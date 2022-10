Sampdoria – Roma 0-1: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Sampdoria – Roma di Lunedì 17 ottobre 2022 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il posticipo della decima giornata del campionato di Serie A 2022-2023

GENOVA – Lunedì 17 ottobre, allo Stadio “Luigi Ferraris” di Genova, andrà in scena Sampdoria – Roma, primo posticipo della decima giornata di Serie A 2022-2023; calcio di inizio alle ore 18.30. Stankovic contro Mourinho, che lo allenò nell’Inter del Triplete che vinse tutto nella stagione 2009-2010: una sfida nella sfida che pone di fronte due squadre con motivazioni opposte ma accomunate dal desiderio, e dal bisogno, di portare a casa tre punti. I blucerchiati, reduci dal cambio di allenatore, sono in cerca della prima vittoria stagionale, che consentirebbe loro di ritrovare punti preziosi e morale per affrontare la corsa per la salvezza: finora hanno ottenuto, infatti, tre pareggi, ultimo dei quali quello di Bologna di una settimana fa, e sei sconfitte. I giallorossi, dopo l’1-1 strappato in settimana al Betis in Europa League, cercano il terzo successo di fila in campionato, dopo quello per 1-2 a San Siro contro l’Inter e quello casalingo per 2-1 contro il Lecce; in classifica sono sesti con 19 punti, frutto di sei vittorie, un pareggio e due sconfitte. Sono centoquarantacinque i precedenti tra le due compagini con il bilancio di quarantasette vittorie della Sampdoria, cinquantanove pareggi e quarantanove affermazioni della Roma, ultima delle quali lo scorso 3 aprile con gol decisivo di Mkhitarian.

Cronaca della partita con commento in tempo reale

RISULTATO IN DIRETTA: SAMPDORIA - ROMA 0-1 29' sugli sviluppi di un calcio d'angolo in favore della Sampdoria, causato da Zalewski, El Sharaawy mette la palla in fallo laterale 27' Ferrari prova a mettere la palla in mezzo ma nessun compagno capisce l'intenzione e l'azione sfuma 26' contrasto tra Rincon e Pellegrini 24' fallo a centrocampo di Bereszynski su Pellegrini 23' si riprende a giocare, con Pellegrini regolarmente al suo posto 22' Pellegrini,zoppicante, viene accompagnato fuori dal campo. Roma momntaneamente il dieci 21' in campo lo staff medico per prestare soccorso al centrocampista della Roma. Gioco fermo 20' intervento falloso ai danni di Pellegrini, che resta a terra dolorante 19' punizione Samp da ottima posizione. La batte Gabbiadini ma il tiro é murato dalla barriera giallorossa! 18' calcio d'angolo per la Sampdoria, causato da Camara, ma si conclude con un nulla di fatto 17' ripartenza di Augello, spalleggiato da Djuricic ma c'é l'ottima chiusura di Ibanez 16' cross di Zalewski per la testa di El Sharaawi che però viene anticipato 14' fallo di Camara su Djuricic 13' intervento falloso ai danni di Abraham 12' cross di Sabiri deviato in calcio d'angolo. Sugli sviluppi del corner malling allontana la sfera 11' contrasto al limiti dell'area. I blucerchiati lamentano un fallo su Gabbiadini ma per l'arbitro é tutto regolare 8' VANTAGGIO ROMA!dal dischetto Lorenzo Pellegrini spiazza nettamente Audero! 7' RIGORE ROMA per un fllo di mano di Ferrari! 6' lancio di Ibanez troppo lungo, la palla sfinisce sul fondo 5' fallo di Camara nel tentativo di recuperare il pallone 4' Agello vince un contrasto di gioco con Belotti 3' intervento falloso ai danni di Villar. Punizione per la Samp 2' Caputo tenta la conclusione di destro, ma viene anticipato da Cristante. 1' partenza sprint per i blucerchiati. Subito un calcio d'angolo causato da Ibanez, sugli sviluppi del quale la palla viene allontanata dai giallorossi 1' partiti! primo pallone battuto dai padroni di casa tutto pronto per il calcio di inizio squadre in campo dirige Marco Di Bello Un cordiale buon pomeriggio dallo Stadio Luigi Ferraris a tutti i lettori collegati per vivere insieme alla redazione di calciomagazine.neto ogni emozione di Sampdoria - Roma, posticipo della decima giornata del campionato di Serie A 2022-2023 SAMPDORIA (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Rincon, Villar; Gabbiadini, Leris, Djuricic; Caputo. A disposizione: Contini, Amione, Verre, Sabiri, Conti, Vieira, Pussetto, Quagliarella, Yepes, Murru, Trimboli. Allenatore: Stankovic ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Camara, El Shaarawy; Pellegrini, Belotti; Abraham. A disposizione: Svilar, Boer, Vina, Tripi, Karsdorp, Matix, Tahirovic, Bove, Shomurodov, Volpato, Spinazzola, Zaniolo. Allenatore: Mourinho. Reti: all'8' Pellegrini su rigore

I convocati della Sampdoria

Portieri: Audero, Contini, Ravaglia.

Difensori: Amione, Augello, Bereszynski, Colley, Conti, Ferrari, Murru.

Centrocampisti: Djuricic, Léris, Rincón, Sabiri, Trimboli, Verre, Vieira, Villar, Yepes.

Attaccanti: Caputo, Gabbiadini, Pussetto, Quagliarella.

Le dichiarazioni di Stankovic alla vigilia

“Nel calcio come nella vita devi avere degli obiettivi. Se alla Stella Rossa l’obiettivo era vincere il campionato, alla Samp è la salvezza e per me si tratta di una nuova esperienza che non vivo come un ridimensionamento. Sarà difficile ma non impossibile: servirà grandissimo impegno da parte di tutti ma uniti, insieme alla dirigenza e ai nostri tifosi, possiamo salvarci. Lunedì affronteremo la Roma del mio amico ed ex allenatore José Mourinho. L’ho sentito prima di venire qui: stimo l’uomo e l’allenatore ma durante i 90 minuti ognuno andrà per la sua strada, poi torneremo amici come prima. Abbiamo lavorato benissimo questa settimana e i ragazzi sono pronti per la prossima partita: voglio rivedere lo stesso atteggiamento visto a Bologna nel secondo tempo”.

L’arbitro

La gara sarà affidata alla direzione di Marco Di Bello della sezione di Brindisi, coadiuvato dagli assistenti Valeriani di Ravenna e Margani di Latina; quarto ufficiale Serra di Torino. Al VAR Aureliano di Bologna, assistito da Peretti di Verona.

Presentazione del match

QUI SAMPDORIA – Stankovic, che dovrà fare a meno di De Luca, Murillo e Winks, dovrebbe affidarsi al modulo 4-2-3-1 con Audero in porta e con una retroguardia composta al centro da Ferrari e Colley e sulle fasce da Bereszynski e Augello. A centrocampo Rincon, Vieira e Gabbiadini. Sulla trequarti la coppia Sabiri-Djuricic, di supporto all’unica punta Caputo.

QUI ROMA – Mourinho dovrà fare i conti con le assenze di Celik, Darboe, Dybala, Wijnaldum e Kumbulla. Il tecnico portoghese dovrebbe rispondere con il modulo classico 3-4-2-1 con Rui Patricio tra i pali e difesa a tre composta da Mancini, Smalling e Ibanez. In mezzo al campo ci saranno Cristante e Matic mentre sulle corsie esterne si muoveranno Spinazzola e Zalewski. Sulla trequarti Pellegrini e Zaniolo, a supporto dell’unica punta Abraham, in ballottaggio con Belotti.

Le probabili formazioni di Sampdoria – Roma

SAMPDORIA (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Rincon, Vieira; Gabbiadini, Sabiri, Djuricic; Caputo. Allenatore: Stankovic.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Zaniolo; Abraham. Allenatore: Mourinho.

