Amrabat ma dovrà fare a meno di Castrovilli e, probabilmente, di Sottil, Jovic e Gollini. Il tecnico viola dovrebbe affidarsi al consolidato modulo 4-3-3, con Terraciano in porta e difesa composta al centro da Milenkovic e Igor e sulle fasce da Dodò e Biraghi. A centrocampo Bonaventura, Amrabat e Barak. Attacco affidato a Cabral, affiancato da Nico Gonzalez e Kouamé.

QUI INTER – Simone Inzaghi dovrà rinunciare ancora a Brozovic e a Romero Lukaku. Il tecnico nerazzurro dovrebbe rispondere col tradizionale modulo 3-5-2. Onana tra i pali e difesa a tre composta da Skriniar, deVrij e Bastoni, con sacrificio di Acerbi. In cabina di regia Calhanoglu affiancato da Barella e Mkhytarian, mentre sulle corsie esterne agiranno Dumfries e Gosens. Coppia di attacco formata da Lautaro Martinez e Dzeko con il recuperato Correa in panchina.

Le probabili formazioni di Fiorentina – Inter

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; Nico Gonzalez, Cabral, Kouamé. Allenatore: Vincenzo Italiano.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Gosens; Lautaro, Dzeko. Allenatore: Simone Inzaghi

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta da DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale. La gara sarà visibile anche su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251) e, in streaming, per i soli abbonati Sky, anche su SkyGo, app scaricabile gratuitamente. Altra alternativa Now.