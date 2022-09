Fiorentina – Hellas Verona: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Fiorentina – Hellas Verona di Domenica 18 settembre 2022 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la settima giornata del campionato di Serie A 2022-2023

FIRENZE – Domenica 18 settembre, nella cornice dello stadio Artemio Franchi” di Firenze, la Fiorentina affronterà l’Hellas Verona nella gara valida per la settima giornata del campionato di Serie A 2022-2023; calcio di inizio alle ore 15. Una sfida tra due squadre che stanno attraversando un momento delicato. La Viola, che in settimana ha perso 3-0 a Istanbul contro il Basaksehir nella seconda giornata della fase a gironi della Conference League, in campionato é reduce dalla sconfitta esterna per 2-1 contro il Bologna; in classifica ha 6 punti, frutto di una vittorie, tre pareggi e due sconfitte, cinque gol fatti e sei subiti. Gli scaligeri sono reduci dalla sconfitta casalinga per 2-0 contro la Lazio e sono quattordicesimi a quota 5 con un percorso di una partita vinta, due pareggiate e una persa, sei reti realizzate e undici incassate. Sono settantotto i precedenti tra le due compagini, con il bilancio di trentasette vittorie per la Fiorentina, ventiquattro pareggi e diciassette affermazioni per il Verona. Nella passata stagione, lo scorso 6 marzo, a Firenze, finì 1-1 con reti di Piatek e Caprari.

Cronaca della partita con commento in tempo reale

Domenica 18 settembre dalle 14:00 le formazioni ufficiali, dalle 15:00 la cronaca con commento in diretta della partita.

Le dichiarazioni di Cioffi alla vigilia

“Abbiamo recuperato Ceccherini e Piccoli, che si è allenato tutta la settimana ed è a disposizione. Non ci sarà Faraoni: deve fermarsi per riprendersi e tornare al 100%. Niente di grave, ma ha bisogno di tempo. La partita di Roma ha tantissimi aspetti positivi, dove dobbiamo migliorare è sulla fase offensiva. Siamo frettolosi a verticalizzare, per esempio nel momento in cui potremmo giocare di più il pallone. Questa settimana abbiamo lavorato anche su questo. Stiamo recuperando la condizione migliore dei giocatori che sono arrivati per ultimi e cominciamo ad avere nuove soluzioni. Si respira una competizione sana. Ecco perché domani deciderò chi scenderà in campo e le caratteristiche con cui giocheremo, rispettando però il DNA dell’Hellas, ovvero mordere. La Fiorentina non è realmente in crisi, se non dal punto di vista dei risultati. Ha giocatori in grado di giocare in più ruoli e interpretare moduli diversi. La squadra è costruita da diversi anni per raggiungere l’obiettivo delle coppe. Quest’anno si è rafforzata proprio in quest’ottica. Dovremo alzare ancor di più la soglia dell’attenzione. Andremo ad affrontare una squadra forte e ferita, in un ambiente che sarà un calderone”

L’arbitro

Sarà Antonio Rapuano della sezione di Rimini a dirigere la sfida. Assistenti di linea saranno invece Daniele Marchi di Bologna e Pasquale Capaldo di Napoli. In sala video siederanno invece il VAR Federico La Penna della sezione di Roma 1 e l’AVAR Luigi Rossi di Rovigo. Completa la squadra arbitrale il IV uomo Matteo Marcenaro di Genova.

Presentazione del match

QUI FIORENTINA – Vincenzo Italiano dovrà rinunciare ancora a Duncan, Nico Gonzalez e Milenkovic oltre a Castrovilli e Zurkowski. Il tecnico viola dovrebbe affidarsi al consolidato modulo 4-3-3, speculare, con Gollini in porta e difesa composta al centro da Martinez Quarta e Ranieri e sulle fasce da Venuti e Biraghi. A centrocampo Bonaventura, Amrabat e Barak. Attacco affidato a Jovic, affiancato da IKouamé e Sottil.

QUI HELLAS VERONA – Cioffi, che recupera Ceccherini e Piccoli ma dovrà fare a meno di Faraoni, schiererà i suoi con il 3-4-1-2. Davanti a Montipò scenderanno in campo Hein, Gunter e Coppola. I centrali di centrocampo saranno Faraoni, Ilic e Veloso con Terracciano e Doig sugli esterni. Il tandem offensivo sarà invece formato da Henry e Lasagna, supportato dal trequartista Lazovic.

Le probabili formazioni di Fiorentina – Hellas Verona

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Venuti, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; Kouamé, Jovic, Sottil. Allenatore: Italiano

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Coppola, Gunter, Hien; Terracciano, Ilic, Veloso, Doig; Lazovic; Henry, Lasagna. Allenatore: Cioffi

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incoontro sarà trasmesso in diretta da DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale. La gara sarà visibile anche su Zona DAZN (canale 214 satellite), che può essere attivata dagli utenti che siano già abbonati o da coloro che si abbonino al servizio DAZN, sia “DAZN Standard” che “DAZN Plus” purche’ siano clienti Sky tramite un abbonamento TV attivo.