Lazio – Hellas Verona 0-0: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Lazio – Hellas Verona dell’11 settembre 2022 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la sesta giornata di Serie A

ROMA – Domenica 11 settembre alle ore 18 andrà in scena Lazio – Hellas Verona, incontro valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Da una parte del campo troviamo i padroni di casa guidati da Maurizio Sarri che hanno avuto la meglio, nella prima uscita europea della stagione, sul Feyenoord per 4-2 dopo aver perso in campionato, settimana scorsa, 2-1 contro il Napoli. Dall’altro lato del campo troviamo invece la squadra allenata da Cioffi che nell’ultimo turno ha trovato la prima vittoria stagionale uscendo con i tre punti dal Bentegodi dopo aver avuto la meglio sulla Sampdoria.

La cronaca con commento minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: LAZIO - HELLAS VERONA 0-0 (1'T) PRIMO TEMPO 26' non si chiude uno scambio tra Anderson e Basic al limite, attenta la chiusura difensiva 25' controllo con il ginocchio e conclusione con il destro immediata dai 25 metri per Milinkovic ma troppo centrale per impensierire il portiere ospite 24' fallo a centrocampo di Veloso su Milinkovic 23' lancio di Basic per Zaccagni, capisce tutto Montipò bravo in uscita ad anticipare l'ex gialloblù oggi assieme a Casale 21' fallo in attacco di Doig, al rinvio lungo Provedel 19' dall'altra parte contropiede con Lasagna ma diagonale in area molto largo 18' bolide da fuori area di Marusic, palla sopra la traversa ma c'è un tocco della difesa. Corner per la Lazio, Felipe Anderson pennella sul secondo palo dove Immobile rimette al centro ma senza precisione. Pochi istante più tardi si mette in luce Andersone ma in area alza la mira 9' scontro fortuito tra Doig e Lazzari che prende un colpo al volto, gioco fermo. Si riprende a giocare con un bello spunto di Lazzari a costringere Montipò all'uscita fuori area con i piedi 6' scarico in area di Zaccagni per Immobile che a centroarea ci arriva in scivolata con un pizzico di ritardo 5' Marcos Antonio per Basic, cross dal fondo morbido a favorire l'uscita del portiere. Dall'altra parte Lasagna pescato in offside 2' primo angolo per il Verona ma nulla di fatto con l'Hellas che resta in possesso palla Si parte con il calcio d'avvio battuto dalla Lazio nella classica maglia celeste, gialloblù quella del Verona Le squadre fanno il loro ingresso in campo, tutto pronto all'inizio della sfida Un saluto ai lettori di Calciomagazine, in campo dalle 18 Lazio e Verona per la sesta giornata. Seguiremo il match in diretta con la nostra cronaca. TABELLINO LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Casale, Marusic; Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disposizione: Maximiano, Adamonis, Vecino, Luis Alberto, Cancellieri, Romagnoli, Kamenovic, Romero, Hysaj, Radu, Gila, Bertini. Allenatore: Sarri HELLAS VERONA (3-4-1-2): Montipò; Ceccherini, Hien, Coppola; Terracciano, Veloso, Ilic, Doig; Lazovic; Lasagna, Henry. A disposizione: Berardi, Perilli, Faraoni, Verdi, Hrustic, Hongla, Djuric, Piccoli, Günter, Dawidowicz, Depaoli, Kallon, Cabal, Tameze, Cortinovis. Allenatore: Cioffi Reti: Ammonizioni: Recupero:

Formazioni ufficiali di Lazio – Verona

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Casale, Marusic; Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disposizione: Maximiano, Adamonis, Vecino, Luis Alberto, Cancellieri, Romagnoli, Kamenovic, Romero, Hysaj, Radu, Gila, Bertini. Allenatore: Sarri

HELLAS VERONA (3-4-1-2) – Montipò; Ceccherini, Hien, Coppola; Terracciano, Veloso, Ilic, Doig; Lazovic; Lasagna, Henry. A disposizione: Berardi, Perilli, Faraoni, Verdi, Hrustic, Hongla, Djuric, Piccoli, Günter, Dawidowicz, Depaoli, Kallon, Cabal, Tameze, Cortinovis. Allenatore: Cioffi

La presentazione del match

QUI LAZIO – Solito 4-3-3 per Maurizio Sarri che tra i pali potrebbe ancora scegliere Provedel. In difesa ritroverà il posto da titolare Lazzari con Patric, Romagnoli e Marusic. A centrocampo sicuro della maglia da titolare Milinkovic-Savic, mentre ci sarà ballottaggio tra Marcos Antonio e Cataldi. Il tridente offensivo sarà formato da Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni

QUI HELLAS VERONA – Cioffi schiererà i suoi con il 3-4-1-2. Davanti a Montipò scenderanno in campo Hein, Gunter e Coppola. I centrali di centrocampo saranno Faraoni, Ilic e Tameze con Lazovic e Faroni sugli esterni. Il tandem offensivo sarà invece formato da Henry e Lasagna.

Le probabili formazioni di Lazio – Hellas Verona

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Hien, Gunter, Coppola; Faraoni, Ilic, Tameze, Doig; Lazovic; Henry, Lasagna. Allenatore: Cioffi

STADIO: Olimpico di Roma

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Lazio – Hellas Verona sarà trasmesso in diretta da DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale. Gli abbonati Sky potranno invece seguire il match su Sky Sport (canale 251) oppure in streaming sull’applicazione gratuita SkyGo. La gara sarà visibile anche su Zona DAZN (canale 214 satellite), che può essere attivata dagli utenti che siano già abbonati o da coloro che si abbonino al servizio DAZN, sia “DAZN Standard” che “DAZN Plus” purche’ siano clienti Sky tramite un abbonamento TV attivo.