Cremonese – Lazio: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Cremonese – Lazio del 18 settembre 2022 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la settima giornata di Serie A

CREMONA – Domenica 18 settembre alle ore 15 andrà in scena Cremonese – Lazio, incontro valevole per la settima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Da una parte troviamo la squadra allenata da Alvini che arriva alla sfida dopo due pareggi consecutivi, uno arrivato settimana scorsa sul difficile campo dell’Atalanta e uno due settimane fa contro il Sassuolo. Dall’altra parte del campo troviamo invece la Lazio che ritrova il campionato dopo la batosta subita giovedì in Europa League quando i biancocelesti hanno perso per 5-1 sul campo del Midtjylland.

La cronaca con commento minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: CREMONESE - LAZIO Domenica 18 settembre dalle 14:00 le formazioni ufficiali, dalle 15:00 la cronaca con commento in diretta della partita.

La presentazione del match

QUI CREMONESE – Alvini fa scendere in campo si suoi con il 3-4-1-2. In porta ci sarà Radu mentre la difesa sarà formata da Hendry, Chiriches e Lochoshvili. I quattro a centrocampo saranno Sernicola, Ascacibar, Meitè e Valeri, mentre alle spalle di Dessers e Okereke agirà Pickel.

QUI LAZIO – 4-3-3 per i biancocelesti. In porta andrà Provedel che sarà difeso da Hysaj, Patric, Romagnoli e Marusic. I tre di centrocampo saranno Milinkovic, Cataldi e Luis Alberto, mentre il tridente offensivo sarà formato da Pedro, Immobile e Felipe Anderson.

Le probabili formazioni di Cremonese – Lazio

CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Hendry, Chiriches, Lochoshvili; Sernicola, Ascacibar, Meité, Valeri; Pickel; Dessers, Okereke. Allenatore: Alvini

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. Allenatore: Sarri

STADIO: Zini

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Cremonese – Lazio sarà trasmesso in diretta da DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.