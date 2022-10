Mantova – Pordenone: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Mantova – Pordenone di Lunedì 17 ottobre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per l’ottava giornata di Serie C

MANTOVA – Lunedì 17 ottobre, allo Stadio “Danilo Martelli” di Mantova, andrà in scena Mantova – Pordenone, posticipo della decima giornata del campionato di Serie C, Girone A; calcio di inizio previsto per le ore 20.30. I I virgiliani vengono dal pareggio esterno per 1-1 contro la Virtus Verona e sono diciassettesimi in classifica con 5 punti, frutto di una vittoria, due pareggi e quattro sconfitte, sei gol fatti e quattordici subiti. I friulani, che puntano a tornare in Serie B, sono reduci dal successo casalingo per 2-0 contro l’Arzignano e sono secondi, a pari merito con Lecco e Novara, a quota 14 punti, con un percorso di quattro partite vinte, due pareggiate e una persa, otto reti realizzate e due incassate. L’ultimo confronto risale al 29 gennaio 2017 quando, in Friuli, finì a reti inviolate. Il direttore di gara sarà Francesco Carrione della sezione di Castellammare di Stabia, coadiuvato degli assistenti Federico Votta di Moliterno e Federico Pragliola di Terni; quarto ufficiale Simone Taricone di Perugia.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA]

MANTOVA:. A disposizione:



PORDENONE:. A disposizione:



Reti:



La presentazione del match

QUI MANTOVA – Corrent, che dovrà fare a meno dei lungodegenti Monachello, dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-3 con Chiorra in porta e con Pinton, Ingegneri, Iotti e Ceresoli pronti a formare il blocco difensivo. A centrocampo Gerbaudo, De Francesco e Pierobon. Nel tridente offensivo Guccione, Mensah e Yeboah.

QUI PORDENONE – L’ex Di Carlo dovrebbe rispondere col modulo 4-3-1-2 con Festa tra i pali e con una difesa composta al centro da Pirrello e Bassoli e sulle fasce da Bruscagin e Ingrosso. In mezzo al campo Torrasi, Burrai e Pinato. Coppia di attacco composta da Candellone e Dubickas, supportata dall’unico trequartista Zammarini.

Le probabili formazioni di Mantova – Pordenone

MANTOVA (4-3-3): Chiorra; Pinton, Ingegneri, Iotti, Ceresoli; Gerbaudo, De Francesco, Pierobon; Guccione, Mensah, Yeboah. Allenatore: Corrent.

PORDENONE (4-3-1-2): Festa; Bruscagin, Pirrello, Bassoli, Ingrosso; Torrasi, Burrai, Pinato; Zammarini; Candellone, Dubickas. Allenatore: Di Carlo.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C. La gara sarà visibile in chiaro su Rai Sport e, in streaming, su Rai Play.