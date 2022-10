Roma – Lecce 2-1: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Roma – Lecce di Domenica 9 ottobre 2022 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la nona giornata del campionato di Serie A 2022-2023

ROMA – Domenica 9 ottobre, allo Stadio Olimpico, andrà in scena Roma – Lecce, posticipo serale della nona giornata del campionato di calcio di Serie A 2022-2023; calcio di inizio alle ore 20.45.La Roma , che in settimana han perso per 1-2 in Europa League, é reduce dal successo per 1-2 a San Siro contro l’Inter e ora in classifica é sesta con 16 punti, frutto di cinque vittorie, un pareggio e due sconfitte, gol fatti e subiti. Nelle ultime cinque sfide la squadra di Mourinho ha vinto tre volte e perso due, realizzando otto reti a fronte delle cinque incassate. Il Lecce viene dal pareggio casalingo per 1-1 contro la Cremonese ed é tredicesimo a quota 7, con un percorso di una partita vinta, quattro partite pareggiate e tre perse, sette gol fatti e nove subiti. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di una vittorie, tre pareggi e una sconfitta, cinque gol fatti e altrettanti presi L’ultimo confronto risale allo scorso 22 gennaio quando in Coppa Italia la Roma si impose per 3-1.

Cronaca della partita con commento in tempo reale

RISULTATO IN DIRETTA: ROMA-LECCE 2-1 SECONDO TEMPO 12' Ammonito Umtiti per proteste. 5' Dybala si fa male e deve uscire: lo sostituisce Matic. 3' Rigore per la Roma dopo un fallo di Askildsen su Abraham. Dal dischetto va Dybala ed è goal! I giallorossi raddoppiano! 1' Inizia la ripresa. Entra Blin, esce Gonzalez. Entrano Spinazzola e Abraham, escono Viña e Zaniolo. PRIMO TEMPO 45' 3' L'arbitro dice che può bastare così: tutti negli spogliatoi, a più tardi per la cronaca della ripresa. 45' Ci saranno tre minuti di recupero. 40' Mancano cinque minuti, recupero escluso, alla fine del primo tempo. 39' Calcio d'angolo per il Lecce, che pareggia con Strefezza! Il giocatore in mischia catapulta il pallone alle spalle di Rui Patricio! 35' Ultimi dieci minuti di gioco, vediamo se ci saranno altri goal. 30' Siamo giunti alla mezz'ora, conduce sempre la Roma. 28' Destro di Pellegrini all'incrocio, ma il pallone è alto. 21' Fallo su Belotti ad opera di Hjulmand, che viene espulso: Lecce in dieci uomini per un intervento a gambatesa. 20' Ritmo leggermente calato, sempre 1-0 per gli uomini di Mourinho. 15' Eccoci al primo quarto d'ora, sempre sul vantaggio di misura per i padroni di casa. 11' Pellegrini, ottimamente servito da Cristante in area, manda la sfera sull'esterno della rete. 10' Primi dieci minuti di gioco già con il vantaggio giallorosso. 6' Segna Smalling di testa buttandola nell'angolino alla sinistra di Falcone! Roma in vantaggio! 1' Si parte! Buona sera a tutti dall'Olimpico, dove tra poco la Roma ospiterà il Lecce. Domenica 9 ottobre dalle ore 19:45 le formazioni ufficiali, dalle ore 20:45 la cronaca con commento in diretta della partita. TABELLINO ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Zalewski, Cristante, Pellegrini, Viña (1' st Spinazzola); Dybala (5' st Matic), Zaniolo (1' st Abraham); Belotti. All.: José Mourinho. A disp.: Svilar, Boer, Spinazzola, Kumbulla, Missori, Tripi, Camara, Matic, Bove, El Shaarawy, Shomurodov, Abraham. LECCE (4-3-3): Falcone: Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Pezzella; Askildsen, Hjulmand, Gonzalez (1' st Blin); Banda, Ceesay, Strefezza. All.: Marco Baroni. A disp.: Bleve, Brancolini, Dermaku, Cetin, Pongracic, Colombo, Di Francesco, Tuia, Helgason, Listkowski, Gallo, Oudin, Blin, Voelkerling, Rodriguez. Reti: 6' pt Smalling, 39' pt Strefezza, 3' st Dybala Ammoniti: Umtiti Espulsi: Hjulmand Recupero: 3' pt

Formazioni ufficiali di Roma – Lecce

ROMA (3-5-2-1): Rui Patricio; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Zalewski, Cristante, Pellegrini Lo., Vina; Dybala, Zaniolo; Abraham. A disposizione: Svilar, Boer, Spinazzola, Kumbulla, Missori, Tripi, Camara, Matic, Bove, El Shaarawy, Shomurodov, Abraham. Allenatore: Mourinho.

LECCE (4-3-3): Falcone: Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Pezzella; Askildsen, Hjulmand, Gonzalez; Banda, Ceesay, Strefezza. A disposizione: Bleve, Brancolini, Dermaku, Cetin, Pongracic, Colombo, Di Francesco, Tuia, Helgason, Listkowski, Gallo, Oudin, Blin, Voelkerling, Rodriguez.Allenatore: Baroni.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Alessandro Prontera della sezione di Bologna, coadiuvato dagli assistenti Alassio e Mokthar, con Minelli quarto uomo. Al Var ci sarà Banti, assistito da Abbattista.

Presentazione del match

QUI ROMA – Mourinho dovrà ancora fare a meno di Celik, Darboe, Karsdorp e Wijnaldum. Il tecnico portoghese dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-2-1 con Rui Patricio tra i pali e difesa a tre composta da Mancini, Ibanez e Kumbulla. In mezzo al campo ci saranno Cristante e Matic mentre sulle corsie esterne si muoveranno Spinazzola e Zalewski. Sulla trequarti Zaniolo e Dybala, a supporto all’unica punta Abraham.

QUI LECCE – Baroni dovrebbe rispondere col modulo 4-3-3 con Falcone tra i pali e con Gendrey, Pongracic, Baschirotto e Pezzella, pronti a formare il blocco difensivo. A centrocampo Askildsen, Hjulmand e Gonzalez. Nel tridente offensivo Banda, Ceesay e Strefezza.

Le probabili formazioni di Roma – Lecce

ROMA (3-5-2-1): Rui Patricio; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Zalewski, Matic, Cristante, Spinazzola; Zaniolo, Dybala; Abraham Allenatore: Mourinho.

LECCE (4-3-3): Falcone, Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Pezzella, Askildsen, Hjulmand, Gonzalez, Strefezza, Ceesay, Banda. Allenatore: Baroni.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta da DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.