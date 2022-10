La partita Betis – Roma di Giovedì 13 ottobre 2022 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la quarta giornata della fase a gironi della Europa League

ROMA – Giovedì 13 ottobre, all’Estadio Benito Villamarin di Siviglia, andrà in scena Betis – Roma, gara valida per la quarta giornata della fase a gironi della Europa League 2022-2023; calcio di inizio alle ore 18:45. Le due squadre sono state inserite nel Gruppo C, All’andata, una settimana fa gli spagnoli hanno vinto in rimonta per 2-1. Avendo perso precedentemente contro i bulgari del Ludogorets e vinto contro i finlandesi dell’HJK, i giallorossi sono a quota 3, a rischio qualificazione al prossimo turno. In campionato la squadra di Mourinho reduci da due successi di fila, quello per 1-2 a San Siro contro l’Inter e quello casalingo per 2-1 contro il Lecce; in classifica sono sesti con 19 punti, frutto di sei vittorie, un pareggio e due sconfitte. Il Real Betis é, invece, in testa al raggruppamento a punteggio pieno; in Liga viene dal pareggio esterno a reti bianche contro il Valladolid ed é quinto con 16 punti, con un cammino di cinque partite vinte, una pareggiata e due perse, dieci reti realizzate e cinque incassate.

Cronaca della partita con commento in tempo reale

RISULTATO FINALE: BETIS - ROMA 1-1 SECONDO TEMPO 50' Triplice fischio dell'arbitro. Al Benito Villamarin finisce 1-1 la sfida tra Betis e Roma. Al gol di Canales risponde Belotti per il pari finale. 48' E' la Roma la squadra che prova a spingere maggiormente senza però creare problemi al Betis. 45' Cinque minuti di recupero 45' Ammonito per proteste Rodri 42' Altro cambio nella Roma: esce Pellegrini entra El Shaarawy. 41' Ultimo cambio nel Betis: esce Miranda entra Alex Moreno. 40' Guadagna metri la Roma con Abraham che fa salire la sua squadra. 37' Ci prova di potenza Borja Iglesias, pallone però a lato. 35' Ammonito Miranda per un fallo su Zalewski 35' Doppio cambio Betis: entrano Guido Rodriguez e William Carvalho al posto di Canales e Guardado 33' Betis a caccia di spazi in questa fase ma la Roma si difende bene. 31' Cambio nella Roma: esce Belotti ed entra Bove. 28' Poche emozioni in questa ripresa. Betis che prova a vincerla ma senza creare grandi pericoli a Rui Patricio. 25' Altro cambio nella Roma: esce Spinazzola ed entra Vina. 24' Doppio cambio Betis: entrano Borja Iglesias e Luiz Henrique al posto di Willian Josè e Joaquin. 20' Adesso spinge forte il Betis con la Roma costretta a difendersi. 17' Joaquin cerca in area Rodri, Ibanez riesce a leggere le sue intenzioni e chiude. 14' Ammonito Camara. 12' Dopo un lungo check al VAR per un fuorigioco di Camara, viene convalidato il gol del pareggio giallorosso. 9' Pareggia la Roma con Belotti. Camara riceve da Abraham e la mette in mezzo per il tapin vincente dell'attaccante italiano. 6' Cross di Joaquin per Canales che cerca di coordinarsi per il tiro ma senza grandi risultati. 3' Sempre il Betis a cercare di fare la gara con la Roma che tenta una reazione. 1' Primo cambio nella Roma: esce Matic ed entra Camara. 1' Inizia la ripresa. Squadre in campo per il secondo tempo. PRIMO TEMPO 50' Duplice fischio dell'arbitro. All'intervallo il Betis è avanti per 1-0 sulla Roma grazie al gol di Canales. 48' Segna la Roma ma in fuorigioco. Gran traversone dal fondo comunque di Spinazzola per il colpo di testa vincente di Belotti. Tutto da rifare comunque per i giallorossi. 45' Concessi quattro minuti di recupero. 44' Ammonito Mancini per proteste. 43' Azione insistita del Betis con Canales che cerca ancora una volta la porta, tiro deviato e sarà quindi calcio d'angolo. 41' Sempre il Betis a fare la gara e Roma in difficoltà. 38' Altro sinistro da fuori di Canales, pallone stavolta largo ma con una deviazione in calcio d'angolo. 35' Ammonito Matic per un fallo su Joaquin 34' Betis in vantaggio con Canales. Conclusione dalla distanza del dieci spagnolo che grazie ad una deviazione di Ibanez riesce poi a battere Rui Patricio. 31' Ammonito Joaquin per proteste. 30' Ammonito Guardado per un fallo su Zalewski. 28' Tanti errori sia da una parte che dall'altra con il Betis leggermente più propositivo rispetto alla Roma. 25' Aitor Ruibal cerca l'imbucata per Canales ma viene chiuso. 22' Belotti prova a sfondare sulla fascia destra ma viene chiuso in corner. 18' Roma che difende con tanti uomini e non riesce sin qui a ripartire. 16' Gran palla di Canales per Miranda che da solo in area di rigore manca l'appuntamento con il pallone. 13' Resta a terra Zalewski per un colpo al volto. Sanitari nuovamente in campo. 10' Ci prova in area Belotti che viene murato da Luiz Felipe. Sulla ribattuta tira in porta Pellegrini ma calcia debole. 8' Prova a tenere il pallino del gioco la Roma che ha bisogno di una vittoria. 5' Resta a terra Matic per una botta. Sanitari in campo. 3' Subito un sinistro di Rodri a cercare la porta con Rui Patricio che riesce a bloccare il pallone a terra. 2' Prova a sfondare Spinazzola che viene però chiuso in modo anche piuttosto ruvido da Aitor Ruibal. 1' Inizia la partita. Le due squadre sono entrate adesso in campo. Tra poco andrà in scena la sfida valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League tra Betis e Roma. Tra poco allo stadio Benito Villamarin andrà in scena la sfida valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League tra le due squadre più forti di questo girone C, Betis e Roma. I giallorossi sono costretti a vincere per provare a passare il turno mentre gli spagnoli sono ad un passo dalla qualificazione. TABELLINO BETIS: Bravo; Ruibal, Pezzella, Luiz Felipe, Miranda (41' st Alex Moreno); Akoukou, Guardado (35' st William Carvalho); Rodri, Canales (35' Guido Rodriguez), Joaquin (25' st Luiz Henrique); Willian José (25' st Borja Iglesias). A disp. Rui Silva, Martin, Edgar Gonzalez, Victor Ruiz, Sabalia. All. Pellegrini ROMA: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic (1' st Camara), Spinazzola (26' st Vina); Pellegrini (42' st El Shaarawy); Abraham, Belotti (31' st Bove). A disp. Boer, Svilar, Shomurodov, Missori, Volpato, Tripi, Cassano. All. Mourinho Reti: 34' pt Canales, 9' st Belotti Ammoniti: 30' pt Joaquin, 31' pt Guardado, 35' pt Matic, 44' pt Mancini, 14' st Camara, 35' st Miranda, 45' st Rodri Recupero: quattro minuti nel primo tempo, cinque minuti nel secondo tempo

Formazioni ufficiali

REAL BETIS (4-2-3-1): Bravo; Ruibal, Pezzella, Luiz Felipe, Miranda; Akoukou, Guardado; Rodri, Canales, Joaquin; William José. A disposizione:Rui Silva, Martin, Edgar Gonzalez, Rodriguez, Victor Ruiz, Borja Iglesias, Luiz Henrique, William Carvalho, Alex Moreno, Sabalia. Allenatore: Manuel Pellegrini

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini Lo.; Abraham, Belotti. A disposizione: Boero, Svilar, Shomurodov, Vina, Camara, Bove, Missori, Volpato, Tripi, Cassano, El Shaarawy.Allenatore: José Mourinho

L’arbitro

A dirigere il match sarà Matej Jug ad abitrare la sfida, coadiuvato dagli assistenti Matej Žunič e Manuel Vidali; David Smajc il quarto ufficiale. Tutti di nazionalità sovena. Al Var ci sarà l’olandese Pol van Boekel, assistito da Dennis Higler.

La lista UEFA della Roma

Lista A

Portieri: Rui Patricio, Svilar.

Difensori: Karsdorp; Ibanez, Smalling, Celik, Vina, Spinazzola, Mancini Kumbulla.

Centrocampisti: Pellegrini, Matic, Camara, Cristante.

Attaccanti: Abraham, Belotti, Shomurodov, Dybala, Zaniolo, El Shaarawy.

Lista B

Bove, Darboe, Missori, Zalewski, Volpato, Boer, Tripi, Faticanti, Baldi, Padula

Presentazione del match

QUI BETIS – Pellegrini dovrebbe affidarsi al modulo 4-2-3-1 con Claudio Bravo in porta e con Ruibal, Pezzella, Luiz Felipe e Miranda pronti a formare il blocco difensivo. In mediana Guardado e Rodrigurz. Unica punta William José davanti ai trequartisti Luiz Henrique, Joaquin e Canales.

QUI ROMA – Mourinho dovrà rinunciare a Paulo Dybala al quale gli accertamenti diagnostico-strumentali hanno evidenziato una lesione muscolare al quadricipite femorale. Il tecnico portoghese dovrebbe rispondere col modulo 3-4-2-1 con Rui Patricio tra i pali e difesa a tre composta da Mancini, Smalling e Ibanez. In mezzo al campo ci saranno Cristante e Matic mentre sulle corsie esterne si muoveranno Spinazzola e Zalewski. Sulla trequarti Pellegrini, a supporto della coppia di attacco formata da Abraham e Belotti.

Le probabili formazioni di Real Betis – Roma

REAL BETIS (4-2-3-1): Bravo; Ruibal, Pezzella, Luiz Felipe, Miranda; Rodriguez, Guardado; Joaquin, Canales, Luiz Henrique; William José. Allenatore: Manuel Pellegrini

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Abraham, Belotti. Allenatore: José Mourinho

