Lecce – Fiorentina: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Lecce – Fiorentina di Lunedì 17 ottobre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il posticipo della decima giornata del campionato di Serie A 2022-2023

LECCE – Lunedì 17 ottobre, allo Stadio “Via del Mare”, andrà in scena Lecce – Fiorentina, posticipo serale della decima giornata del campionato di calcio di Serie A 2022-2023; calcio di inizio alle ore 20.45. Una sfida che pone di fronte due squadra in cerca di tre punti preziosi per cambiare passo dopo un inizio di stagione abbastanza difficile. I salentini vengono dalla sconfitta per 2-1 rimediata all’Olimpico contro la Roma e sono sedicesimi a quota 7, con un percorso di una partita vinta, quattro pareggiate e quattro perse, otto gol fatti e undici subiti. In Viola, in settimana, hanno travolto gli scozzesi dell’Hearts nella Conference League, facendo un importante passo in avanti verso la qualificazione al turno successivo; sono chiamati a dare risposte anche in campionato dopo la cocente sconfitta rimediata nel posticipo di campionato contro la Lazio, che li ha fatti scendere in tredicesima posizione con 9 punti, frutto di due vittorie, tre pareggi e quattro partite perse, sette reti realizzate e undici incassate. Sono tredici i precedenti, in terra pugliese, tra le due compagini, con il bilancio di quattro vittorie a testa e cinque pareggi; l’ultimo confronto risale al 15 luglio 2020 quando i Viola si imposero per 1-3.

Cronaca della partita con commento in tempo reale

L’arbitro

A dirigere il match sarà Luca Massimi della sezione AIA di Termoli, coadiuvato dagli assistenti Mauro Vivenzi di Brescia e Sergio Ranghetti di Chieri; quarto ufficiale Daniele Doveri di Roma. Al VAR ci sarà Marco Guida di Torre Annunziata, assistito da Alberto Tegoni di Milano.

Presentazione del match

QUI LECCE – Baroni, che dovrà rinunciare all’infortunato Bistrovic e allo squalificato Hjulmand, dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-3 con Falcone tra i pali e con Gendrey, Baschirotto, Unmtiti e Gallo pronti a formare il blocco difensivo. A centrocampo Askildsen, Blin e Gonzalez. Nel tridente offensivo Banda, Ceesay e Strefezza.

QUI FIORENTINA – Vincenzo Italiano dovrà fare a meno di Castrovilli e dello squalificato Amrabat . Il tecnico viola dovrebbe affidarsi al consolidato modulo 4-3-3, speculare, con Terraciano in porta e difesa composta al centro da Milenkovic e Igor e sulle fasce da Dodò e Biraghi. A centrocampo Bonaventura, Mandragora e Barak. Attacco affidato a Jovic, affiancato da Nico Gonzalez e Kouamé.

Le probabili formazioni di Lecce – Fiorentina

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Blin, Askildsen; Strefezza, Ceesay, Banda. Allenatore: Baroni.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Barak; Nico Gonzalez, Jovic, Kouamé.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta da DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale. La gara sarà visibile anche su Sky Sport Calcio (numero 202) e Sky Sport (numero 251); in streaming, per i soli abbonati Sky, anche su SkyGo, app scaricabile gratutitamente.