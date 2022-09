Brescia – Benevento: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Brescia – Benevento di Venerdì 16 settembre 2022 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la’anticipo della sesta giornata del campionato di Serie B 2022-2023

BRESCIA – Venerdì 16 settembre, allo Stadio “Mario Rigamonti”, andrà in scena Brescia – Benevento, gara valida per la sesta giornata della Serie B 2022-2023; calcio di inizio previsto per le ore 20.30. Il Brescia, reduce dal successo esterno per 1-3 contro il neopromosso, é primo in classifica, a pari merito con la Reggina, a quota 12 punti, con un percorso di quattro partite vinte e una persa, otto reti realizzate e cinque incassate. Il Benevento, invece, viene dalla sconfitta casalinga per 0-2 contro il Cagliari ed é decimo in classifica con 7 punti, frutto due vittorie, un pareggio e due sconfitte, quattro gol fatti e altrettanti subiti. L’ultimo incrocio tra le due compagini risale allo scorso 14 marzo quando a Brescià finì 2-2; al’andata al “Vigorito” i lombardi si erano imposti di misura.

Cronaca con tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: BRESCIA - BENEVENTO Venerdì 16 settembre dalle 19:30 le formazioni ufficiali, dalle 20:30 la cronaca con commento in diretta della partita.

Presentazione del match

QUI BRESCIA – Clotet ritrova Bisoli, Ndoj, Huard e Olzer ma dovrà ancora rinunciare a Viviani e Van de Looi. Dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-3 con Lezzerini tra i pali e con una retroguardia formata dalla coppia centrale Papetti-Adorni e da Mangraviti e Huard sulle fasce. A centrocampo Labojiko, con Bisoli e Ndoj mezz’ali. Sulla trequarti Moreo e Gallazzi, di supporto all’unica punta Ayé.

QUI BENEVENTO – I Sanniti scenderanno in campo con il 3-5-2. In porta andrà Paleari, mentre in difesa ci saranno Cappellini, Glik e Veseli. I tre centrali a comporre il centrocampo Acampora, Tello e Foulon, mentre Improta e Karic agiranno sulle fasce. Il tandem d’attacco sarà formato da Forte e La Gumina.

Le probabili formazioni di Brescia – Benevento

BRESCIA (4-3-2-1) Lezzerini, Mangraviti, Papetti, Adorni, Huard, Bisoli, Labojiko, Ndoj, Gallazzi Moreo, Aye. Allenatore: Clotet.

BENEVENTO(3-5-2): Paleari, Glick, Veseli, Cappellini, Improta, Acampora, Tello, Foulon, Karic, Forte, La Gumina. Allenatore: Caserta

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro verrà trasmesso da Dazn, sia sull’app che sul sito ufficiale. Il match sarà visibile anche su Sky Sport, su Onefotball e su Helbiz Live, piattaforma per la mobilità sostenibile, visibile tramite app anche sulle moderne smart tv.