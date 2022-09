Salernitana – Lecce: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Salernitana – Lecce di Venerdì 15 settembre 2022 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming l’anticipo della settima giornata del campionato di Serie A 2022-2023

SALERNO – Venerdì 16 settembre, allo Stadio “Arechi” di Salerno, la Salernitana affronterà il Lecce nell’anticipo della settima giornata di Serie A 2022-2023; calcio di inizio alle ore 20.45. I granata sono reduci da cinque risultati ultimi consecutivi, ultimo dei quali il pareggio per 2-2 rimediato sul campo della Juventus con finale al cardiopalma e sono decimi, con un percorso di una partita vinta, quattro pareggiate e una persa, nove reti realizzate e sei incassate. I salentini vengono dal pareggio casalingo per 1-1 contro il Monza e in classifica sono diciassettesimi a quota 3, con un percorso di tre partite pareggiate e tre perse, quattro gol fatti e sette subiti. Sono trentasette i precedenti tra le due compagini con il bilancio di due vittorie della Salernitana, diciotto pareggi e diciassette affermazioni del Lecce. L’ultimo confronto risale al 2 aprile 2021 quando i giallorossi, in Serie B, si imposero per 2-0.

QUI SALERNITANA – Problemi di infermeria per Nicola, che dovrà rinunciare agli infortunati Lovato, Radovanovic, Bohinen, Ribery. Dovrebbe affidarsi al tradizionale modulo 3-5-2 con Sepe in porta e con Brown, Daniliuc e Gyomber pronti a formare il blocco difensivo. Regista Maggiore, affiancato da Lussana Coulibaly e Vilhena mentre sulle corsie esterne agiranno Candreva e Mazzocchi. Coppia di attacco formata da Bonazzoli e Dia.

QUI LECCE – Baroni dovrà fare i conti con gli infortuni di Strefezza, Dermaku, Voekerling e Cetin. Probabile modulo 4-3-3 con Falcone tra i pali e con Gendrey, Pongracic, Baschirotto e Pezzella, pronti a formare il blocco difensivo. In mezzo al campo Helgason, Hjulmand e Gonzalez. Nel tridente offensivo Banda, Ceesay e Di Francesco.

Le probabili formazioni di Salernitana – Lecce

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Brown, Daniliuc, Gyomber; Candreva, L. Coulibaly, Maggiore, Vilhena, Mazzocchi; Bonazzoli, Dia. Allenatore: Nicola.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongragic, Baschirotto, Pezzella; Helgason, Hjulmand, Gonzalez, Banda, Ceesay, Di Francesco. Allenatore: Baroni.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta da DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale. La gara sarà visibile anche su Sky Calcio e Sky Sport (canale 251 satellite) e in streaming, per i soli abbonati Sky, su SkyGo, app scaricabile gratuitamente.