Lazio – Sturm Graz: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Lazio – Sturm Graz del 13 ottobre 2022 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la quarta giornata di Europa League

ROMA – Giovedì 13 ottobre alle ore 21 andrà in scena Lazio – Sturm Graz, incontro valevole per la quarta giornata del gruppo F di Europa League 2022/23. Dopo la roboante vittoria di Firenze, la Lazio di Maurizio Sarri ritrova l’Europa dopo che, settimana scorsa, i biancocelesti hanno pareggiato 0-0 in Austria proprio contro lo Sturm Graz. I bianconeri occupano la seconda posizione in classifica nel loro campionato a soli due punti dal Salisburgo primo. All’interno del gruppo F regna l’equilibrio con tutte le compagni appaiate a quattro punti in classifica.

La cronaca con commento e tabellino

[AGGIORNA LA DIRETTA]

La presentazione del match

QUI LAZIO – Solito 4-3-3 per la Lazio di Sarri. Provedel difenderà i pali, davanti a lui saranno schierati Lazzari, Gila, Romagnoli e Hysaj. A centrocampo stazioneranno Milinkovic, Cataldi e Luis Alberto. Il tridente offensivo sarà formato da Felipe Anderson, Immobile e Pedro.

QUI STURM GRAZ – Gli austriaci dovrebbero scendere in campo con il 4-3-1-2. In porta andrà Siebenhandl, mentre in difesa scenderanno in campo Gazibegovic, Wuthrich, Borkovic e Dante. Il centrocampo sarà formato da Horvat, Stankovic, Pras con Boving che agirà alle spalle di Sarkaria e Emegha.

Le probabili formazioni di Lazio – Sturm Graz

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi , Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. Allenatore: Maurizio Sarri.

STURM GRAZ (4-3-1-2): Siebenhandl; Gazibegovic, Wuthrich, Borkovic, Dante; Horvat, Stankovic, Prass; Boving; Sarkaria, Emegha. Allenatore: Christian Ilzer.

STADIO: Olimpico

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Lazio – Sturm Graz, valevole per la quarta giornata di Europa League, sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Sarà visibile per gli utenti DAZN anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati a una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli utenti DAZN che lo preferissero, potranno vedere Lazio – Sturm Graz in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, in questo caso semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. Dopo il fischio finale gli highlights della gara e l’evento integrale saranno a disposizione per la visione on demand. La partita sarà inoltre visibile anche su verrà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite), per gli abbonati Sky, sarà visibile anche in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente.