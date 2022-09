Lecce – Cremonese: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Lecce – Cremonese di Domenica 2 ottobre 2022 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per l’ottava giornata del campionato di Serie A

LECCE – Domenica 2 ottobre, allo Stadio “Via del Mare” di Lecce, andrà in scena Lecce – Cremonese, match valido per l’ottava giornata di Serie A 2022-2023; calcio di inizio alle ore 15.00. Sfida tra neopromosse in cerca di punti preziosi per conseguire l’obiettivo di mantenere la categoria. I salentini non hanno iniziato al meglio la stagione. Vengono dal successo esterno per 1-2 contro la Salernitana ma in classifica sono quindicesimi a quota 6, a +2 dalla zona retrocessione e con un percorso di una partita vinta, tre partite pareggiate e tre perse, sei gol fatti e otto subiti. Ancora più negativo l’inizio dei grigiorossi, che sono ultimi, a pari merito con la Sampdoria, con 2 punti, frutto di due pareggi e cinque sconfitte, ultima della quali quella pesantissima per 0-4 rimediata in casa contro la Lazio; quattro reti realizzate e tredici incassate. Sono quattro i precedenti in Serie A tra le due compagini con il bilancio di una vittoria del Lecce, un pareggio e due affermazioni della Cremonese. L’ultimo confronto risale allo scorso 22 gennaio quando i giallorossi, in Serie B, si imposero per 2-1.

Cronaca con il commento della partita e tabellino

L’arbitro

A dirigere il match sarà Livio Marinelli di Tivoli, coadiuvato dagli assistenti Edoardo Raspollini di Livorno e Davide Moro di Schio. Quarto ufficiale sarà Manuel Volpi di Arezzo. Al VAR ci sarà Paolo Valeri di Roma 2, con assistente Oreste Muto di Torre Annunziata.

Presentazione del match

QUI LECCE – Baroni, che dovrà rinunciare a Di Francesco, dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-3 con Falcone tra i pali e con Gendrey, Pongracic, Baschirotto e Pezzella, pronti a formare il blocco difensivo. A centrocampo Gonzalez, Hjulmand e Askildsen. Nel tridente offensivo Banda, Ceesay e Strefezza.

QUI CREMONESE – Alvini dovrà fare i conti con le assenze di Chiriches, Castagnetti e Carnesecchi. Dovrebbe rispondere con il modulo 3-4-1-2. In porta ci sarà Radu mentre la difesa a tre sarà formata da Aiwu w Bianchetti e Lochoshvili. I quattro a centrocampo saranno Sernicola, Escalante, Meitè e Valeri, mentre alle spalle di Dessers e Okereke agirà Zanimacchia.

Le probabili formazioni di Lecce

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Pezzella; Gonzalez, Hjulmand, Askildsen; Di Francesco, Ceesay, Strefezza. Allenatore: Baroni.

CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Aiwu, Bianchetti, Lochoshvili; Sernicola, Escalante, Meité, Valeri; Zanimacchia; Okereke, Dessers. Allenatore: Alvini.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta da DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.