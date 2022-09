Taranto – Catanzaro: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Taranto – Catanzaro di domenica 11 settembre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in diretta. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la seconda giornata del campionato di Serie C Girone C 2022-2023

TARANTO – Domenica 11 settembre allo Stadio Erasmo Iacovone andrà in scena Taranto – Catanzaro, gara valida per la seconda giornata del Girone C di Serie C: calcio di inizio alle ore 17:30. Da una parte, la squadra di Nello Di Costanzo reduce da un pesante ko rimediato sul campo del Monopoli (4-1) mentre dall’altro lato, gli uomini di Vincenzo Vivarini in grande salute dopo la vittoria interna in goleada contro il Picerno (4-0). I pugliesi che partono sin da inizio stagione con l’obiettivo di mantenere la categoria, davanti ai propri tifosi proveranno a insidiare una delle compagini più forti del Girone C per conquistare almeno un risultato positivo. I giallorossi invece, andranno a caccia di un’altra vittoria per restare nelle zone alte di classifica. Negli ultimi tre precedenti in Puglia: il Catanzaro ha conquistato due vittorie (entrambe 0-1) e subito un solo ko, sempre di misura (1-0).

Presentazione del match

QUI TARANTO – Tra i pali Russo con Manetta, Antoni e Granata in difesa. Sulle fasce Romano e Maiorino mentre in mezzo al campo spazio a Labriola, Provenzano e Guida. In avanti il tandem offensivo composto da Infantino e Tommasini.

QUI CATANZARO – In casa giallorossa spazio a Brighenti, Martinelli e Mulè in difesa davanti a Fulignati. Sulle corsie laterali Situm e Vandeputte mentre in mezzo al campo spazio a Verna, Ghion in cabina di regia e Sounas. In avanti la coppia composta da Biasci e Iemmello.

Le probabili formazioni di Taranto-Catanzaro

TARANTO (3-5-2): Russo; Manetta, Antonini, Granata; Romano, Labriola, Provenzano, Guida, Maiorino; Infantino, Tommasini. All. Di Costanzo

CATANZARO (3-5-2): Fulignati; Brighenti, Martinelli, Mulè; Situm, Verna, Ghion, Sounas, Vandeputte; Biasci, Iemmello. All. Vivarini

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta streaming su Eleven Sports e anche sul canale 252 di Sky.